Prediksi Rumania vs Polandia: Lewandowski Kembali Jadi Ancaman, Hagi Dibayangi Kekalahan Telak

JawaPos.com - Rumania akan menghadapi Polandia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Gheorghe Hagi tersebut memiliki pekerjaan berat untuk mengakhiri tren buruk sekaligus membalas kekalahan telak pada pertemuan pertama.

Pertandingan pekan kelima Liga B Grup B4 ini dijadwalkan berlangsung di Arena Națională, Bukares, Minggu, 15 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Rumania datang dengan kondisi kurang ideal. Mereka sudah menelan empat kekalahan beruntun dan belum mengumpulkan satu poin pun di fase grup. Hasil tersebut membuat posisi Rumania semakin sulit, terutama setelah kebobolan 13 gol dalam empat pertandingan.

Kekalahan paling menyakitkan terjadi ketika mereka bertandang ke markas Polandia pada Oktober lalu. Saat itu, Rumania tidak mampu memberikan perlawanan berarti dan harus menyerah dengan skor 0-6.

Hasil tersebut tentu masih menjadi pekerjaan rumah bagi Hagi. Apalagi, pertandingan kali ini kembali mempertemukan mereka dengan salah satu penyerang paling berpengalaman di Eropa, Robert Lewandowski.

Pelatih berusia 61 tahun itu juga harus menghadapi persoalan ketersediaan pemain. Nicolae Stanciu dan kiper Ionuț Radu dipastikan tidak tersedia karena masalah kebugaran. Sementara itu, Răzvan Marin harus absen akibat hukuman akumulasi kartu.

Kehilangan sejumlah pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan Rumania. Terlebih, mereka membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi Polandia yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman.

Meski demikian, bermain di Arena Națională bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Rumania. Dukungan suporter di Bukares diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan untuk memperbaiki penampilan.

Hagi kemungkinan akan mengandalkan Ianis Hagi untuk membantu mengatur serangan. Selain itu, kecepatan Dennis Man dan Florinel Coman juga bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Polandia datang dengan modal yang jauh lebih baik. Kemenangan 6-0 pada pertemuan sebelumnya menjadi gambaran kemampuan mereka ketika menghadapi Rumania.

Lewandowski tentu masih menjadi pemain yang paling diperhatikan. Penyerang tersebut mencetak hattrick dalam pertandingan pertama dan memiliki catatan delapan gol sepanjang pertemuannya melawan Rumania.

Pengalaman serta ketajamannya di depan gawang membuat Polandia memiliki ancaman serius. Kehadiran Lewandowski juga bisa memberikan ruang bagi pemain lain untuk menciptakan peluang.

Pelatih Jan Urban diperkirakan tetap menjadikan Lewandowski sebagai ujung tombak. Ia kemungkinan mendapat dukungan dari Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, dan pemain-pemain lain yang memiliki kemampuan mengembangkan serangan.

Secara posisi, Polandia juga berada dalam situasi yang lebih menguntungkan. Mereka memiliki keunggulan empat poin atas Rumania. Hasil imbang pada pertandingan ini sudah cukup untuk memastikan Polandia bertahan di Liga B.

Namun, Polandia tidak sepenuhnya datang tanpa kelemahan. Catatan pertandingan tandang mereka masih menjadi perhatian setelah mengalami enam kekalahan dalam sembilan laga tandang terakhir.

Statistik tersebut bisa memberikan sedikit harapan bagi Rumania. Apalagi, bermain di kandang sendiri memungkinkan mereka tampil lebih percaya diri dan mencoba mengambil inisiatif sejak awal pertandingan.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup menarik. Rumania membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi, sedangkan Polandia hanya perlu menjaga konsistensi agar tidak kehilangan poin penting.

Dari perkiraan susunan pemain, Rumania berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Hindrich di bawah mistar. Lini belakang diisi Bancu, Ilie, Drăgușin, dan Rațiu. Sementara Dragomir serta Ghiță akan bertugas menjaga keseimbangan lini tengah.

Ianis Hagi diprediksi bermain di belakang Bîrligea, dengan Coman dan Dennis Man mengisi sisi sayap.

Sementara Polandia diperkirakan memakai formasi 4-1-4-1. Drągowski menjadi penjaga gawang, didukung Puchacz, Kiwior, Potulski, dan Cash di lini pertahanan. Zieliński serta Szymański akan menjadi bagian penting dalam membangun serangan untuk mendukung Lewandowski.

Melihat kondisi kedua tim, Polandia memiliki keunggulan dari segi kualitas pemain, pengalaman, dan hasil pertemuan sebelumnya. Namun, catatan tandang yang kurang konsisten membuat kemenangan tim tamu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti.

Rumania tetap memiliki peluang memberikan perlawanan, terutama dengan dukungan suporter sendiri. Akan tetapi, absennya beberapa pemain penting bisa membuat mereka kesulitan mengimbangi permainan Polandia.

Polandia diprediksi mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk membawa pulang tiga poin. Rumania mungkin bisa memberikan perlawanan lebih baik dibandingkan pertemuan pertama, tetapi kualitas lini serang tim tamu berpotensi menjadi pembeda.