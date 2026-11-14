Prediksi Skor Real Sociedad B vs Sporting Gijón: Duel Ketat Berpotensi Imbang

JawaPos.com – Real Sociedad B akan menghadapi Sporting Gijón pada lanjutan kompetisi La Liga 2 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Zubieta XXI, Sabtu (14/11/2026), pukul 22.15 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar hasil positif setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Real Sociedad B hanya bermain imbang tanpa gol melawan CE Sabadell, sedangkan Sporting Gijón harus mengakui keunggulan Real Valladolid dengan skor 1-2.

Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi Real Sociedad B untuk memperbaiki hasil. Namun, mereka perlu meningkatkan efektivitas serangan sekaligus membenahi koordinasi pertahanan jika ingin mengamankan poin.

Saat menghadapi CE Sabadell, Real Sociedad B mencatatkan 50 persen penguasaan bola dan melepaskan 10 tembakan. Sayangnya, hanya satu percobaan yang mengarah tepat ke gawang lawan.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa tim besutan Ion Ansotegi masih memiliki persoalan dalam memaksimalkan peluang. Dalam enam pertandingan terakhir, Real Sociedad B hanya mampu mencetak enam gol dan sudah kebobolan 12 kali.

Produktivitas tersebut menjadi perhatian tersendiri menjelang pertandingan melawan Sporting Gijón. Apalagi, Real Sociedad B belum berhasil mengalahkan calon lawannya itu dalam dua pertemuan liga terakhir.

Sporting Gijón Punya Produktivitas Lebih Baik Di sisi lain, Sporting Gijón datang dengan catatan serangan yang relatif lebih baik. Meski kalah dari Real Valladolid, mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan dengan 63 persen penguasaan bola dan menghasilkan 20 tembakan, enam di antaranya tepat sasaran.

Namun, dominasi tersebut belum cukup untuk menghasilkan kemenangan. Sporting Gijón hanya mencetak satu gol melalui Rosas pada menit ke-83. Sementara itu, Real Valladolid tampil lebih efektif lewat gol Julien Ponceau dan Tai Abed.

Dalam enam pertandingan terakhir, Sporting Gijón berhasil mengoleksi sembilan gol atau rata-rata 1,5 gol per pertandingan. Catatan ini menunjukkan bahwa lini depan mereka berpotensi memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Meski demikian, pelatih Nicolás Larcamón harus menghadapi persoalan ketersediaan pemain. Sejumlah nama, seperti Alejo Sarco, Aimar Duñabeitia, Pablo García, César Gelabert, Manu Rodríguez, Antonio Casas, dan Konrad de la Fuente, dipastikan absen karena cedera atau masalah kebugaran.

Sporting Gijón juga kehilangan Juan Otero yang harus menjalani hukuman skorsing. Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi memengaruhi pilihan strategi tim tamu.

Prediksi Skor Real Sociedad B vs Sporting Gijón Dari catatan pertemuan, Sporting Gijón memiliki modal positif. Pada pertandingan terakhir kedua tim, 6 April 2026, mereka berhasil menang tipis 1-0 atas Real Sociedad B. Gol tunggal Campos pada menit ke-45 menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan kali ini diperkirakan berjalan cukup ketat. Real Sociedad B memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi konsistensi pertahanan mereka masih menjadi persoalan.

Sporting Gijón mempunyai produktivitas gol yang lebih baik. Meski demikian, absennya sejumlah pemain bisa mengurangi kekuatan mereka. Kedua tim diperkirakan bermain hati-hati dan tidak mudah mengambil risiko.

Dengan mempertimbangkan performa terakhir, catatan pertemuan, serta kondisi skuad, hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka.