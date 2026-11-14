Prediksi Skor Jepang vs Brasil: Tim Samba Kesulitan Kalahkan Samurai Biru!

JawaPos.com — Prediksi skor Jepang vs Brasil mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu dalam laga persahabatan internasional di Singapore National Stadium, Sabtu (14/11/2026) pukul 17.15 WIB.

Samurai Biru berambisi membalas kekalahan pada Piala Dunia 2026, sedangkan Tim Samba berusaha mempertahankan dominasi meski tidak membawa seluruh pemain terbaiknya.

Pertemuan ini menjadi kesempatan Jepang untuk membuktikan perkembangan mereka setelah tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026.

Brasil sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat produktivitas lini serang yang terus meningkat di bawah arahan Carlo Ancelotti.

Brasil Sedang Produktif, tetapi Jepang Punya Modal untuk Memberikan Kejutan Brasil memasuki pertandingan dengan catatan sembilan gol dalam tiga laga persahabatan terakhir sepanjang September hingga Oktober 2026.

Produktivitas tersebut memperlihatkan perkembangan permainan menyerang Tim Samba setelah perjalanan mereka pada Piala Dunia 2026 dihentikan Norwegia di babak 16 besar.

Sebelumnya, Brasil berhasil menyingkirkan Jepang dengan kemenangan dramatis 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Houston.

Gol kemenangan yang tercipta pada menit ke-95 menjadi pukulan menyakitkan bagi Samurai Biru sekaligus memperpanjang dominasi Brasil dalam pertemuan kedua negara.

Selepas turnamen tersebut, Brasil sempat ditahan Australia dengan skor 1-1 ketika Ancelotti melakukan eksperimen komposisi pemain.

Empat hari kemudian, mereka memperlihatkan respons positif melalui kemenangan comeback 4-2 atas lawan yang sama dalam pertandingan penuh tensi.

Performa impresif berlanjut ketika Brasil menghancurkan India dengan skor telak 4-0 pada pertandingan persahabatan berikutnya.

Estevao Willian dan Pedro mencetak gol pada babak pertama, sebelum Samuel Lino melengkapi kemenangan melalui dua gol setelah turun minum.

Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan ke-12 Ancelotti sepanjang 20 pertandingan menangani tim nasional Brasil.

Pelatih asal Italia itu kini berupaya membangun generasi baru menjelang Copa America 2028 dan kualifikasi Piala Dunia 2030.

Brasil juga memiliki keunggulan historis yang sangat mencolok atas Jepang dalam pertandingan internasional.

Dari 15 pertemuan sebelumnya, Tim Samba mengoleksi 12 kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali mengalami kekalahan.

Jepang Sulit Dikalahkan, Rekor 15 Pertandingan Jadi Ancaman Brasil Jepang justru memperlihatkan konsistensi luar biasa setelah mengalami kekecewaan pada Piala Dunia 2026.

Pasukan Hajime Moriyasu tidak terkalahkan dalam empat pertandingan persahabatan berikutnya, termasuk tiga kemenangan atas wakil Amerika Selatan.

Samurai Biru membuka periode September dengan menundukkan Uruguay 3-1 sebelum mengalahkan Venezuela 2-1.

Ayase Ueda menjadi sosok penting melalui tiga gol yang seluruhnya dicetak setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Memasuki Oktober, Jepang kembali memperlihatkan ketangguhan ketika menghadapi Ekuador dalam pertandingan yang berakhir tanpa gol.

Mereka kemudian memenangkan adu penalti dengan skor 5-4 sebelum melanjutkan tren positif lewat kemenangan 2-1 atas Selandia Baru.

Dua gol menghadapi Selandia Baru dicetak Ayase Ueda dan Ritsu Doan yang memastikan kemenangan Samurai Biru.

Hasil tersebut semakin memperkuat reputasi Jepang sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang mampu bersaing menghadapi lawan berkualitas.

Sejak September 2025, Jepang hanya mengalami satu kekalahan dalam 15 pertandingan internasional di berbagai kompetisi.

Mereka mencatatkan sepuluh kemenangan dan empat hasil imbang, dengan satu-satunya kekalahan datang ketika menghadapi Brasil pada Piala Dunia 2026.

Menariknya, Jepang juga pernah mempermalukan Brasil melalui kemenangan 3-2 dalam pertandingan persahabatan Oktober 2025.

Saat itu, Samurai Biru bangkit setelah tertinggal dua gol pada babak pertama, sebelum Ueda mencetak gol penentu kemenangan bersejarah.

Kedua Tim Kehilangan Pemain Penting, Siapa yang Bisa Menjadi Pembeda? Jepang menghadapi persoalan serius karena tiga pemain penting tidak masuk dalam daftar 28 pemain akibat cedera.

Ayase Ueda, Kaoru Mitoma, dan Takehiro Tomiyasu dipastikan absen sehingga Moriyasu harus mencari alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan.

Absennya Ueda menjadi kerugian besar mengingat kontribusinya dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Samurai Biru.

Namun, Koki Ogawa berpeluang menjadi ujung tombak setelah mengoleksi 11 gol dari 18 penampilan internasional bersama Jepang.

Takumi Minamino, Junya Ito, Takefusa Kubo, dan Daizen Maeda juga menjadi pilihan untuk menghidupkan sektor penyerangan.

Sementara itu, Daichi Kamada, Ao Tanaka, dan Kaishu Sano menawarkan keseimbangan permainan melalui kreativitas serta kemampuan merebut penguasaan bola.

Di kubu Brasil, Ancelotti membawa 26 pemain dengan sejumlah nama senior tidak masuk skuad.

Alisson Becker, Marquinhos, Matheus Cunha, dan Joao Pedro tidak tersedia, sehingga kesempatan terbuka bagi pemain muda untuk menunjukkan kualitas.

Raphinha tetap mendapatkan panggilan meskipun baru pulih dari cedera otot yang sempat mengganggu penampilannya.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, bahkan menilai pemanggilan tersebut sebagai keputusan yang "tidak ideal", sehingga menit bermain sang winger kemungkinan dibatasi.

Vinicius Junior dan Endrick berpotensi menjadi tumpuan utama serangan Brasil dengan dukungan Rayan ataupun Estevao.

Sementara itu, Bruno Guimaraes dan Gabriel Magalhaes menawarkan pengalaman penting untuk membantu menjaga keseimbangan tim sepanjang pertandingan.

Prediksi Skor Jepang vs Brasil: Samurai Biru Mampu Tahan Imbang Tim Samba? Pertandingan Jepang melawan Brasil diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kualitas menyerang yang menjanjikan.

Delapan dari sembilan pertemuan terakhir kedua negara bahkan menghasilkan sedikitnya tiga gol, sehingga peluang terciptanya banyak gol cukup besar.

Brasil mempunyai keunggulan individu, tetapi Jepang menawarkan organisasi permainan yang solid serta transisi menyerang berbahaya.

Motivasi membalas kekalahan dramatis pada Piala Dunia 2026 juga dapat menjadi tambahan energi bagi pasukan Hajime Moriyasu.

Absennya beberapa pemain utama membuat kedua pelatih harus menyesuaikan strategi dan komposisi tim sepanjang pertandingan.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, ketangguhan Jepang, serta kualitas Brasil, pertandingan diprediksi berakhir tanpa pemenang.

Prediksi Susunan Pemain Jepang (3-4-2-1): Zion Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Maeda; Ogawa.

Prediksi Susunan Pemain Brasil (4-3-3): Bento; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes, Augusto; Bontempo, Marlon Gomes, Santos; Rayan, Endrick, Vinicius Junior.