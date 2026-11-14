Tijjani Reijnders Cetak Hattrick Perdana untuk Belanda, Yunani Dibantai 0-7 di UEFA Nations League

JawaPos.com - Timnas Belanda tampil luar biasa saat menghancurkan Yunani dengan skor telak 7-0 dalam laga kelima UEFA Nations League pada Sabtu (14/11) di Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Tijjani Reijnders menjadi bintang kemenangan De Oranje setelah mencetak hattrick pada babak pertama.

Yunani dan Belanda sama-sama memegang catatan tidak terkalahkan dalam empat laga awal Grup A2 UEFA Nations League. Namun, Belanda sukses menunjukkan dominasi penuh sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen.

Belanda langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Crysencio Summerville membuka keunggulan tuan rumah ketika laga baru berjalan enam menit. Gol itu berawal dari kesalahan pemain belakang Yunani Konstantinos Mavropanos yang kehilangan kendali bola di dekat kotak penalti. Summerville berhasil memanfaatkan situasi itu untuk menceploskan bola ke gawang.

Setelah gol pembuka, Belanda semakin leluasa mengembangkan permainan. Tijjani Reijnders menggandakan keunggulan pada menit ke-12. Menerima umpan terobosan Joey Veerman, Reijnders melepaskan tembakan dari tepi area gawang dan bersarang di bagian atas gawang Yunani.

Enam menit berselang, Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Reijnders menyelesaikan umpan Donyell Malen yang dikirimkan melintasi area depan gawang.

Reijnders melengkapi hattrick pada babak pertama setelah memanfaatkan bola hasil sundulan Denzel Dumfries di dalam kotak penalti. Gol pada menit ke-33 itu membuat Belanda semakin menjauh dari kejaran Yunani dengan skor 4-0. Jurrien Timber lalu membawa Belanda unggul 5-0 sebelum jeda setelah menerima umpan Donyell Malen.

Dominasi tuan rumah berlanjut hingga babak kedua. Jurrien Timber kembali mencetak gol menjelang satu jam pertandingan setelah kiper Yunani menepis umpan silang Dumfries. Donyell Malen lalu menutup pesta gol Belanda setelah menerima umpan Dumfries dan memastikan kemenangan 7-0.

Tijjani Reijnders mengaku sangat senang setelah berhasil mencetak tiga gol dalam satu pertandingan bersama tim nasional Belanda. Reijnders menyebut pencapaian itu terasa istimewa, terlebih karena golnya malam itu menjadi hattrick pertamanya bersama De Oranje.

“Ini luar biasa, terutama mencetak hattrick untuk tim nasional. Saya sangat senang. Inilah yang selama ini kami latih dan hari ini semuanya berjalan sangat baik,” kata Reijnders kepada UEFA. Pemain berusia 28 tahun itu menilai pergerakan para pemain Belanda menjadi salah satu faktor utama keberhasilan mereka membongkar pertahanan Yunani.

“Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dari pihak kami, terutama dengan pergerakan lari ke belakang lini pertahanan lawan, tidak hanya dari saya, tetapi juga dari para bek sayap dan pemain sayap kami. Kami menciptakan banyak ancaman, dan mereka kesulitan menghadapinya,” ujar Reijnders.

Sementara itu, pelatih Timnas Belanda Xavi Hernandez turut mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Sang pelatih menilai para pemain mampu menjalankan strategi menyerang dengan baik, khususnya dalam memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Yunani.

“Saya sangat puas dengan performa tim. Kami bermain dengan sangat baik, kami memahami bagaimana cara untuk menyerang. Kami mampu memanfaatkan ruang kosong dengan sangat baik, berkali-kali, dan menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol,” kata Xavi.

Xavi menyebut babak pertama sebagai penampilan yang luar biasa. Ia juga mengaku bangga terhadap kerja keras para pemain selama menjalani sesi latihan. “Babak pertama sungguh luar biasa, jadi saya harus memberikan selamat kepada para pemain,” ujar Xavi.

Meskipun demikian, pelatih berusia 46 tahun itu mengingatkan bahwa kemenangan besar atas Yunani tidak boleh membuat timnya cepat berpuas diri. “Namun, ini baru satu pertandingan. Kita harus terus seperti ini, karena inilah jalan yang benar. Para pemain berlatih dengan sangat keras. Saya sangat bangga kepada mereka,” lanjutnya.

Hasil itu membuat persaingan menuju perempat final Grup A2 semakin ketat. Belanda masih memimpin klasemen dengan koleksi 11 poin, sedangkan Jerman menyamai perolehan delapan poin milik Yunani.