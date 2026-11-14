Prediksi Skor Rumania vs Polandia: Biało-czerwoni Siap Curi Poin di Arena Națională

JawaPos.com – Prediksi skor Rumania vs Polandia mengarah pada pertandingan sengit dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Arena Națională, Bucharest, Minggu (15/11/2026), pukul 02.45 WIB.

Rumania membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bertahan di Liga B. Sementara itu, Polandia cukup meraih satu poin untuk memastikan keselamatan mereka dari ancaman degradasi.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sedang menghadapi tekanan besar akibat performa mengecewakan sepanjang kompetisi. Rumania bahkan belum mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan, sedangkan Polandia masih kesulitan menemukan konsistensi, terutama ketika bermain di kandang lawan.

Rumania Terpuruk, Gheorghe Hagi Terlibat Konflik dengan Pemain Rumania memasuki pertandingan melawan Polandia dengan kondisi internal yang jauh dari ideal setelah menelan empat kekalahan beruntun di UEFA Nations League.

Tim berjuluk Tricolorii tersebut juga sudah kebobolan 13 gol. Catatan itu memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan mereka sepanjang fase grup.

Kembalinya Gheorghe Hagi sebagai pelatih pada April 2026 sebenarnya sempat membangkitkan optimisme publik sepak bola Rumania. Namun, belum genap enam bulan menangani tim nasional, legenda sepak bola tersebut justru menghadapi krisis hasil pertandingan dan hubungan dengan sejumlah pemain.

Sebelum kompetisi dimulai, Hagi bahkan sempat memprediksi anak asuhnya mampu mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan pembuka. Kenyataannya justru berbanding terbalik karena Rumania selalu kalah dan kini berada di dasar klasemen.

Situasi semakin panas setelah Hagi secara terbuka mempertanyakan komitmen beberapa pemain senior terhadap tim nasional.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Nicolae Stanciu. Dia dituding menghindari panggilan internasional meskipun sedang mengalami cedera. Stanciu kemudian memberikan tanggapan melalui Instagram dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan medis dan foto rontgen kakinya.

Perselisihan tersebut semakin memperkeruh suasana ruang ganti menjelang pertandingan penting melawan Polandia.

Kiper Ionut Radu juga menghadapi tudingan serupa sebelum memberikan klarifikasi panjang mengenai masalah bahu yang dialaminya selama beberapa bulan.

Di tengah konflik tersebut, keputusan Hagi memanggil putranya, Ianis Hagi, turut memancing kritik. Pasalnya, sang pemain baru mencatatkan satu assist dalam 11 penampilan bersama Alanyaspor.

Polandia Unggul Empat Poin, tetapi Rekor Tandang Mengkhawatirkan Polandia memiliki posisi lebih menguntungkan dibandingkan Rumania karena unggul empat poin menjelang dua pertandingan terakhir fase grup.

Hasil imbang di Bucharest sudah cukup untuk memastikan Biało-czerwoni tetap bertahan di Liga B UEFA Nations League musim berikutnya.

Kepercayaan diri Polandia juga didukung kemenangan telak 6-0 atas Rumania pada pertemuan sebelumnya. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan lini serang Polandia dalam mengeksploitasi kelemahan pertahanan lawan ketika mendapatkan ruang untuk menyerang.

Meski demikian, performa keseluruhan tim asuhan Jan Urban sepanjang 2026 masih jauh dari harapan. Polandia baru mencatatkan dua kemenangan tahun ini dan sebelumnya gagal mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026.

Tekanan terhadap Urban semakin meningkat setelah Polandia menelan kekalahan dari Swedia serta Bosnia dan Herzegovina pada jeda internasional sebelumnya.

Federasi sepak bola Polandia bahkan dijadwalkan mengevaluasi masa depan sang pelatih setelah dua pertandingan internasional berikutnya.

Catatan tandang menjadi persoalan lain yang harus diselesaikan Polandia sebelum menghadapi Rumania.

Dalam 24 bulan terakhir, mereka hanya meraih dua kemenangan tandang, masing-masing ketika menghadapi Malta dan Lithuania. Lebih mengkhawatirkan lagi, Polandia sudah menelan enam kekalahan dalam sembilan pertandingan tandang terakhir.

Mereka juga hanya mampu mencatatkan satu clean sheet dari sepuluh pertandingan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat peluang Rumania untuk mencetak gol tetap terbuka.

Kondisi Skuad Rumania dan Polandia, Lewandowski Jadi Ancaman Utama Rumania dipastikan kehilangan beberapa pemain penting ketika menjamu Polandia, termasuk kapten Nicolae Stanciu dan penjaga gawang Ionut Radu. Keduanya harus menepi akibat cedera, sedangkan gelandang Razvan Marin tidak dapat dimainkan karena menjalani hukuman akumulasi kartu.

Absennya tiga pemain tersebut membuat Gheorghe Hagi harus melakukan penyesuaian komposisi tim, terutama di sektor tengah.

Alexandru Cicaldau berpeluang mendapatkan tanggung jawab lebih besar setelah mencetak gol melawan Bosnia dan menunjukkan performa positif bersama Universitatea Craiova.

Di lini depan, Daniel Birligea diperkirakan menjadi pilihan utama untuk membongkar pertahanan Polandia. Penyerang Frosinone tersebut sedang memiliki momentum positif setelah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Sementara itu, Polandia kehilangan Przemyslaw Frankowski akibat cedera yang membuatnya harus melewatkan seluruh agenda internasional kali ini.

Piotr Zielinski dan Marcel Regula juga sempat mengalami flu hingga absen latihan. Namun, keduanya tetap masuk skuad untuk pertandingan di Bucharest.

Sorotan terbesar tentu tertuju kepada Robert Lewandowski yang kembali diharapkan menjadi pembeda dalam pertandingan penting tersebut.

Penyerang berpengalaman itu memiliki catatan mengesankan berupa delapan gol sepanjang kariernya ketika menghadapi Rumania, termasuk dua hat-trick beruntun.

Kehadiran Lewandowski memberikan keuntungan psikologis bagi Polandia, terutama saat menghadapi pertahanan Rumania yang sudah kebobolan 13 gol.

Namun, efektivitas serangan tetap bergantung pada kemampuan Zielinski dan rekan-rekannya mengalirkan bola ke area berbahaya.

Prediksi Susunan Pemain Rumania vs Polandia Pertandingan Rumania vs Polandia diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk mengurangi tekanan.

Rumania memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Polandia mempunyai kualitas individu yang berpotensi menentukan jalannya pertandingan.

Tuan rumah kemungkinan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk mengakhiri rentetan empat kekalahan di Nations League. Sebaliknya, Polandia dapat bermain lebih sabar dengan memanfaatkan serangan balik dan ketajaman Lewandowski ketika mendapatkan peluang.

Rumania (4-2-3-1): Hindrich; Bancu, Ilie, Dragusin, Ratiu; Dragomir, Ghita; Coman, Hagi, Man; Birligea.

Polandia (4-1-4-1): Dragowski; Puchacz, Kiwior, Potulski, Cash; Nowak; Zalewski, Zielinski, Szymanski, Swiderski; Lewandowski.

Prediksi Skor Rumania vs Polandia Walaupun Polandia pernah menang enam gol tanpa balas, catatan tiga kekalahan tandang beruntun membuat mereka tidak bisa sepenuhnya diunggulkan.

Rumania juga memiliki motivasi besar untuk memberikan respons setelah serangkaian hasil buruk dan kontroversi internal. Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, pertandingan berpotensi menghasilkan gol dari masing-masing kubu tanpa pemenang.

Hasil imbang akan cukup menguntungkan Biało-czerwoni karena dapat memastikan posisi mereka di Liga B.