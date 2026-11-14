Prediksi Skor Georgia vs Hungaria: Szoboszlai Siap Manfaatkan Absennya Kvaratskhelia

JawaPos.com - Georgia akan menghadapi Hungaria dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup B2 ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Minggu (15/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan kelima fase grup tersebut. Georgia membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, sedangkan Hungaria berpeluang merebut posisi puncak apabila mampu membawa pulang tiga poin.

Hungaria saat ini menempati peringkat kedua klasemen Grup B2 dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan. Mereka hanya terpaut satu angka dari Irlandia Utara yang berada di posisi teratas.

Sementara itu, Georgia masih tertahan di dasar klasemen dengan dua poin. Hasil dua kali imbang dan dua kekalahan membuat peluang mereka untuk memperbaiki posisi semakin terbatas.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Hungaria menjadi kesempatan penting bagi Georgia. Namun, tuan rumah harus menghadapi tantangan besar karena tidak bisa menurunkan salah satu pemain andalannya, Khvicha Kvaratskhelia.

Winger Paris Saint-Germain tersebut dipastikan absen akibat cedera. Kehilangan Kvaratskhelia tentu menjadi kerugian bagi Georgia, mengingat kemampuannya dalam menciptakan peluang, melewati pemain lawan, hingga memberikan ancaman langsung ke pertahanan lawan.

Selain Kvaratskhelia, Georgia juga tidak bisa memainkan Giorgi Kochorashvili yang harus menjalani hukuman skorsing. Dua absensi tersebut membuat pelatih Ramaz Svanadze perlu memikirkan komposisi terbaik untuk menghadapi kekuatan Hungaria.

Masalah Georgia bukan hanya soal kehilangan pemain penting. Produktivitas lini depan juga menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam empat pertandingan Grup B2, mereka belum mampu mencetak satu gol pun.

Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya Georgia menemukan ketajaman di depan gawang lawan. Padahal, mereka memiliki sejumlah pemain yang cukup berpengalaman di level internasional.

Georges Mikautadze diperkirakan menjadi tumpuan utama di lini depan. Penyerang tersebut diharapkan mampu mengambil peran lebih besar untuk menggantikan kontribusi Kvaratskhelia. Dukungan dari lini kedua juga dibutuhkan agar Georgia tidak terlalu mudah dibaca oleh pertahanan lawan.

Di sisi lain, Hungaria datang dengan kondisi yang relatif lebih meyakinkan. Tim asuhan Marco Rossi berhasil meraih dua kemenangan beruntun atas Georgia dan Ukraina. Hasil tersebut menjadi modal penting sebelum menjalani pertandingan tandang di Tbilisi.

Hungaria juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Dominik Szoboszlai masih menjadi sosok penting dalam permainan mereka. Kapten Liverpool tersebut memiliki kemampuan mengatur tempo, melepaskan umpan berbahaya, serta menciptakan peluang melalui tembakan jarak jauh.

Selain Szoboszlai, Hungaria juga bisa mengandalkan Roland Sallai dan Barnabas Varga untuk mengisi sektor serangan. Keduanya memiliki karakter permainan yang bisa memberikan variasi dalam membangun serangan.

Nama Milos Kerkez juga patut diperhatikan. Bek kiri yang memperkuat Liverpool tersebut bisa membantu serangan dari sisi lapangan sekaligus memberikan keseimbangan ketika tim kehilangan penguasaan bola.

Keunggulan Hungaria tidak hanya terlihat dari materi pemain, tetapi juga hasil pertemuan sebelumnya. Pada pertandingan pertama yang berlangsung di Budapest, 2 Oktober 2026, Hungaria berhasil mengalahkan Georgia dengan skor 1-0.

Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim tamu. Meski demikian, Hungaria tetap perlu berhati-hati karena Georgia tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.

Dalam pertandingan ini, Georgia diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Mamardashvili di bawah mistar gawang. Lini pertahanan berpotensi diisi Dvali, Kakabadze, Azarovi, dan Sazonov. Sementara itu, Davitashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, serta Gagnidze akan mengisi lini tengah untuk menyokong Mikautadze dan Zivzivadze.

Hungaria kemungkinan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. B. Toth diprediksi menjadi penjaga gawang, dengan Osvath, Orban, Csinger, dan Kerkez di lini belakang. Schafer dan Szoboszlai berpotensi mengisi sektor tengah, sedangkan Lukacs, Vitalis, dan Sallai mendukung Varga sebagai ujung tombak.

Melihat kondisi kedua tim, Hungaria memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Georgia memang mempunyai keuntungan bermain di kandang, tetapi absennya Kvaratskhelia dan persoalan ketajaman lini depan bisa menjadi hambatan serius.

Sejumlah prediksi juga lebih mengunggulkan Hungaria. Sports Mole memperkirakan tim tamu menang 2-0, sedangkan Forebet memprediksi pertandingan berakhir tanpa gol. SoccerStats.ie juga menjagokan Hungaria dengan kemenangan tipis 1-0.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat, terutama jika Georgia mampu memperbaiki organisasi pertahanannya. Namun, kualitas pemain dan performa terkini membuat Hungaria tetap memiliki modal lebih baik.

Jika Szoboszlai dan rekan-rekannya mampu memanfaatkan kelemahan lini pertahanan Georgia, peluang membawa pulang tiga poin terbuka lebar.