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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 14 November 2026 | 21.01 WIB

Jerman Kalahkan Serbia, Brajan Gurda Wujudkan Mimpi Debut dan Cetak Gol

Brajan Gurda saat laga debutnya bersama timnas Jerman melawan Serbia. (Dok. UEFA) - Image

Brajan Gurda saat laga debutnya bersama timnas Jerman melawan Serbia. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Brajan Gurda mewujudkan mimpinya setelah debut dan mencetak gol di timnas Jerman yang mengalahkan Serbia di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Stadium Rajko Mitic, Sabtu (14/11/2026).

Laga melawan Serbia menjadi debut dari Brajan Gurda di timnas Jerman. Dia sebenarnya sudah menduga bahwa debutnya akan terjadi di laga kali ini ketika sesi latihan.

Kemudian, Jurgen Klopp memberi tahu Brajan Gurda tentang debutnya bersama timnas Jerman. Hal tersebut akhirnya terwujud, dan dia sangat senang bahwa mimpinya menjadi nyata.

"Saya sudah menduga saat latihan bahwa saya mungkin akan bermain sejak awal. Kemudian dia (Jurgen Klopp) memberi tahu saya dalam percakapan singkat dan memberi saya banyak kepercayaan diri. Saya tersenyum sepanjang waktu; saya sangat bahagia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya dan seluruh keluarga saya," kata Brajan Gurda kepada RTL yang dikutip dari laman resmi UEFA, Sabtu (14/11/2026).

Selain debut, Gurda juga mencetak gol pertamanya di timnas Jerman. Pemain RB Leipzig tersebut mengaku cukup beruntung tidak mendapatkan pengawalan ketat dari pemain Serbia yang membuatnya bisa mencetak gol di menit ke-50.

"Jo (Kimmich) mengoper bola kepada saya. Dengan sentuhan pertama saya, saya bergerak ke tengah; ada banyak ruang, saya harus memanfaatkannya. Untungnya mereka tidak menjaga saya, jadi saya langsung menggunakan kesempatan itu," pungkas Brajan Gurda.

Klopp memainkan Gurda di sisi kanan penyerangan yang membuatnya lebih banyak melakukan dribel. Secara statistik permainan yang melansir Fotmob, pemain 22 tahun tersebut melakukan delapan dribel sukses selama bermain 86 menit.

Kemenangan melawan Serbia, masih membuat timnas Jerman tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Grup 2 UEFA Nations League. Di laga selanjutnya, tim berjuluk Der Panzer tersebut akan menghadapi Belanda pada 17 November.

Editor: Banu Adikara
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