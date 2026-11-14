Prediksi Skor Portugal vs Denmark: Seleção das Quinas Sambut Era Baru Tanpa Ronaldo

JawaPos.com – Timnas Portugal berpeluang mengunci posisi puncak Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027 ketika menjamu Denmark pada Minggu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini sekaligus menandai dimulainya era baru Seleção das Quinas tanpa Cristiano Ronaldo. Portugal berambisi mempertahankan rekor sempurna setelah menyapu bersih empat pertandingan pertama.

Portugal memasuki laga dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 12 poin dari empat kemenangan beruntun. Sementara itu, Denmark membutuhkan tambahan angka untuk mempertahankan posisi kedua sekaligus menjaga peluang lolos ke perempat final.

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Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung menarik karena keduanya memiliki kepentingan berbeda dalam persaingan Grup A4. Portugal ingin memastikan status juara grup, sedangkan Denmark berusaha menghindari tekanan Wales dan Norwegia yang terus membayangi.

Portugal Sempurna, Denmark Terancam Kehilangan Posisi Kedua Portugal tampil dominan sepanjang empat pertandingan pembuka UEFA Nations League musim ini dengan mencatatkan empat kemenangan tanpa sekalipun kehilangan poin.

Pasukan Jorge Jesus bahkan sudah memastikan tiket perempat final sebelum menghadapi Denmark pada pertandingan kelima. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi permainan Portugal ketika menghadapi tiga pesaingnya di Grup A4.

Mereka berhasil mengalahkan Norwegia dua kali, menundukkan Wales, serta mengatasi Denmark dengan skor 4-2 pada pertemuan pertama awal Oktober lalu.

Catatan tersebut menempatkan Portugal enam poin di atas Denmark yang menghuni posisi kedua klasemen sementara. Dengan dua pertandingan tersisa, satu kemenangan tambahan akan memastikan Seleção das Quinas menyelesaikan fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Portugal juga membawa status juara bertahan setelah menjuarai UEFA Nations League 2024/2025 melalui kemenangan adu penalti atas Spanyol di final. Sebelumnya, mereka mengangkat trofi edisi 2018/2019 sehingga kini memburu gelar ketiga sepanjang sejarah kompetisi.

Namun, pertandingan menghadapi Denmark memiliki makna lebih besar daripada sekadar mempertahankan catatan kemenangan. Untuk pertama kalinya dalam era baru tim nasional, Portugal harus membangun identitas permainan tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo yang telah pensiun dari sepak bola internasional.

Era Baru Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo Kepergian Cristiano Ronaldo membuka kesempatan bagi generasi baru Portugal untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam urusan mencetak gol.

Jorge Jesus kini memiliki tantangan untuk menjaga produktivitas serangan sekaligus mempertahankan keseimbangan permainan yang sudah terbentuk.

Gonçalo Ramos diperkirakan menjadi pilihan utama sebagai penyerang tengah ketika Portugal menghadapi Denmark. Penyerang tersebut berpotensi mendapatkan dukungan João Félix dan Pedro Neto yang menawarkan kreativitas serta kecepatan dari kedua sisi lapangan.

Sementara itu, Bruno Fernandes, Vitinha, dan João Neves diproyeksikan mengisi lini tengah untuk mengendalikan tempo pertandingan. Kombinasi ketiganya memberikan Portugal kemampuan menguasai bola, membangun serangan, serta menekan lawan sejak wilayah pertahanan mereka sendiri.

Meski demikian, Portugal menghadapi sejumlah persoalan terkait ketersediaan pemain menjelang pertandingan penting tersebut.

João Cancelo dan Francisco Conceição harus absen akibat skorsing, sedangkan Nuno Mendes belum tersedia karena mengalami cedera. Absennya Mendes berpotensi menghadirkan kesempatan debut bagi Flávio Nazinho yang memperkuat AS Monaco.

Pemain tersebut diperkirakan menempati posisi bek kiri, sementara Diogo Dalot, Rúben Dias, dan Renato Veiga melengkapi barisan pertahanan Portugal.

Denmark Masih Berpeluang Lolos, tetapi Rekor Pertemuan Jadi Ancaman Denmark datang dengan koleksi enam poin hasil dua kemenangan dan dua kekalahan dalam empat pertandingan Grup A4.

Tim asuhan Brian Riemer masih menempati peringkat kedua, tetapi hanya unggul tiga angka atas Wales dan Norwegia. Perjalanan Denmark sepanjang kompetisi memperlihatkan performa yang belum sepenuhnya konsisten ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Mereka mengawali turnamen dengan kekalahan 2-3 dari Norwegia sebelum bangkit mengalahkan Wales 2-0 pada pertandingan berikutnya. Denmark kemudian kembali menelan kekalahan ketika menghadapi Portugal dengan skor 2-4 pada awal Oktober.

Namun, kemenangan tipis 1-0 atas Wales pada pertandingan terakhir membuat peluang mereka menuju babak delapan besar tetap terbuka.

Denmark membutuhkan empat poin dari dua pertandingan terakhir menghadapi Portugal dan Norwegia untuk memastikan kelolosan tanpa bergantung pada hasil pesaing. Tiga poin tambahan juga masih berpotensi cukup, bergantung pada perhitungan rekor pertemuan langsung antartim.

Sayangnya, catatan sejarah tidak terlalu berpihak kepada Denmark ketika berhadapan dengan Portugal dalam berbagai kompetisi.

Dari 19 pertemuan sebelumnya, Denmark hanya mampu meraih empat kemenangan sehingga pertandingan kali ini menjadi tantangan besar. Kemenangan terakhir Denmark atas Portugal terjadi pada Maret 2025 ketika mereka unggul 1-0 dalam leg pertama perempat final UEFA Nations League.

Namun, Portugal membalas dengan kemenangan 5-2 pada leg kedua dan memastikan kelolosan melalui agregat 5-3.

Prediksi Susunan Pemain Portugal vs Denmark Denmark diperkirakan tetap mengandalkan Rasmus Højlund sebagai ujung tombak untuk memberikan ancaman terhadap pertahanan Portugal. Penyerang tersebut memiliki catatan 16 gol dari 39 penampilan internasional dan menjadi salah satu tumpuan utama produktivitas tim.

Victor Froholdt juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama untuk mendukung serangan Denmark. Sementara itu, Patrick Dorgu tidak tersedia setelah baru pulih dari cedera hamstring yang dialaminya pada jeda internasional sebelumnya.

Portugal kemungkinan tampil agresif dengan memanfaatkan penguasaan bola dan pergerakan dinamis para pemain tengahnya. Denmark diprediksi mengandalkan kedisiplinan bertahan serta serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan tuan rumah.

Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Flávio Nazinho; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto.

Denmark (4-4-2): Filip Jørgensen Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Gustav Isaksen, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg, Mohamed Daramy; Rasmus Højlund, Victor Froholdt.

Prediksi Skor Portugal vs Denmark Melihat kualitas individu dan performa sepanjang fase grup, Portugal memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan sejak awal.

Meski Denmark berpotensi mencetak gol, keunggulan kreativitas lini tengah dan efektivitas serangan membuat tuan rumah lebih difavoritkan.

Kemenangan tersebut akan memperpanjang catatan sempurna Portugal menjadi lima pertandingan sekaligus memastikan posisi teratas Grup A4. Sebaliknya, Denmark harus menentukan nasib kelolosannya dalam pertandingan terakhir menghadapi Norwegia.