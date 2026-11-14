Hadiri Laga Italia vs Prancis, Kimi Antonelli Disambut Standing Ovation Fans Azzurri

JawaPos.com - Kimi Antonelli mendapat sambutan istimewa saat menghadiri laga Italia melawan Prancis di San Siro, Jumat (13/11) dini hari WIB. Juara dunia Formula 1 2026 itu mendapat standing ovation dari lebih dari 70 ribu fans Gli Azzurri-julukan timnas Italia yang memenuhi stadion.

Momen itu terjadi saat jeda pertandingan, tepatnya ketika pengeras suara stadion mengumumkan nama Antonelli. Selain memberikan tepuk tangan meriah, suporter juga menyanyikan nama pembalap 20 tahun itu. Antonelli membalas penghormatan itu dengan berdiri sambil tersenyum.