Prediksi Skor Haiti vs Amerika Serikat: The Stars and Stripes Waspada Usai Kepergian Pochettino

JawaPos.com — Prediksi skor Haiti vs Amerika Serikat mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua negara bertemu dalam leg pertama perempat final CONCACAF Nations League 2026/2027, Minggu (15/11/2026) pukul 04.30 WIB.

Amerika Serikat datang sebagai favorit, tetapi ketidakpastian masa depan Mauricio Pochettino berpotensi mengganggu konsentrasi The Stars and Stripes dalam upaya merebut kemenangan tandang.

Situasi tersebut muncul setelah Manchester United memecat Michael Carrick dari kursi pelatih pada Kamis (12/11/2026).

Pochettino kini menjadi kandidat kuat penggantinya, bahkan muncul ekspektasi pelatih asal Argentina itu segera diumumkan sebagai nakhoda baru Setan Merah.

Kabar tersebut menghadirkan persoalan tersendiri bagi Amerika Serikat yang sedang berusaha membangun momentum positif setelah Piala Dunia 2026.

Belum ada kepastian apakah Pochettino tetap mendampingi tim dari pinggir lapangan ketika menghadapi Haiti.

Padahal, Amerika Serikat sedang menunjukkan perkembangan menjanjikan melalui empat kemenangan beruntun dalam pertandingan persahabatan internasional.

Sebaliknya, Haiti memiliki motivasi besar untuk memanfaatkan situasi tersebut demi mencuri hasil positif pada pertemuan pertama.

Mengapa Kabar Mauricio Pochettino Bisa Mengganggu Amerika Serikat? Ketidakpastian masa depan Mauricio Pochettino menjadi perhatian utama menjelang pertandingan Haiti vs Amerika Serikat karena sang pelatih dikaitkan dengan Manchester United.

Pembicaraan antara pihak klub Inggris dan otoritas sepak bola Amerika Serikat disebut masih berlangsung menjelang pertandingan.

Pochettino sebelumnya berambisi membawa Amerika Serikat menjuarai CONCACAF Nations League setelah hanya mencapai semifinal pada edisi sebelumnya.

Ambisi tersebut semakin besar setelah The Stars and Stripes mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Namun, kemungkinan pergantian pelatih menghadirkan tantangan psikologis bagi para pemain yang sedang menikmati perkembangan positif.

Jika Pochettino benar-benar meninggalkan tim, federasi diperkirakan perlu menunjuk pengganti sementara untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Terlepas dari persoalan tersebut, performa Amerika Serikat sebenarnya cukup meyakinkan sepanjang periode setelah Piala Dunia.

Mereka berhasil mengalahkan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada dalam empat pertandingan persahabatan secara beruntun.

Lebih menarik lagi, Amerika Serikat mencatatkan kemenangan 3-0 atas Meksiko dan 1-0 melawan Kanada tanpa kebobolan.

Secara keseluruhan, mereka mencetak 12 gol dalam empat pertandingan tersebut sekaligus memperlihatkan peningkatan efektivitas serangan.

Dalam sembilan pertandingan terakhir, hanya Turki dan Belgia yang mampu mengalahkan Amerika Serikat. Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Haiti, sekalipun situasi kepelatihan belum sepenuhnya kondusif.

Bagaimana Peluang Haiti Menghadapi Amerika Serikat? Haiti memiliki peluang mengejutkan Amerika Serikat setelah mencatatkan tiga kemenangan dalam empat pertandingan fase grup CONCACAF Nations League.

Tim asuhan David Badia berhasil mengalahkan Trinidad dan Tobago, Kosta Rika, serta Republik Dominika untuk mengamankan posisi kedua Grup A Liga A.

Performa tersebut memperlihatkan kemampuan Haiti bersaing menghadapi lawan-lawan regional yang memiliki kualitas kompetitif.

Meski demikian, kekalahan 0-2 dari Kosta Rika pada pertandingan terakhir menunjukkan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki.

David Badia kini menghadapi tantangan mengembalikan kepercayaan diri para pemain sebelum menghadapi salah satu kekuatan terbesar kawasan CONCACAF.

Bermain sebagai tuan rumah menjadi kesempatan penting untuk memperoleh keuntungan sebelum menjalani pertandingan leg kedua.

Haiti juga mempunyai pekerjaan rumah dalam menjaga konsentrasi pertahanan ketika menghadapi tekanan beruntun.

Amerika Serikat memiliki sejumlah pemain menyerang berkualitas yang mampu menghukum kesalahan kecil melalui pergerakan cepat dan penyelesaian akhir.

Pertemuan terakhir kedua negara berlangsung pada Juni 2025 dalam ajang Gold Cup dengan kemenangan 2-1 untuk Amerika Serikat.

Hasil tersebut menunjukkan Haiti mampu memberikan perlawanan, meskipun The Stars and Stripes akhirnya keluar sebagai pemenang.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kedua tim, pertandingan kali ini berpotensi berlangsung lebih ketat dibandingkan perkiraan awal.

Haiti membutuhkan kedisiplinan sekaligus keberanian menyerang untuk memanfaatkan ketidakpastian yang sedang menyelimuti kubu lawan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Haiti dipastikan kehilangan gelandang Wolverhampton Wanderers, Jean-Ricner Bellegarde, yang mengundurkan diri dari skuad akibat cedera ringan.

Absennya pemain tersebut mengurangi pilihan David Badia dalam membangun keseimbangan permainan di lini tengah.

Kiper Alexandre Pierre dan bek kiri Martin Experience berpeluang kembali mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama.

Keduanya sebelumnya tidak masuk susunan starter ketika Haiti menelan kekalahan dari Kosta Rika.

Sementara itu, Amerika Serikat juga menghadapi beberapa persoalan terkait ketersediaan pemain menjelang pertandingan penting ini.

Absennya Giovanni Reyna membuka kemungkinan Malik Tillman dimainkan lebih sentral untuk mengatur kreativitas serangan.

Christian Pulisic dan Folarin Balogun diperkirakan kembali menjadi andalan dalam susunan pemain utama Amerika Serikat.

Keduanya menawarkan kombinasi kecepatan, pergerakan tanpa bola, serta kemampuan menciptakan peluang dari berbagai situasi.

Peluang juga terbuka bagi Cavan Sullivan yang baru berusia 17 tahun untuk mendapatkan penampilan internasional keempatnya.

Pemain muda tersebut berpotensi mengisi sektor sayap kanan apabila tim pelatih memilih memberikan kesempatan sejak awal.

Untuk posisi penjaga gawang, Matt Freese, Diego Kochen, dan Brian Schwake masih bersaing memperebutkan tempat utama.

Amerika Serikat juga tidak membawa sejumlah pemain berpengalaman seperti Miles Robinson, Yunus Musah, dan Ricardo Pepi.

Prediksi susunan pemain Haiti (4-2-3-1): Pierre; Arcus, Duverne, Delcroix, Experience; Jacques, Sainte; Deedson, Picault, Providence; Isidor.

Komposisi ini memberikan Haiti keseimbangan antara perlindungan lini belakang dan kecepatan serangan melalui kedua sisi lapangan.

Prediksi susunan pemain Amerika Serikat (4-2-3-1): Schwake; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; Berhalter, Adams; Sullivan, Tillman, Pulisic; Balogun.

Formasi tersebut memungkinkan Amerika Serikat menguasai lini tengah sekaligus mengoptimalkan kreativitas Pulisic dan Tillman.

Prediksi Skor Haiti vs Amerika Serikat, Siapa Lebih Diunggulkan? Amerika Serikat tetap lebih diunggulkan berdasarkan kualitas individu, produktivitas serangan, dan konsistensi hasil pertandingan terakhir.

Namun, Haiti mempunyai peluang mencuri hasil imbang apabila mampu mempertahankan organisasi pertahanan dan memaksimalkan kesempatan serangan balik.

Ketidakpastian mengenai kelanjutan karier Mauricio Pochettino menjadi faktor yang sulit diabaikan dalam pertandingan ini.

Fokus pemain Amerika Serikat berpotensi terganggu, terutama jika persoalan kepelatihan belum menemukan penyelesaian menjelang pertandingan.

Haiti diperkirakan tampil disiplin dengan mengandalkan transisi cepat untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pemain lawan.

Sebaliknya, Amerika Serikat kemungkinan mendominasi penguasaan bola dan berusaha menciptakan peluang melalui kombinasi serangan dari lini kedua.

Hasil imbang akan menjadi modal berharga bagi Haiti sekaligus tetap menjaga peluang Amerika Serikat untuk lolos pada leg kedua.