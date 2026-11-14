Prediksi Mallorca vs Córdoba FC di La Liga 2: Tuan Rumah Berpeluang Raih Kemenangan

JawaPos.com - Mallorca akan menjamu Córdoba CF dalam lanjutan La Liga 2 2026/2027 di Estadi Mallorca Son Moix, Minggu (15/11/2026) pukul 00.30 WIB. Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari pertandingan sebelumnya sehingga duel ini diperkirakan berlangsung menarik.

Mallorca memiliki kesempatan untuk melanjutkan hasil positif setelah berhasil mengalahkan Cádiz dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim tuan rumah untuk menghadapi Córdoba CF.

Dalam pertandingan melawan Cádiz, Mallorca sempat tertinggal lebih dahulu setelah Cordero mencetak gol pada menit ke-50. Namun, mereka mampu membalikkan keadaan melalui gol Torre pada menit ke-63 dan Fuentes pada menit ke-89.

Secara permainan, Mallorca menunjukkan dominasi dengan mencatatkan 64 persen penguasaan bola. Mereka juga mampu melepaskan 23 tembakan, dengan enam di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Catatan tersebut memperlihatkan Mallorca memiliki kemampuan menciptakan peluang. Meski demikian, konsistensi lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka tercatat kebobolan dalam lima dari enam pertandingan terakhir dengan total lima gol.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan tambahan bagi Mallorca. Mereka belum terkalahkan dalam dua pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga. Catatan tersebut diharapkan bisa menjadi modal untuk kembali mengamankan poin penuh.

Di sisi lain, Córdoba CF juga datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Ceuta. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini serang mereka sedang berada dalam kondisi cukup baik.

Pada pertandingan tersebut, Percan menjadi pemain penting dengan mencetak dua gol pada menit ke-25 dan 48. Satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri Anuar Tuhami pada menit ke-23.

Córdoba CF mencatatkan 53 persen penguasaan bola dan menghasilkan 14 tembakan, dengan tujuh di antaranya tepat sasaran. Produktivitas tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi Mallorca.

Dalam enam pertandingan terakhir, Córdoba CF sudah mengoleksi 10 gol dan selalu berhasil mencetak gol. Namun, mereka juga masih memiliki masalah di sektor pertahanan setelah kebobolan tujuh gol dalam periode yang sama.

Performa tandang Córdoba CF cukup menjanjikan karena tidak terkalahkan dalam dua pertandingan tandang liga terakhir. Akan tetapi, mereka belum mampu meraih kemenangan dalam dua lawatan terakhir ke markas Mallorca di kompetisi liga.

Jika melihat catatan pertemuan, persaingan kedua tim terbilang cukup seimbang. Dari enam pertandingan sejak Januari 2016, Mallorca meraih dua kemenangan, sedangkan Córdoba CF mengantongi tiga kemenangan. Satu laga lainnya berakhir imbang.

Total 17 gol tercipta dalam enam pertemuan tersebut. Mallorca mengoleksi sembilan gol, sementara Córdoba CF mencetak delapan gol. Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 31 Maret 2019 dan berakhir dengan kemenangan Córdoba CF 3-2.

Menjelang pertandingan kali ini, Mallorca memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Sementara itu, Córdoba CF berpotensi memberikan perlawanan melalui produktivitas lini serang yang cukup konsisten.

Kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mencetak gol. Namun, keuntungan kandang dan catatan positif Mallorca di Estadi Mallorca Son Moix membuat tuan rumah sedikit lebih diunggulkan.

Mallorca diprediksi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk mengamankan kemenangan atas Córdoba CF.