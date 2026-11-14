Verstappen Kritik Blunder Ferrari Karena Rekrut Leclerc dan Hamilton Jadi Satu Tim

JawaPos.com - Max Verstappen punya pandangan terkait perseteruan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Juara dunia Formula 1 empat kali itu menilai rivalitas itu terjadi karena Ferrari punya dua pembalap nomor satu dalam tim.

“Jika saya menjadi prinsipal tim, atau memiliki tim sendiri, saya tidak akan pernah merekrut dua pembalap nomor satu. Karena situasi seperti ini akan terjadi,” ujar Verstappen kepada Viaplay. “Mereka tidak akan ada yang mau mengalah satu sama lain. Tentu saja, keduanya merasa bisa menang, dan saya juga seperti itu,” lanjut pembalap Red Bull tersebut.

Hamilton sebelumnya sempat mengkritik Leclerc. Dia dinilai tidak mengutamakan kepentingan tim saat GP Meksiko dua pekan lalu. Duel keduanya pada lap pertama balapan membuat Ferrari gagal finis 1-2, dan justru menguntungkan Verstappen meraih kemenangan.

Belakangan, Hamilton dan Leclerc menyebut jika perselisihan sudah berakhir saat GP Sao Paulo pekan lalu. Namun, dengan status sebagai sesama ‘pembalap nomor satu’, belum ada jaminan perseteruan itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Verstappen menilai tim sebenarnya tidak membutuhkan dua pembalap nomor satu. “Jika memiliki mobil bagus, Anda tidak perlu dua pembalap nomor satu. Cukup pembalap nomor dua yang layak,” tegasnya. “Sepanjang sejarah Formula 1, selalu terlihat jelas bahwa skema seperti itu dapat berjalan dengan sangat baik, bahkan selama bertahun-tahun.”

Ya, Verstappen sudah membuktikan saat berpasangan dengan Sergio Perez pada musim 2023. Bahkan, ketika itu, koleksi 573 poin yang dia dapatkan sudah cukup membawa Red Bull menjadi juara konstruktor. Sementara, Mercedes yang berada di posisi runner-up mengakhiri musim dengan 409 poin.