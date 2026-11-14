Gabung Manchester United, Mauricio Pochettino Emosional Tinggalkan Timnas Amerika Serikat

JawaPos.com - Mauricio Pochettino emosional dan meneteskan air mata setelah melepas jabatan pelatih timnas Amerika Serikat dan resmi menjadi pelatih kepala Manchester United.

Dia bakal melepaskan jabatan sebagai pelatih kepala timnas Amerika Serikat usai laga melawan Haiti pada 15 dan 18 November.

Pada Jumat (13/11), Mauricio Pochettino melakukan konferensi pers bersama Presiden U.S. Soccer Cindy Parlow Cone dan CEO dan Sekretaris Jendral U.S. Soccer JT Batson.

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Mauricio Pochettino mengatakan, meninggalkan timnas Amerika Serikat merupakan momen berat dalam kariernya.

"Saya belum menyiapkan pidato, saya berbicara dari hati. Sulit bagi saya untuk berbicara sekarang karena saya adalah orang yang sangat emosional," tutur Mauricio Pochettino.

"Ketika momen-momen ini tiba, selalu terasa berat. Biasanya justru sebaliknya, Anda dipecat! Anda menangis karena ingin tetap tinggal," kata Mauricio Pochettino dikutip dari Daily Mail, Sabtu (14/11).

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Mendapatkan tawaran dari tim seperti Manchester United, tidak bisa ditolak Pochettino.

Bagi pelatih asal Argentina itu, bergabung dengan Setan Merah merupakan salah satu impian yang terwujud.

"Saya rasa itu adalah salah satu keputusan tersulit dalam karier kami, tetapi Anda harus terus maju," ungkap Mauricio Pochettino.

"Tidak banyak kesempatan yang bisa datang dalam karier Anda bersama tim seperti Manchester United. Kesempatan seperti itu sulit untuk ditolak ketika datang," jelas Pochettino.

"Di satu sisi ini adalah keputusan yang sangat menyedihkan, di sisi lain kami bersikap profesional dan kami berusaha mewujudkan impian kami. Kami sangat antusias dengan langkah maju ini," lanjut mantan pelatih Tottenham Hotspur tersebut.

Kembali melatih tim Liga Inggris, sebenarnya jauh dari perkiraan Pochettino. Dia merasa proses menjadi pelatih Manchester United begitu cepat.

"Saya tidak pernah mengatakan saya ingin kembali ke Liga Premier. Semua ini terjadi begitu cepat karena kami tiba di sini Jumat lalu dan pada Minggu sore situasi seperti ini mulai muncul," beber Mauricio Pochettino.

"Ada beberapa kontak. Ketika situasinya menjadi lebih besar, hal itu menjadi sangat sensitif," ujar pelatih 54 tahun tersebut.

Manchester United rela membayar kontrak Pochettino bersama timnas Amerika Serikat senilai GBP 10 juta atau setara dengan Rp 240 miliar.

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat akhirnya setuju melepaskan pelatihnya itu setelah laga melawan Haiti.

"Kami sangat transparan dengan hal itu. Keputusan itu ada di antara ketiga pihak, tetapi tentu saja jika Manchester United menyetujui persyaratan yang berbeda, saya harus menghormatinya. Federasi dan mereka memahami situasinya," tandas Mauricio Pochettino.