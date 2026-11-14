Prediksi Skor Uganda vs Botswana: The Cranes Berpeluang Amankan Tiga Poin

JawaPos.com – Uganda akan menghadapi Botswana dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup H. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Hoima City Stadium, Uganda, Sabtu (14/11/2026), pukul 23.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Uganda untuk memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara Grup H. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Cranes memiliki modal cukup baik untuk mengamankan tiga poin.

Uganda saat ini menempati peringkat pertama klasemen Grup H dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Mereka unggul atas Botswana yang berada di posisi kedua dengan raihan dua poin dari jumlah pertandingan yang sama.

Perbedaan poin tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim. Uganda tentu ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen, sedangkan Botswana membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki persaingan di grup.

Uganda Andalkan Pemain Berpengalaman Dari sisi kekuatan tim, Uganda memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Pelatih Paul Put memanggil beberapa nama berpengalaman yang berkarier di luar negeri, di antaranya Toby Sibbick, Aziz Kayondo, Rogers Mato, dan Bobosi Byaruhanga.

Kehadiran Herbert Bockhorn juga menambah pilihan bagi Uganda. Pemain berdarah Jerman tersebut sudah tersedia untuk memperkuat tim nasional setelah menyelesaikan proses yang membuatnya memenuhi syarat membela The Cranes.

Di lini depan, Rogers Mato berpotensi menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan. Kecepatan dan kemampuannya mencari ruang dapat memberikan ancaman bagi pertahanan Botswana. Uganda juga memiliki Allan Okello dan Travis Mutyaba yang bisa membantu membangun serangan dari lini tengah.

Sementara itu, Botswana datang dengan tantangan tersendiri. Tim asuhan Thaloba Nthaga memiliki beberapa pemain berpengalaman, seperti Thatayaone Ditlhokwe dan Tumisang Orebonye. Keduanya diharapkan mampu membantu Botswana menghadapi tekanan tuan rumah.

Kekuatan Botswana juga ditopang pemain-pemain dari kompetisi domestik. Namun, menghadapi Uganda di kandangnya tentu bukan pekerjaan mudah. Mereka harus menjaga organisasi permainan dan menghindari kesalahan di area pertahanan.

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Rekor pertemuan juga menjadi salah satu modal kepercayaan diri Uganda. Mereka tercatat meraih kemenangan dalam dua pertemuan terakhir melawan Botswana pada Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah.

Dengan kualitas skuad, posisi klasemen, dan keuntungan bermain di kandang, Uganda lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Meski demikian, Botswana tetap berpeluang memberikan perlawanan jika mampu tampil disiplin sepanjang laga.

Uganda diprediksi akan lebih banyak menguasai permainan dan berusaha menciptakan peluang sejak awal pertandingan. Jika mampu memaksimalkan peluang yang didapat, The Cranes berpotensi mengamankan kemenangan.