Prediksi Aljazair vs Togo di Kualifikasi AFCON 27:Misi Tuan Rumah Pertahankan Puncak Klasemen Grup I

JawaPos.com - Timnas Aljazair akan menghadapi Togo dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup I. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Les Fennecs untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang melangkah ke putaran final.

Duel Aljazair vs Togo dijadwalkan berlangsung di Stadion Hocine Ait Ahmed, Tizi Ouzou, Aljazair, Minggu (15/11/2026) pukul 02.00 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Aljazair memiliki keuntungan untuk mengamankan tiga poin.

Saat ini, Aljazair berada di posisi teratas klasemen sementara Grup I dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Mereka memiliki poin yang sama dengan Zambia yang menempati peringkat kedua. Sementara itu, Togo berada tepat di bawahnya dengan selisih satu angka.

Persaingan yang cukup ketat membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim. Aljazair tentu ingin menjaga posisi mereka di papan atas, sedangkan Togo membutuhkan hasil positif agar tidak tertinggal dalam perebutan tiket menuju putaran final.

Performa Aljazair menjadi salah satu alasan mengapa mereka lebih diunggulkan dalam pertandingan nanti. Tim asuhan Brahim Hemdani tersebut belum terkalahkan dalam tiga pertandingan sejak September 2026.

Dalam dua pertandingan awal Kualifikasi Piala Afrika 2027, Aljazair berhasil mengalahkan Zambia dengan skor 3-1. Setelah itu, mereka harus puas bermain imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Burundi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Aljazair memiliki lini serang yang cukup produktif. Mereka mampu mencetak gol secara konsisten dan memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda di area pertahanan lawan.

Ketajaman tersebut kembali terlihat ketika Aljazair menghadapi Niger dalam pertandingan persahabatan pada Oktober lalu. Mereka berhasil mengamankan kemenangan 2-1 sekaligus melanjutkan tren positif di lini depan.

Meski demikian, Aljazair masih mempunyai persoalan yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjaga pertahanan. Mereka tercatat telah kebobolan 13 gol dalam tujuh pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa lini belakang Aljazair belum sepenuhnya konsisten. Mereka bahkan belum mampu mencatatkan clean sheet dalam periode tersebut.

Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi Togo untuk memberikan perlawanan. Tim berjuluk Les Éperviers itu memiliki kesempatan memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah jika mampu membangun serangan dengan efektif.

Togo mengawali perjalanan di Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan hasil positif setelah mengalahkan Burundi 1-0. Namun, mereka gagal mempertahankan momentum ketika menghadapi Zambia pada pertandingan berikutnya.

Tim asuhan Patrice Neveu tersebut harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 0-2. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri catatan enam pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dimiliki Togo.

Hasil tersebut juga menjadi pertandingan pertama sepanjang tahun ini ketika Togo gagal mencetak gol. Situasi itu menjadi pekerjaan rumah bagi Patrice Neveu sebelum menghadapi salah satu tim terkuat di Grup I.

Selain hasil pertandingan terakhir, rekor tandang juga menjadi perhatian bagi Togo. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 13 pertandingan tandang terakhir, dengan enam hasil imbang dan enam kekalahan.

Catatan tersebut tentu bukan modal ideal untuk menghadapi Aljazair yang sedang berusaha menjaga persaingan di papan atas. Apalagi, pertandingan akan berlangsung di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tuan rumah.

Dari catatan pertemuan, Aljazair juga memiliki keunggulan cukup jauh. Les Fennecs berhasil memenangkan enam dari tujuh pertemuan terakhir melawan Togo di berbagai ajang.

Aljazair bahkan mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam empat dari lima pertemuan terbaru kedua negara. Statistik ini semakin memperkuat posisi mereka sebagai tim yang lebih difavoritkan.

Meski begitu, Aljazair tetap tidak boleh meremehkan Togo. Persoalan di lini belakang bisa menjadi celah apabila tuan rumah terlalu terbuka ketika menyerang.

Aljazair diperkirakan akan mengambil inisiatif permainan sejak awal pertandingan. Kombinasi Ibrahim Maza, Mohamed Amoura, dan Amine Gouiri berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan Togo.

Sementara itu, Togo kemungkinan akan bermain lebih disiplin dengan mengandalkan serangan balik. Mereka perlu menjaga organisasi pertahanan agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada para pemain depan tuan rumah.

Melihat kualitas skuad, performa terkini, serta rekor pertemuan kedua tim, Aljazair memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Keuntungan bermain di kandang juga bisa membantu Les Fennecs mengontrol jalannya laga.

Togo diperkirakan tetap memberikan perlawanan, tetapi konsistensi permainan Aljazair menjadi faktor yang sulit diabaikan. Les Fennecs berpeluang mengamankan tiga poin dan mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup I.