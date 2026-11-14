Prediksi Skor Angola vs Sudan Selatan di Kualifikasi AFCON 2027: Tuan Rumah Menang Telak!

JawaPos.com - Angola akan menghadapi Sudan Selatan dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup B. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estádio Nacional 11 de Novembro, Luanda, pada Minggu (15/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Angola memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin. Performa kedua tim dalam pertandingan sebelumnya juga memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok.

Angola datang dengan modal positif setelah mencatatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan awal. Palancas Negras bermain imbang tanpa gol melawan Mesir sebelum mengalahkan Malawi dengan skor 3-1.

Hasil tersebut menempatkan Angola di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin. Mereka berada di bawah Mesir yang sudah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Di sisi lain, Sudan Selatan masih belum menemukan performa terbaiknya. Bright Stars menelan dua kekalahan dalam pertandingan pembuka kualifikasi. Mereka kalah 1-2 dari Malawi dan kemudian harus mengakui keunggulan Mesir dengan skor telak 0-5.

Dua hasil tersebut membuat Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin. Selain belum meraih kemenangan, lini pertahanan mereka juga menjadi perhatian setelah kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan.

Menghadapi Angola di Luanda tentu bukan pekerjaan mudah. Tuan rumah memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman melalui kecepatan dan kemampuan individu, terutama di sektor sayap.

Zito Luvumbo menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Kecepatan dan pergerakannya bisa memberikan kesulitan bagi barisan pertahanan Sudan Selatan. Sementara itu, Mabululu berpotensi menjadi andalan untuk menyelesaikan peluang di depan gawang.

Kehadiran Aliou Cissé sebagai pelatih juga menjadi salah satu faktor menarik dari perkembangan Angola. Pelatih asal Senegal tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan tim, terutama dalam upaya mengejar posisi puncak klasemen Grup B.

Angola diperkirakan tetap mengandalkan permainan menyerang dengan penguasaan bola dan tekanan sejak awal pertandingan. Strategi tersebut bisa menjadi cara efektif untuk membongkar pertahanan Sudan Selatan yang sejauh ini masih belum tampil solid.

Sementara itu, Sudan Selatan kemungkinan akan bermain lebih hati-hati. Mereka perlu memperbaiki koordinasi lini belakang sekaligus mengurangi kesalahan yang berpotensi dimanfaatkan para pemain Angola.

Meski demikian, Sudan Selatan tetap memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan apabila mampu menjaga kedisiplinan sepanjang pertandingan. Mereka juga perlu memanfaatkan setiap peluang melalui serangan balik.

Berdasarkan performa kedua tim dan keuntungan bermain di kandang, Angola lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Kualitas skuad serta catatan dua laga sebelumnya menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Sudan Selatan diprediksi akan kesulitan menghadapi tekanan sepanjang pertandingan. Angola pun berpeluang menguasai jalannya laga dan menciptakan lebih banyak peluang.