Prediksi Kosovo vs Israel di UEFA Nations League: Tuan Rumah Dibayangi Masalah Lini Belakang

JawaPos.com - Kosovo akan menjamu Israel dalam lanjutan pertandingan Grup B3 UEFA Nations League 2026/2027. Duel yang memasuki matchday kelima ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Sabtu (14/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Kosovo untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas. Namun, tim berjuluk The Dardanians itu harus menghadapi persoalan di sektor pertahanan karena beberapa pemain dipastikan tidak bisa tampil.

Kosovo saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Grup B3 dengan koleksi lima poin dari empat pertandingan. Mereka tertinggal dari para pesaing di atasnya dan membutuhkan tambahan tiga poin untuk menjaga peluang finis di posisi teratas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi pasukan Franco Foda. Stadion Fadil Vokrri diharapkan bisa memberikan dorongan tambahan bagi Kosovo untuk mengamankan kemenangan.

Meski demikian, persiapan tuan rumah tidak sepenuhnya berjalan mulus. Foda harus memutar otak untuk menentukan komposisi terbaik di lini belakang setelah kehilangan sejumlah pemain.

Lumbardh Dellova dan Ermal Krasniqi menjadi dua nama yang disebut tidak tersedia untuk pertandingan ini. Absennya mereka berpotensi memengaruhi keseimbangan pertahanan Kosovo, terutama ketika menghadapi serangan cepat Israel.

Foda masih memiliki beberapa alternatif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Kedalaman skuad yang tersedia diharapkan cukup untuk menjaga organisasi permainan timnya.

Selain persoalan pertahanan, Kosovo tetap mempunyai sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Vedat Muriqi dan Edon Zhegrova merupakan dua sosok penting dalam permainan menyerang The Dardanians.

Muriqi memiliki kemampuan dalam duel udara serta penyelesaian akhir di kotak penalti. Sementara itu, Zhegrova bisa memberikan ancaman melalui kecepatan dan kemampuan individu ketika membawa bola dari sisi lapangan.

Keduanya diharapkan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi Kosovo. Apalagi, tuan rumah mempunyai kepentingan besar untuk meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang tanpa gol ketika bertemu Israel pada pertemuan pertama, 1 Oktober 2026.

Di sisi lain, Israel datang ke Pristina dengan situasi yang tidak jauh lebih baik. Tim besutan Ran Ben Shimon tersebut belum berhasil meraih kemenangan dalam empat pertandingan Grup B3.

Israel baru mengumpulkan dua poin setelah mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Hasil tersebut membuat mereka menempati posisi terbawah klasemen sementara.

Kondisi ini membuat pertandingan melawan Kosovo menjadi sangat penting. Israel membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari ancaman harus menjalani babak play-off degradasi.

Namun, tim tamu juga memiliki persoalan kebugaran pemain. Roy Revivo dan Manor Solomon masih diragukan tampil karena belum sepenuhnya berada dalam kondisi ideal.

Jika keduanya tidak bisa dimainkan, Ben Shimon harus menyiapkan alternatif untuk menjaga kekuatan tim. Kehilangan pemain penting tentu bukan situasi yang menguntungkan, terlebih mereka akan menghadapi Kosovo yang berpotensi tampil lebih agresif di kandang.

Israel diperkirakan tetap mengandalkan permainan kolektif dengan memanfaatkan kecepatan pemain depan. Nama-nama seperti Oscar Gloukh, Liel Abada, dan Dor Turgeman bisa menjadi tumpuan untuk mengancam pertahanan tuan rumah.

Melihat kondisi kedua tim, Kosovo sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Keuntungan bermain di kandang serta kebutuhan mengamankan poin menjadi modal penting bagi mereka.

Meski demikian, masalah di lini belakang tidak boleh dianggap sepele. Israel masih mempunyai pemain yang mampu memanfaatkan celah pertahanan, terutama apabila Kosovo terlalu fokus membangun serangan.

Sejumlah prediksi juga mengarah pada kemenangan tuan rumah. Sports Mole memperkirakan Kosovo menang 2-1, sedangkan Football Whispers memprediksi hasil 1-0. Sementara itu, Forebet melihat pertandingan berpotensi berakhir imbang dengan skor 1-1.

Untuk perkiraan susunan pemain, Kosovo kemungkinan menurunkan Saipi di bawah mistar. Lini belakang diisi Kurtulus, Krasniqi, dan Raci, dengan Vojvoda, Avdullahu, Hodza, serta Gallapeni di sektor tengah. Zhegrova, Muriqi, dan Zabergja diperkirakan menjadi andalan di lini depan.

Sementara Israel berpeluang memainkan Tzur sebagai penjaga gawang. Feingold, Dasa, Stoinov, dan Revivo diprediksi mengisi pertahanan. Gandelman, Peretz, serta Azoulay menjadi pilihan di lini tengah, sedangkan Abada, Gloukh, dan Turgeman beroperasi di sektor serangan.

Kosovo diprediksi tidak akan mendapatkan kemenangan dengan mudah. Namun, dukungan publik Pristina dan kualitas pemain depan bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini.