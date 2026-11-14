Prediksi Skor Aljazair vs Togo: Les Verts Siap Menang dan Makin Nyaman di Puncak Klasemen

JawaPos.com — Prediksi skor Aljazair vs Togo mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup I di Stadion Hocine Ait Ahmed, Minggu (15/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Les Verts berpeluang memperkokoh posisi puncak klasemen sekaligus menjaga catatan tidak terkalahkan bersama pelatih Brahim Hemdani.

Aljazair saat ini memimpin Grup I dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan, sedangkan Togo berada di peringkat ketiga dengan tiga poin.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting bagi kedua negara sebelum kembali berhadapan dalam pertandingan berikutnya di Lome, tiga hari kemudian.

Mengapa Aljazair Lebih Diunggulkan Mengalahkan Togo? Aljazair memiliki modal lebih meyakinkan berkat produktivitas serangan dan dominasi dalam pertemuan sebelumnya melawan Togo.

Tim berjuluk Desert Foxes tersebut memenangkan enam dari tujuh pertandingan terakhir menghadapi Les Eperviers dalam berbagai ajang.

Kepercayaan diri Aljazair juga meningkat sejak Brahim Hemdani menggantikan Vladimir Petkovic pada September 2026.

Pelatih tersebut belum mengalami kekalahan dalam tiga pertandingan pertamanya, dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Perjalanan Hemdani dimulai melalui kemenangan meyakinkan 3-1 atas Zambia pada pertandingan pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Aljazair kemudian menunjukkan mentalitas kuat ketika bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk memaksakan hasil imbang 2-2 menghadapi Burundi.

Momentum positif berlanjut ketika Aljazair mengalahkan Niger 2-1 dalam pertandingan persahabatan di Tizi Ouzou pada Oktober.

Mohamed Belloumi dan Ramy Bensebaini menjadi penentu kemenangan setelah timnya terlebih dahulu kebobolan pada babak pertama.

Produktivitas tersebut memperlihatkan kemampuan Aljazair menciptakan peluang sekaligus membalikkan keadaan ketika menghadapi tekanan lawan.

Mereka bahkan berhasil mencetak sedikitnya dua gol dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Namun, pertahanan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Hemdani sebelum menghadapi Togo. Aljazair sudah kebobolan 13 gol dalam tujuh pertandingan terakhir tanpa sekalipun mencatatkan clean sheet.

Catatan tersebut membuka kemungkinan pertandingan berlangsung lebih ketat daripada perkiraan meskipun Aljazair berstatus favorit.

Togo mempunyai peluang mencetak gol apabila mampu memanfaatkan ruang kosong dan kesalahan koordinasi pertahanan tuan rumah.

Bisakah Togo Mengakhiri Dominasi Aljazair? Togo menghadapi tantangan berat untuk mencuri poin karena memiliki catatan pertandingan tandang yang kurang meyakinkan.

Les Eperviers hanya meraih satu kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir di luar kandang, disertai enam hasil imbang dan enam kekalahan.

Kemenangan tandang terakhir mereka terjadi ketika mengalahkan Niger 2-1 dalam pertandingan persahabatan pada Maret 2024.

Rekor tersebut menjadi perhatian serius pelatih Patrice Neveu menjelang kunjungan ke Stadion Hocine Ait Ahmed.

Togo sebenarnya memulai perjalanan Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan hasil positif setelah mengalahkan Burundi 1-0 di Lome.

Dermane Karim menjadi pahlawan kemenangan melalui gol tunggal yang memastikan tiga poin pertama bagi Les Eperviers.

Sayangnya, momentum tersebut terhenti ketika Togo menyerah 0-2 dalam lawatan ke markas Zambia pada pertandingan kedua.

Kekalahan itu sekaligus mengakhiri rangkaian enam pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya berhasil mereka pertahankan.

Kegagalan mencetak gol menghadapi Zambia juga menjadi yang pertama dalam enam pertandingan Togo sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, mereka terakhir gagal membobol gawang lawan ketika bermain imbang tanpa gol melawan Afrika Selatan pada Oktober 2025.

Ambisi Togo semakin besar karena mereka berusaha kembali tampil di putaran final Piala Afrika setelah terakhir berpartisipasi pada 2017.

Namun, perbedaan kualitas skuad dan peringkat FIFA membuat perjalanan menuju kemenangan atas Aljazair tidak mudah.

Togo saat ini menempati peringkat ke-120 dunia, terpaut 92 posisi dari Aljazair dalam daftar peringkat FIFA.

Meski demikian, peluang mencuri poin tetap terbuka apabila mereka mampu mempertahankan disiplin permainan sepanjang pertandingan.

Bagaimana Kondisi Pemain Aljazair dan Togo? Aljazair harus menghadapi pertandingan penting ini tanpa sejumlah pemain akibat cedera dan persoalan kebugaran.

Bachir Belloumi masih menjalani pemulihan cedera hamstring, sedangkan Jaouen Hadjam dan Hicham Boudaoui terpaksa meninggalkan pemusatan latihan.

Amin Chiakha dan Rafik Belghali juga tidak tersedia karena mengalami masalah kebugaran menjelang pertandingan.

Hemdani kemudian memanggil Fahem Benaissa-Yahia untuk menggantikan Hadjam, sementara Adem Zorgane mengisi tempat Boudaoui.

Kabar positif datang dari kembalinya Yacine Titraoui setelah sebelumnya absen dalam agenda internasional terakhir.

Mohamed Azzi dan Abderrahmane Rebbach juga mendapatkan kesempatan pertama memperkuat tim nasional senior Aljazair.

Sementara itu, Togo kehilangan Sharani Zuberu dan Steven Nador akibat cedera hamstring, sedangkan Mansour Ouro-Tagba dipastikan absen.

Patrice Neveu mendapatkan tambahan tenaga melalui pemanggilan perdana Lilian Brassier serta kembalinya Kennedy Boateng dan Thibault Klidje.

Augustin Drakpe turut kembali masuk skuad setelah menyelesaikan proses pemulihan cedera yang dialaminya.

Kehadiran sejumlah pemain tersebut diharapkan membantu Togo menghadapi tekanan serangan Aljazair sepanjang pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Aljazair vs Togo Aljazair diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Mohamed Amoura, Amine Gouiri, dan Ibrahim Maza di lini depan.

Ketiganya diharapkan mampu memaksimalkan dukungan lini tengah sekaligus mengeksploitasi kelemahan pertahanan Togo.

Prediksi susunan pemain Aljazair (4-3-3): Benbot; Azzi, Bensebaini, Nair, Benaissa-Yahia; Bentaleb, Titraoui, Abdelli; Amoura, Gouiri, Maza.

Prediksi susunan pemain Togo (4-3-3): Barcola; Brassier, Boateng, Bode, Koudossou; Djene, Karim, Ouro; Komlavi, Djibril, Denkey.

Pertandingan diperkirakan berlangsung kompetitif karena Aljazair mempunyai serangan produktif, tetapi masih menyimpan kelemahan dalam menjaga pertahanan.

Togo berpotensi memberikan perlawanan melalui serangan balik, meskipun catatan tandang mereka membuat peluang kemenangan relatif kecil.

Keunggulan kualitas individu, dukungan publik sendiri, dan dominasi pertemuan sebelumnya menjadi alasan utama Aljazair lebih difavoritkan. Kemenangan juga akan memperbesar peluang Les Verts mempertahankan posisi teratas Grup I sebelum menjalani pertandingan berikutnya.