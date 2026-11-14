Prediksi Skor Austria vs Irlandia: Lini Belakang Tuan Rumah Bisa Jadi Celah bagi Tim Tamu

JawaPos.com - Austria akan menghadapi Republik Irlandia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup B3 tersebut dijadwalkan berlangsung di Raiffeisen Arena, Minggu (15/11/2026) pukul 02.30 WIB.

Laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim yang masih bersaing memperebutkan tiket promosi ke League A. Austria membutuhkan kemenangan untuk memastikan posisi mereka di puncak klasemen, sedangkan Irlandia berusaha menjaga peluang agar bisa bersaing hingga pertandingan terakhir.

Austria saat ini memimpin klasemen Grup B3 dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan. Tim asuhan Ralf Rangnick unggul tiga angka atas Kosovo dan Republik Irlandia yang sama-sama mengumpulkan lima poin.

Kondisi tersebut membuat Austria berada dalam posisi lebih menguntungkan. Tambahan tiga poin di kandang sendiri akan memastikan mereka mendapatkan promosi otomatis ke League A tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Meski demikian, Austria tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Performa mereka sepanjang fase grup memang cukup stabil, tetapi masih ada persoalan yang perlu diperbaiki, terutama di sektor pertahanan.

Dari empat pertandingan UEFA Nations League musim ini, Austria mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Mereka juga sudah kebobolan lima gol, termasuk ketika bermain imbang 2-2 melawan Irlandia pada pertemuan pertama.

Catatan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Rangnick. Terlebih, Austria belum mampu mencatatkan clean sheet dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Padahal, produktivitas lini serang mereka terbilang cukup baik. Austria berhasil mencetak sembilan gol dalam empat pertandingan terakhir dan belum terkalahkan dalam periode tersebut.

Keuntungan bermain di kandang juga menjadi modal penting bagi Das Team. Austria tercatat tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan kandang terakhir dengan torehan 11 kemenangan.

Rekor tersebut tentu memberikan kepercayaan diri tambahan bagi para pemain tuan rumah. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena Irlandia mempunyai catatan pertemuan yang cukup merepotkan.

Republik Irlandia datang dengan ambisi mencuri poin sekaligus memperbesar peluang promosi. Tim besutan Heimir Hallgrimsson saat ini menempati peringkat ketiga dengan lima poin, sama seperti Kosovo.

Kemenangan atas Austria akan membuat The Boys in Green menyamai perolehan poin sang pemuncak klasemen. Situasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk menentukan nasib pada pertandingan terakhir fase grup.

Performa Irlandia dalam beberapa pertandingan terakhir juga cukup menjanjikan. Mereka hanya sekali kalah dalam delapan pertandingan terakhir, yakni ketika menghadapi Kosovo pada 24 September dengan skor 0-1.

Pada pertandingan terakhir UEFA Nations League, Irlandia bermain imbang 1-1 melawan Israel pada 4 Oktober. Hasil tersebut membuat mereka masih membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Salah satu modal penting Irlandia adalah rekor pertemuan melawan Austria. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Hasil imbang 2-2 pada pertemuan pertama musim ini menjadi bukti bahwa Irlandia mampu memberikan perlawanan. Mereka juga mempunyai sejumlah pemain yang bisa merepotkan pertahanan Austria melalui serangan balik.

Meski begitu, catatan tandang Irlandia masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka menelan empat kekalahan dalam delapan pertandingan tandang terakhir. Jika mampu menang di Raiffeisen Arena, Irlandia akan mencatatkan dua kemenangan tandang secara beruntun.

Dari perkiraan susunan pemain, Austria kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1. Alexander Schlager diprediksi mengawal gawang dengan Stefan Posch, Felix Bacher, Kevin Danso, dan Konrad Laimer di lini pertahanan.

Nicolas Seiwald dan Xaver Schlager berpeluang menjadi pengatur permainan di sektor tengah. Sementara itu, Raul Florucz, Romano Schmid, dan Alexander Prass diperkirakan mendukung Michael Gregoritsch sebagai penyerang utama.

Di kubu lawan, Caoimhin Kelleher kemungkinan menjadi pilihan di bawah mistar. John Egan, Dara O'Shea, dan Liam Scales diproyeksikan mengisi barisan pertahanan dengan formasi 3-4-3.

Troy Parrott berpotensi menjadi salah satu andalan Irlandia di lini depan bersama Adam Idah dan Jack Moylan. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

Melihat kondisi kedua tim, Austria memang lebih diunggulkan karena memiliki keuntungan bermain di kandang dan membutuhkan kemenangan untuk mengamankan promosi. Namun, masalah konsistensi pertahanan bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Irlandia.

Tim tamu juga mempunyai catatan pertemuan yang cukup baik sehingga peluang untuk membawa pulang poin tetap terbuka. Austria kemungkinan akan lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sementara Irlandia berusaha memanfaatkan ruang melalui serangan balik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan peluang terciptanya gol dari kedua kubu. Austria memiliki kualitas untuk mencetak gol di hadapan pendukung sendiri, tetapi Irlandia juga berpotensi memberikan kejutan.

Dengan mempertimbangkan performa, rekor pertemuan, dan kondisi kedua tim, hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup realistis.