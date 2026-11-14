Prediksi Norwegia vs Wales: Haaland Pimpin Misi Balas Dendam di UEFA Nations League

JawaPos.com - Timnas Norwegia akan menjamu Wales dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup A4 tersebut dijadwalkan berlangsung di Ullevaal Stadion, Oslo, Minggu (15/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Norwegia untuk memperbaiki posisi sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan pertama. Erling Haaland dan rekan-rekannya dituntut meraih tiga poin setelah mengalami periode sulit dalam kompetisi tersebut.

Norwegia saat ini baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan. Mereka berada di posisi terbawah klasemen Grup A4, sedangkan Wales menempati satu tingkat di atasnya dengan jumlah poin yang sama.

Situasi tersebut membuat pertandingan kali ini cukup menentukan bagi kedua tim. Kemenangan akan membuka peluang untuk memperbaiki posisi sebelum kompetisi memasuki dua pertandingan terakhir.

Norwegia sebenarnya memulai perjalanan dengan hasil positif setelah mengalahkan Denmark 3-2. Namun, performa mereka kemudian menurun dan harus menerima tiga kekalahan secara beruntun, termasuk saat menghadapi Portugal dan Wales.

Kekalahan 1-2 dari Wales pada pertemuan pertama di Cardiff, 1 Oktober 2026, menjadi salah satu hasil yang ingin mereka perbaiki. Bermain di hadapan pendukung sendiri diharapkan bisa memberikan dorongan tambahan bagi pasukan Stale Solbakken.

Haaland diperkirakan kembali menjadi pemain paling diandalkan di lini depan. Penyerang Manchester City tersebut memiliki catatan impresif bersama tim nasional dengan koleksi 65 gol dari 59 penampilan.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting bagi Norwegia untuk membongkar pertahanan Wales. Selain Haaland, Martin Odegaard juga akan memegang peranan besar dalam mengatur permainan dan menciptakan peluang.

Kehadiran Oscar Bobb dan Antonio Nusa turut memberikan pilihan serangan dari sisi sayap. Kecepatan serta kemampuan keduanya dalam situasi satu lawan satu bisa menjadi ancaman bagi barisan pertahanan tim tamu.

Meski demikian, Norwegia tidak bisa tampil dengan kekuatan sepenuhnya. Fredrik Aursnes harus meninggalkan skuad karena kondisi fisik, sementara Jorgen Strand Larsen juga tidak tersedia untuk pertandingan ini.

Kondisi kebugaran Haaland dan Odegaard sempat menjadi perhatian pada awal pemusatan latihan. Namun, Stale Solbakken berharap kedua pemain tersebut bisa kembali berlatih normal dan siap diturunkan dalam pertandingan penting ini.

Di kubu lawan, Wales datang dengan motivasi untuk mempertahankan keunggulan atas Norwegia. Tim asuhan Craig Bellamy sebelumnya berhasil menang 2-1 di Cardiff, tetapi mereka juga memiliki pekerjaan rumah setelah kalah 0-1 dari Denmark pada pertandingan terakhir.

Bellamy tentu menyadari tuan rumah akan tampil lebih agresif. Karena itu, Wales perlu menjaga kedisiplinan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan sejak awal pertandingan.

Salah satu perhatian utama Wales adalah menghentikan pergerakan Haaland. Penyerang tersebut memiliki kemampuan memanfaatkan ruang sekecil apa pun di kotak penalti. Wales diperkirakan akan mengandalkan kerja sama antarpemain untuk membatasi suplai bola kepada striker Norwegia tersebut.

Wales juga kehilangan Benjamin Cabango dan Sorba Thomas yang harus menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu. Namun, mereka mendapatkan tambahan kekuatan melalui kembalinya Harry Wilson setelah sebelumnya absen karena cedera.

Joe Rodon juga tersedia untuk memperkuat lini belakang. Kehadiran sejumlah pemain tersebut diharapkan membantu Wales menghadapi tekanan Norwegia di kandang lawan.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Norwegia kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Selvik di bawah mistar. Lini belakang diisi Ryerson, Ajer, Ostigard, dan Wolfe. Sementara itu, Odegaard, Berge, serta Berg akan mengisi sektor tengah.

Bobb, Haaland, dan Nusa diperkirakan menjadi trio penyerang. Di sisi lain, Wales berpotensi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Ward sebagai penjaga gawang, didukung N Williams, Mepham, Davies, dan Dasilva di lini pertahanan.

Ampadu dan R Colwill akan mengisi posisi gelandang bertahan. Sementara Johnson, Cullen, dan Wilson mendukung D James yang diproyeksikan menjadi ujung tombak.

Melihat kondisi kedua tim, Norwegia memiliki keuntungan dari segi kualitas individu dan faktor kandang. Kehadiran Haaland serta Odegaard bisa menjadi pembeda apabila keduanya mampu tampil dalam kondisi terbaik.

Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memprediksi Norwegia akan memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Namun, Forebet justru memperkirakan Wales kembali mencuri kemenangan dengan skor identik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin. Meski Wales punya catatan kemenangan pada pertemuan pertama, Norwegia memiliki alasan kuat untuk tampil lebih menyerang.

Norwegia diprediksi mampu memanfaatkan dukungan suporter di Ullevaal Stadion untuk mengamankan kemenangan. Haaland berpeluang menjadi salah satu pemain penentu dalam upaya tuan rumah membalas kekalahan dari Wales.