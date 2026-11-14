Cunningham Torehkan Rekor Bersejarah, Pemain Pertama Cetak 50+ Poin Tanpa Turnover

JawaPos.com - Tembakan tiga angka guard Washington Wizards, Trae Young pada detik terakhir kuarter keempat memaksa pertandingan berlanjut ke overtime. Namun, dua kali waktu tambahan justru memberi peluang Cade Cunningham untuk mencatat rekor bersejarah.

Cunningham menutup laga dengan 52 poin, 11 assist tanpa turnover dan mengantarkan Detroit Pistons menang 144-140 atas Washington Wizards di Capitol One Arena, Washington, D.C., Jumat (13/11) pagi WIB. Dia pun tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah yang mencetak 50 poin dan 10 assist tanpa turnover, setidaknya sejak pencatatan statistik dimulai pada 1977-1978.

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Selain itu, capaian 52 poin juga jadi rekor pribadinya, melampaui 46 poin saat menghadapi lawan yang sama pada November 2025 silam. “Rasanya ini penampilan terbaik yang pernah saya lakukan sepanjang karier NBA,” ujar Cunningham dikutip dari ESPN.

Penampilan Cunningham semakin istimewa, karena dia mencetak 30 poin di antaranya pada kuarter keempat dan overtime. Itu juga menjadi rekor tertinggi pemain Pistons sejak era pencatatan play-by-play dimulai 1997-1998.

“Melakukan apa yang dia lakukan pada saat yang tepat -ketika dibutuhkan- adalah sesuatu yang istimewa,” ujar pelatih Pistons, J.B. Bickerstaff dikutip dari Yahoo Sports.

Kemenangan lawan Wizards mengukuhkan Pistons di posisi ketiga klasemen NBA Wilayah Timur dengan rekor 8-3. Jumlah kekalahan itu sama dengan Philadelphia 76ers yang berada di posisi kedua (10-3), dan hanya tertinggal dari Boston Celtics yang berada di puncak dengan rekor 10-2.