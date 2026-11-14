Prediksi Skor Swedia vs Bosnia-Herzegovina: Isak Cs Diunggulkan Menang di Kandang

JawaPos.com – Swedia akan menghadapi Bosnia-Herzegovina dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan kelima Grup B4 tersebut dijadwalkan berlangsung di Strawberry Arena, Solna, Minggu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim masih bersaing ketat untuk merebut posisi puncak klasemen. Swedia sementara memimpin dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Bosnia-Herzegovina membuntuti di peringkat kedua dengan delapan poin.

Hasil pertandingan nanti akan sangat menentukan peluang kedua negara untuk mendapatkan tiket promosi otomatis ke Liga A. Swedia memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Bosnia-Herzegovina datang dengan modal positif setelah belum terkalahkan sepanjang fase grup.

Swedia Berpeluang Diperkuat Dejan Kulusevski Tim asuhan Graham Potter menunjukkan performa cukup konsisten dengan mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Pada pertandingan sebelumnya, Swedia berhasil mengalahkan Rumania dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut membuat mereka tetap berada di posisi terdepan dalam persaingan Grup B4.

Di sisi lain, Bosnia-Herzegovina juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka mengumpulkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dari empat pertandingan. Kemenangan 1-0 atas Polandia pada laga terakhir menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim besutan Sergej Barbarez.

Bosnia memiliki peluang untuk mengambil alih posisi pertama apabila mampu membawa pulang kemenangan dari markas Swedia. Karena itu, pertandingan diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal.

Swedia juga mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan ini. Dejan Kulusevski berpeluang kembali memperkuat tim nasional setelah menepi lebih dari 17 bulan akibat cedera lutut serius.

Kehadiran pemain Tottenham Hotspur tersebut tentu menjadi tambahan kekuatan bagi lini serang Swedia. Meski demikian, Kulusevski diperkirakan belum akan langsung mendapatkan tempat di starting lineup. Potter kemungkinan memberinya kesempatan bermain secara bertahap dari bangku cadangan.

Untuk sektor depan, Swedia masih mengandalkan Alexander Isak dan Viktor Gyokeres. Keduanya memiliki kemampuan yang bisa merepotkan pertahanan lawan, baik melalui kecepatan maupun penyelesaian akhir.

Isak menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian. Penyerang tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk membantu Swedia mengamankan tiga poin. Sementara itu, Gyokeres bisa menjadi opsi penting untuk membuka ruang dan memberikan tekanan kepada barisan belakang Bosnia.

Bosnia Kehilangan Edin Dzeko Berbeda dengan tuan rumah, Bosnia-Herzegovina harus menjalani pertandingan ini tanpa sosok penting, Edin Dzeko. Penyerang berpengalaman tersebut telah mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional pada Oktober 2026.

Dzeko meninggalkan catatan impresif dengan 73 gol dalam 151 penampilan bersama Bosnia-Herzegovina sebelum pertandingan perpisahannya. Kehilangan pemain yang selama bertahun-tahun menjadi andalan di lini depan tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Barbarez.

Kini, Bosnia diperkirakan mengandalkan Ermedin Demirovic dan Haris Tabakovic untuk mengisi posisi penyerang. Keduanya diharapkan mampu menjaga produktivitas gol meskipun tidak lagi diperkuat Dzeko.

Untuk prediksi susunan pemain, Swedia kemungkinan menggunakan formasi 4-4-2. Viktor Johansson diperkirakan mengisi posisi penjaga gawang, dengan Felix Beijmo, Eric Smith, Victor Lindelof, dan Gabriel Gudmundsson sebagai barisan pertahanan.

Lini tengah berpotensi diisi Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Alexander Bernhardsson, dan Sebastian Nanasi. Sementara itu, Alexander Isak dan Viktor Gyokeres diprediksi menjadi duet penyerang.

Bosnia-Herzegovina juga diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2. Martin Zlomislic akan berdiri di bawah mistar, didukung Smajlovic, Nikola Katic, Amar Dedic, dan Sead Kolasinac di lini belakang.

Sektor tengah kemungkinan diisi Amar Memic, Armin Gigovic, Ivan Basic, dan Mahmic. Adapun Ermedin Demirovic serta Haris Tabakovic menjadi pilihan di lini depan.

Prediksi Skor Swedia vs Bosnia-Herzegovina Melihat kekuatan kedua tim, pertandingan ini berpotensi berlangsung seimbang. Swedia memiliki keuntungan bermain di kandang serta kualitas lini serang yang cukup menjanjikan. Namun, Bosnia-Herzegovina mempunyai organisasi permainan yang solid dan belum merasakan kekalahan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Sejumlah prediksi juga memperkirakan pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Sports Mole dan Forebet sama-sama mengarah pada hasil tersebut. Sementara itu, Football Whispers lebih menjagokan Swedia untuk meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Swedia tetap memiliki peluang untuk mengamankan tiga poin. Kehadiran Isak dan Gyokeres bisa menjadi pembeda apabila keduanya mampu memaksimalkan peluang di depan gawang.

Dengan mempertimbangkan keuntungan sebagai tuan rumah dan performa lini serang, Swedia diprediksi mampu mengatasi perlawanan Bosnia-Herzegovina.