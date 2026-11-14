Prediksi Skor Swedia vs Bosnia dan Herzegovina: Zmajevi Siap Jegal Tuan Rumah di Strawberry Arena

JawaPos.com — Prediksi skor Swedia vs Bosnia dan Herzegovina mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 1-1 di Strawberry Arena, Minggu (15/11/2026) pukul 02:45 WIB, dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027.

Kedua tim sedang bersaing memperebutkan puncak Grup B4 sekaligus tiket promosi otomatis ke League A musim berikutnya.

Swedia datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan, sedangkan Bosnia dan Herzegovina membuntuti di posisi kedua dengan delapan poin.

Selisih dua angka membuat pertemuan ini sangat menentukan arah persaingan menjelang dua pertandingan terakhir fase grup.

Bagi Swedia, kemenangan di kandang akan memperbesar peluang mereka mempertahankan posisi teratas hingga akhir kompetisi.

Namun, Bosnia dan Herzegovina memiliki motivasi besar untuk mencuri poin sekaligus menjaga kesempatan merebut tiket promosi langsung.

Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang belum tersentuh kekalahan sepanjang perjalanan Grup B4.

Dengan catatan tersebut, duel di Strawberry Arena diperkirakan berlangsung ketat sejak menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan.

Swedia Berambisi Pertahankan Puncak Klasemen Grup B4 Swedia menunjukkan performa konsisten di bawah arahan Graham Potter dengan mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan.

Koleksi 10 poin menempatkan Blagult dalam posisi menguntungkan untuk mengamankan promosi otomatis menuju League A.

Perjalanan Swedia dimulai dengan dua kemenangan beruntun atas Rumania dan Polandia pada akhir September.

Mereka kemudian berbagi angka dengan Bosnia dan Herzegovina pada awal Oktober sebelum kembali mengalahkan Rumania dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Swedia menjaga konsistensi meskipun menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Pertahanan solid menjadi salah satu modal penting mereka ketika memasuki fase penentuan persaingan grup.

Swedia juga memiliki motivasi historis karena berusaha kembali tampil di League A untuk kedua kalinya. Terakhir kali mereka berkompetisi pada level tertinggi UEFA Nations League adalah musim 2020/2021.

Setelah menghadapi Bosnia dan Herzegovina, pasukan Graham Potter dijadwalkan melawan Polandia pada 17 November.

Karena itu, kemenangan di Strawberry Arena akan memberikan keuntungan besar sebelum pertandingan penutup fase grup.

Bosnia dan Herzegovina Datang dengan Rekor Tak Terkalahkan Bosnia dan Herzegovina bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena belum mengalami kekalahan dalam empat pertandingan Grup B4.

Tim asuhan Sergej Barbarez mengumpulkan delapan poin melalui dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Zmajevi membuka perjalanan mereka dengan bermain imbang tanpa gol melawan Polandia sebelum menaklukkan Rumania 4-2.

Setelah itu, mereka kembali berbagi angka dengan Swedia dan mencatatkan kemenangan 1-0 atas Polandia.

Rangkaian hasil tersebut membuktikan Bosnia dan Herzegovina memiliki kemampuan bersaing menghadapi tim-tim kuat dalam grup.

Mereka juga menunjukkan keseimbangan antara efektivitas serangan dan kedisiplinan ketika mempertahankan keunggulan.

Saat ini, Bosnia dan Herzegovina unggul empat poin atas Polandia yang menempati peringkat ketiga. Namun, target utama mereka tetap merebut posisi pertama agar tidak perlu menjalani babak playoff promosi.

Kemenangan atas Swedia akan membawa Bosnia dan Herzegovina mengoleksi 11 poin sekaligus melampaui tuan rumah dalam klasemen sementara.

Sebaliknya, hasil imbang akan membuat persaingan menuju League A tetap terbuka hingga pertandingan terakhir.

Alexander Isak dan Viktor Gyokeres Jadi Ancaman Utama Swedia Swedia diperkirakan mengandalkan Alexander Isak dan Viktor Gyokeres sebagai duet penyerang utama dalam pertandingan penting ini.

Kehadiran keduanya memberikan Graham Potter pilihan serangan yang berbahaya untuk membongkar pertahanan Bosnia dan Herzegovina.

Isak memiliki kemampuan bergerak mencari ruang sekaligus menyelesaikan peluang di sekitar kotak penalti. Sementara itu, Gyokeres menawarkan kekuatan fisik, agresivitas, dan kemampuan menekan barisan belakang lawan.

Kabar positif lainnya datang dari Dejan Kulusevski yang kembali masuk skuad setelah pulih dan mendapatkan kesempatan bermain bersama Tottenham Hotspur.

Meski demikian, pemain kreatif tersebut berpeluang memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Alexander Bernhardsson juga berkesempatan mencatatkan penampilan internasional ke-19 bersama Swedia pada pertandingan ini.

Yasin Ayari diperkirakan menjadi salah satu pilihan utama untuk menjaga keseimbangan permainan di lini tengah.

Di kubu Bosnia dan Herzegovina, absennya Tarik Muharemovic akibat skorsing menjadi persoalan yang harus diantisipasi Sergej Barbarez.

Namun, sebagian besar pemain lainnya tersedia sehingga tim tamu tetap memiliki komposisi kompetitif.

Ermedin Demirovic diperkirakan mengisi lini depan bersama Haris Tabakovic untuk memberikan ancaman terhadap pertahanan Swedia.

Demirovic sebelumnya mengoleksi empat gol dari 48 penampilan internasional bersama Bosnia dan Herzegovina.

Sead Kolasinac juga berpeluang mencatatkan penampilan ke-74 bersama tim nasional dalam pertandingan tersebut.

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina tidak lagi diperkuat Edin Dzeko setelah penyerang legendaris tersebut mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional.

Prediksi Skor Swedia vs Bosnia dan Herzegovina: Berakhir Imbang 1-1? Pertemuan Swedia melawan Bosnia dan Herzegovina diperkirakan berjalan seimbang karena kedua tim sama-sama memiliki organisasi permainan yang solid.

Swedia memang mendapatkan keuntungan bermain di kandang, tetapi rekor tak terkalahkan Bosnia dan Herzegovina membuat pertandingan sulit diprediksi.

Tuan rumah kemungkinan mencoba menguasai permainan sejak awal dengan memaksimalkan pergerakan Isak dan Gyokeres.

Sebaliknya, Bosnia dan Herzegovina berpotensi mengandalkan kedisiplinan pertahanan serta serangan cepat melalui Demirovic dan Tabakovic.

Pertemuan sebelumnya juga memperlihatkan betapa sulitnya kedua tim saling mengungguli sepanjang pertandingan.

Situasi tersebut menjadi gambaran pertandingan berikutnya yang kemungkinan kembali ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir.

Dengan kualitas kedua kesebelasan yang relatif berimbang, hasil seri menjadi skenario paling realistis dalam duel kali ini.

Prediksi skor Swedia vs Bosnia dan Herzegovina adalah 1-1, dengan Zmajevi berpeluang membawa pulang satu poin penting dari Strawberry Arena.

Prediksi susunan pemain Swedia (4-2-2-2): Johansson; Beijmo, Smith, Lindelof, Gudmundsson; Ayari, Karlstrom; Bernhardsson, Nanasi; Gyokeres, Isak.

Prediksi susunan pemain Bosnia dan Herzegovina (4-4-2): Zlomislic; Smajlovic, Katic, Dedic, Kolasinac; Memic, Gigovic, Basic, Mahmic; Demirovic, Tabakovic.