Prediksi Skor UD Almería vs FC Andorra: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Pembeda

JawaPos.com - UD Almería akan menghadapi FC Andorra dalam lanjutan kompetisi La Liga 2 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion UD Almería, Minggu (15/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, UD Almería memiliki peluang untuk kembali meraih tiga poin. Mereka datang dengan modal kemenangan atas Girona FC pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, FC Andorra harus puas bermain imbang ketika menghadapi Tenerife.

Hasil positif tersebut membuat UD Almería memiliki kepercayaan diri lebih untuk menyambut pertandingan kali ini. Kemenangan 1-0 atas Girona juga memperlihatkan bahwa mereka mampu memaksimalkan peluang meskipun tidak selalu mendominasi permainan.

Dalam pertandingan tersebut, UD Almería mencatatkan 54 persen penguasaan bola dengan 12 tembakan dan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Miguel de la Fuente menjadi penentu kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-67.

Performa UD Almería dalam beberapa pertandingan terakhir juga cukup menjanjikan. Mereka berhasil mencetak 13 gol dan hanya kebobolan enam kali dalam enam pertandingan terakhir.

Catatan tersebut memperlihatkan produktivitas lini depan yang cukup baik sekaligus pertahanan yang relatif terjaga. Selain itu, UD Almería memiliki keuntungan dari rekor kandang. Mereka belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan liga terakhir saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi FC Andorra yang masih berusaha menemukan konsistensi, khususnya ketika bermain di luar kandang.

Di sisi lain, FC Andorra datang dengan hasil imbang 2-2 melawan Tenerife. Mereka sempat tertinggal dua gol setelah Christian Gomis mencetak gol pada menit ke-3 dan Gallego menambah keunggulan pada menit ke-39.

Namun, FC Andorra menunjukkan semangat pantang menyerah dengan mencetak dua gol pada penghujung pertandingan. Lautaro de León memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83, sebelum Stefan Golubović menyamakan kedudukan lima menit berselang.

Dalam pertandingan tersebut, FC Andorra sebenarnya tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 73 persen. Mereka juga menghasilkan 11 tembakan, empat di antaranya tepat sasaran.

Meski memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik, performa FC Andorra masih belum sepenuhnya stabil. Dalam enam pertandingan terakhir, tim asuhan Carles Manso itu mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

Catatan tandang juga menjadi pekerjaan rumah bagi FC Andorra. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir di kandang lawan.

Dari catatan pertemuan, UD Almería memiliki modal positif. Kedua tim terakhir kali bertemu pada 13 Februari 2026 dalam pekan ke-26 La Liga 2. Saat itu, UD Almería berhasil mengalahkan FC Andorra dengan skor 3-2.

Untuk pertandingan mendatang, UD Almería juga memiliki beberapa persoalan terkait ketersediaan pemain. Nico Melamed dipastikan absen akibat edema tulang, sedangkan Marcos Luna tidak bisa tampil karena menjalani hukuman skorsing.

Meski demikian, kekuatan UD Almería secara keseluruhan masih cukup menjanjikan. Produktivitas gol, rekor kandang, serta hasil pertemuan sebelumnya membuat mereka lebih diunggulkan.

FC Andorra tetap memiliki peluang memberikan kejutan, terutama jika mampu memanfaatkan penguasaan bola dan memperbaiki penyelesaian akhir. Namun, konsistensi permainan tandang bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan ini.

Melihat performa kedua tim, UD Almería diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.