Prediksi Skor Portugal vs Denmark: Ujian Pertama Selecao Setelah Cristiano Ronaldo Pensiun

JawaPos.com - Portugal akan menghadapi Denmark dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Estádio Municipal de Braga, Minggu (15/11/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 02.45 WIB ini menjadi momen penting bagi Selecao das Quinas karena mereka untuk pertama kalinya menjalani laga resmi tanpa Cristiano Ronaldo.

Portugal memasuki pertandingan tersebut dengan perubahan besar setelah Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional pada 5 November 2026. Keputusan itu sekaligus menandai berakhirnya perjalanan panjang salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Portugal.

Selama membela tim nasional, Ronaldo mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol. Kontribusinya selama lebih dari dua dekade membuat Portugal harus mulai membangun identitas permainan baru tanpa kehadiran sang megabintang.

Pelatih Jorge Jesus kini memiliki tugas untuk menjaga konsistensi permainan tim sekaligus mencari komposisi lini serang yang mampu menggantikan produktivitas Ronaldo. Meski demikian, Portugal masih memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa menjadi tumpuan.

Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, hingga Pedro Neto merupakan beberapa nama yang bisa memberikan warna berbeda dalam permainan Portugal. Goncalo Ramos juga berpeluang mendapatkan peran penting sebagai ujung tombak.

Dari sisi performa, Portugal memiliki modal cukup kuat menjelang pertandingan ini. Mereka berhasil menyapu bersih empat pertandingan Grup A4 dan mengoleksi 12 poin. Hasil tersebut membuat Portugal sudah memastikan tempat di babak perempat final UEFA Nations League.

Keuntungan bermain di kandang juga menjadi faktor yang bisa membantu Portugal mengendalikan jalannya pertandingan. Dukungan suporter di Estádio Municipal de Braga diharapkan membuat tuan rumah tampil lebih percaya diri.

Sementara itu, Denmark datang dengan kepentingan berbeda. Tim asuhan Brian Riemer masih membutuhkan tambahan poin untuk memperbesar peluang mengamankan tiket ke perempat final. Saat ini, Denmark menempati posisi kedua Grup A4 dengan koleksi enam poin.

Denmark tentu tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Mereka memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman, terutama Rasmus Hojlund yang menjadi salah satu andalan di lini depan.

Kecepatan dan kemampuan Hojlund dalam memanfaatkan ruang bisa menjadi masalah bagi pertahanan Portugal. Apalagi, Denmark memiliki beberapa pemain yang mampu mendukung serangan melalui pergerakan dari sisi sayap maupun lini tengah.

Namun, Denmark juga perlu memperhatikan catatan pertemuan sebelumnya. Pada pertandingan pertama di kandang Denmark, 1 Oktober 2026, Portugal berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 4-2.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Portugal memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi celah di lini pertahanan Denmark. Meski demikian, pertandingan kali ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah karena tim tamu masih memiliki motivasi besar untuk mendapatkan hasil positif.

Kedua tim juga menghadapi persoalan terkait ketersediaan pemain. Portugal dipastikan kehilangan Joao Cancelo dan Francisco Conceicao akibat skorsing. Nuno Mendes juga belum bisa dimainkan karena mengalami cedera.

Kondisi tersebut membuat Jorge Jesus perlu mempertimbangkan beberapa alternatif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Di sisi lain, Denmark belum bisa diperkuat Patrick Dorgu yang masih mengalami masalah cedera hamstring.

Brian Riemer juga harus berhati-hati dalam menentukan komposisi pemain. Enam pemain Denmark berada dalam ancaman skorsing apabila kembali mendapatkan kartu kuning. Situasi tersebut bisa memengaruhi pilihan pemain, terutama dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi.

Untuk susunan pemain, Portugal diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3. Diogo Costa akan mengawal gawang dengan dukungan Diogo Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, dan Flavio Nazinho di lini belakang.

Lini tengah kemungkinan diisi Vitinha, Bruno Fernandes, dan Joao Neves. Sementara itu, Joao Felix, Goncalo Ramos, serta Pedro Neto diprediksi menjadi pilihan untuk mengisi lini serang.

Denmark diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Mads Hermansen sebagai penjaga gawang. Rasmus Nissen Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, dan Joakim Maehle akan mengisi barisan pertahanan.

Di lini tengah terdapat Gustav Isaksen, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, dan Mohamed Daramy. Sementara Rasmus Hojlund diprediksi berduet dengan Victor Froholdt di lini depan.

Melihat kualitas pemain, catatan pertemuan, serta keuntungan bermain di kandang, Portugal lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, perubahan komposisi setelah kepergian Ronaldo dan absennya sejumlah pemain membuat Jorge Jesus tetap harus memperhitungkan kekuatan Denmark.

Prediksi dari sejumlah analisis pertandingan juga mengarah pada kemenangan Portugal. Sports Mole memperkirakan tuan rumah menang 2-1, sedangkan Forebet memprediksi skor 3-1. Agregasi odds bookmaker SoccerStats turut mengarah pada kemenangan Portugal dengan skor 2-1.