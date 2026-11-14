Tijjani Reijnders Ukir Hattrick Perdana, Belanda Pesta Gol 7-0 atas Yunani

JawaPos.com – Tijjani Reijnders mengaku senang setelah mencetak hattrick dalam kemenangan besar Timnas Belanda atas Yunani di UEFA Nations League. Pertandingan yang berakhir dengan skor 7-0 tersebut berlangsung di Johan Cruijff Arena, Sabtu (14/11/2026).

Tiga gol Reijnders tercipta pada babak pertama, masing-masing pada menit ke-12, ke-18, dan ke-33.

Hattrick tersebut menjadi yang pertama bagi Reijnders bersama Timnas Belanda. Gelandang tersebut mengaku sangat senang dengan pencapaiannya. Dia juga menilai permainan timnya berjalan sesuai dengan rencana.

"Ini luar biasa, terutama mencetak hat-trick untuk tim nasional. Jadi saya sangat senang. Inilah yang telah kami latih, dan hari ini berjalan dengan sangat baik," kata Reijnders seperti dikutip dari laman resmi UEFA, Sabtu (14/11/2026).

Reijnders Puji Pergerakan Pemain Belanda Gelandang berusia 28 tahun tersebut menilai pergerakan para pemain Belanda sangat baik. Hal itu membuat Yunani kesulitan mengembangkan permainan dan mengantisipasi serangan tuan rumah.

"Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dari pihak kami, terutama dengan pergerakan di belakang pertahanan lawan, tidak hanya dari saya tetapi juga dari bek sayap dan pemain sayap kami. Ada banyak ancaman, dan mereka kesulitan menghadapinya," ujar Reijnders.

Ketajaman Reijnders terlihat jelas dalam pertandingan tersebut. Berdasarkan statistik FotMob, gelandang Al Qadsiah itu melepaskan tiga tembakan tepat sasaran dan seluruhnya berbuah gol.