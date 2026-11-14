Hadiri Laga Italia vs Prancis, Kimi Antonelli Disambut Standing Ovation Fans Azzurri
Kimi Antonelli mendapat sambutan istimewa saat menghadiri laga Italia melawan Prancis di San Siro, Jumat (13/11). (Dok. Instagram/@azzuri)
JawaPos.com - Kimi Antonelli mendapat sambutan istimewa saat menghadiri laga Italia melawan Prancis di San Siro, Jumat (13/11) dini hari WIB. Juara dunia Formula 1 2026 itu mendapat standing ovation dari lebih dari 70 ribu fans Gli Azzurri-julukan timnas Italia yang memenuhi stadion.
Momen itu terjadi saat jeda pertandingan, tepatnya ketika pengeras suara stadion mengumumkan nama Antonelli. Selain memberikan tepuk tangan meriah, suporter juga menyanyikan nama pembalap 20 tahun itu. Antonelli membalas penghormatan itu dengan berdiri sambil tersenyum.
“Saya harus berterima kasih kepada (Komisaris FIGC, Giovanni) Malago atas undangannya. Saya berharap Italia menang. Ini kali pertama saya di San Siro. Akan menjadi pengalaman luar biasa. Saya akan mendukung seluruh Azzurri,” ujar Antonelli sebelum laga kepada Sky Sport.
Italia akhirnya menang 3-1. Hasil itu mengakhiri penantian 64 tahun Italia untuk meraih kemenangan kandang atas Prancis, sekaligus memutus rekor buruk tiga kekalahan beruntun di San Siro.
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