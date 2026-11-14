Prediksi Irlandia Utara vs Ukraina: Green and White Army Punya Pertahanan Sulit Ditembus

JawaPos.com - Irlandia Utara akan menghadapi Ukraina dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan kelima Grup B2 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Windsor Park, Belfast, Minggu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Irlandia Utara untuk memperbesar peluang promosi ke Liga A. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Green and White Army tersebut memiliki modal cukup bagus setelah menunjukkan konsistensi sepanjang fase grup.

Irlandia Utara saat ini memimpin klasemen Grup B2 dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Hal yang paling menarik, tim asuhan Michael O'Neill belum sekalipun kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan betapa solidnya organisasi pertahanan Irlandia Utara. Mereka menjadi satu-satunya tim di seluruh kompetisi Nations League yang belum kemasukan gol dalam empat pertandingan fase grup.

Situasi ini tentu menjadi modal berharga ketika menghadapi Ukraina. Terlebih, lawannya sedang berada dalam periode yang kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Ukraina menempati posisi ketiga klasemen dengan empat poin dari empat laga. Mereka baru mengamankan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan sudah dua kali menelan kekalahan.

Salah satu hasil paling mengecewakan bagi Ukraina adalah kekalahan telak 0-3 ketika menghadapi Irlandia Utara pada pertemuan pertama, 2 Oktober 2026. Hasil tersebut memperlihatkan kesulitan mereka dalam membongkar pertahanan Green and White Army.

Selain itu, Ukraina juga harus mengakui keunggulan Hungaria dengan skor 1-2. Dua kekalahan tersebut membuat posisi mereka semakin sulit dalam persaingan Grup B2.

Persoalan lain yang perlu segera diselesaikan pelatih Andrea Maldera adalah produktivitas lini depan. Dari empat pertandingan yang sudah dijalani, Ukraina baru mencetak dua gol. Catatan tersebut tentu belum cukup untuk bersaing dengan tim-tim yang berada di papan atas klasemen.

Meski demikian, Ukraina tetap memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa memberikan ancaman. Mereka diperkirakan akan mencoba menguasai permainan dan tampil lebih agresif demi mendapatkan hasil positif.

Irlandia Utara sendiri tidak ingin hanya mengandalkan kekuatan pertahanan. Michael O'Neill masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan ketajaman lini serang, terutama setelah dua pertandingan kandang sebelumnya melawan Hungaria dan Georgia berakhir dengan skor 0-0.

Dalam dua pertandingan tersebut, Irlandia Utara sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

O'Neill tentu berharap masalah tersebut tidak kembali terulang ketika menghadapi Ukraina. Sebab, kemenangan akan membuat posisi Irlandia Utara semakin nyaman dalam persaingan menuju promosi ke Liga A.

Di sisi lain, tuan rumah juga harus mewaspadai kemungkinan perubahan strategi Ukraina. Kekalahan 0-3 pada pertemuan pertama bisa menjadi motivasi tambahan bagi tim tamu untuk tampil lebih berani.

Untuk pertandingan ini, Irlandia Utara diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-4-2-1. Pierce Charles berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, dengan Tom Atcheson, Ruairi McConville, dan Ciaron Brown sebagai tiga pemain di lini belakang.

Sektor tengah kemungkinan diisi Trai Hume, Shea Charles, Ethan Galbraith, dan Justin Devenny. Sementara itu, Patrick Kelly serta Isaac Price akan mendukung Jamie Donley yang diproyeksikan menjadi ujung tombak.

Ukraina diprediksi menggunakan formasi 4-4-2. Anatoliy Trubin akan berdiri di bawah mistar, dengan Illia Krupskyi, Ilya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, dan Vitaliy Mykolenko mengisi barisan pertahanan.

Yehor Nazaryna, Oleh Ocheretko, Yehor Yarmoliuk, dan Heorhiy Sudakov diperkirakan mengisi lini tengah. Adapun Roman Yaremchuk dan Danylo Sikan berpeluang menjadi duet penyerang.

Melihat performa kedua tim, Irlandia Utara memiliki keuntungan dari segi konsistensi dan kekuatan pertahanan. Dukungan suporter di Windsor Park juga bisa menjadi faktor tambahan untuk mengamankan tiga poin.

Sports Mole memprediksi Irlandia Utara mampu menang dengan skor 1-0. Forebet memperkirakan pertandingan berlangsung lebih ketat dengan kemungkinan hasil imbang 0-0 dan peluang seri sebesar 44 persen.

Sementara itu, Squawka melalui analisis pasar bet365 juga mengunggulkan kemenangan tipis Irlandia Utara dengan skor 1-0.

Ukraina memang berpotensi memberikan perlawanan lebih baik dibandingkan pertemuan pertama. Namun, produktivitas mereka yang masih menjadi persoalan membuat tugas mencetak gol di Windsor Park tidak akan mudah.

Irlandia Utara diperkirakan tetap mengandalkan pertahanan rapat sambil mencari kesempatan melalui serangan balik maupun situasi bola mati. Jika mampu memperbaiki penyelesaian akhir, tuan rumah memiliki peluang besar untuk kembali mengamankan kemenangan.