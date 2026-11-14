Prediksi Skor Real Oviedo vs Girona FC: Catatan Tandang Tim Tamu Jadi Sorotan

JawaPos.com – Real Oviedo akan menjamu Girona FC dalam lanjutan La Liga 2 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Carlos Tartiere, Minggu (15/11/2026), pukul 03.00 WIB. Kedua tim membawa modal berbeda setelah menjalani pertandingan sebelumnya.

Real Oviedo memiliki kepercayaan diri lebih baik setelah berhasil mengalahkan Cádiz dengan skor 2-1. Sementara itu, Girona FC harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari UD Almería. Hasil tersebut membuat tim tamu bertekad bangkit saat bertandang ke markas Oviedo.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Real Oviedo. Mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali meraih poin penuh sekaligus melanjutkan hasil positif.

Pada pertandingan melawan Cádiz, Real Oviedo memperlihatkan permainan yang cukup efektif. Mereka mencatatkan 53 persen penguasaan bola dan menghasilkan 11 tembakan, empat di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Pedrola membuka keunggulan pada menit ke-23 sebelum Ilyas Chaira menggandakan skor pada menit ke-38. Cádiz sempat memperkecil ketertinggalan melalui Izeta pada menit ke-83, tetapi Real Oviedo mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Meski menang, Real Oviedo masih memiliki pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka mencetak 14 gol, tetapi juga kebobolan 11 gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang tuan rumah masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan lawan.

Girona FC Andalkan Pertahanan Solid Di sisi lain, Girona FC datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dari segi produktivitas. Mereka memang kalah dari Almería, tetapi secara keseluruhan masih memiliki catatan pertahanan yang cukup baik.

Saat menghadapi Almería, Girona FC mencatatkan 46 persen penguasaan bola dan melepaskan 15 tembakan. Namun, hanya tiga peluang yang mengarah tepat ke gawang. Mereka akhirnya harus mengakui keunggulan lawan setelah Miguel de la Fuente mencetak gol pada menit ke-67.

Dalam enam pertandingan terakhir, Girona FC mampu mengoleksi 10 gol dan hanya kebobolan empat kali. Statistik tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Real Oviedo, terutama jika mereka mampu menjaga kedisiplinan di lini belakang.

Meski demikian, catatan tandang Girona FC masih perlu diperbaiki. Mereka belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan tandang liga terakhir. Selain itu, Girona juga tidak pernah menang dalam dua lawatan terakhir ke markas Real Oviedo.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Girona Jika melihat rekor pertemuan, Girona FC sebenarnya masih unggul. Dari enam duel terakhir sejak Oktober 2020, mereka meraih tiga kemenangan, sedangkan Real Oviedo hanya menang sekali. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, hasil pertemuan terakhir justru menjadi milik Real Oviedo. Pada 31 Januari 2026, mereka berhasil menang 1-0 melalui gol Ilyas Chaira pada menit ke-74.

Menjelang pertandingan ini, Girona FC juga menghadapi persoalan komposisi pemain. Javier Boñar dipastikan absen karena cedera pergelangan kaki, sementara Holmes Junior harus menepi akibat skorsing.

Prediksi Skor Real Oviedo vs Girona FC Pertandingan diperkirakan berjalan ketat. Real Oviedo memiliki keuntungan kandang dan sedang percaya diri setelah meraih kemenangan. Sementara itu, Girona FC mempunyai pertahanan yang relatif lebih stabil.

Kedua tim berpeluang bermain hati-hati demi menghindari kesalahan. Hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup terbuka dalam duel kali ini.