Prediksi Skor Jepang vs Brasil: Samurai Biru Siap Uji Kekuatan Selecao

JawaPos.com – Timnas Jepang akan menantang Brasil dalam pertandingan uji coba internasional pada FIFA Matchday November 2026. Samurai Biru, julukan Timnas Jepang, berpeluang menghadirkan kejutan dalam pertandingan tersebut.

Duel Jepang kontra Brasil dijadwalkan berlangsung di National Stadium, Singapura, Sabtu (14/11/2026), dengan kick-off pukul 17.15 WIB.

Brasil lebih diunggulkan karena memiliki rekam jejak yang lebih mentereng. Namun, Jepang bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Samurai Biru menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu bersaing saat menghadapi tim-tim kuat.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Jepang untuk membalas kekalahan dari Brasil di Piala Dunia 2026. Kala itu, kedua negara bertemu dan Selecao, julukan Timnas Brasil, berhasil meraih kemenangan tipis 2-1.

Meski demikian, kondisi Brasil saat ini belum sepenuhnya meyakinkan. Pelatih Carlo Ancelotti masih berusaha menemukan komposisi terbaik setelah menjalani sejumlah pertandingan uji coba dengan hasil yang beragam.

Dalam dua pertandingan terakhir melawan Australia, Brasil mencatatkan satu hasil imbang 1-1 dan kemenangan 4-2. Mereka kemudian tampil lebih meyakinkan saat menghadapi India dengan meraih kemenangan telak 4-0.

Di sisi lain, Jepang memiliki modal yang cukup menjanjikan. Samurai Biru tercatat tidak terkalahkan dalam empat laga uji coba terakhir setelah Piala Dunia 2026.

Menariknya, tiga dari empat pertandingan tersebut mempertemukan Jepang dengan negara-negara asal Amerika Selatan. Mereka berhasil mengalahkan Uruguay dengan skor 3-1 dan Venezuela 2-1 pada September lalu.

Jepang kemudian melanjutkan tren positif ketika menghadapi Ekuador. Setelah bermain imbang tanpa gol selama waktu normal, mereka memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 5-4.

Prediksi Susunan Pemain Jepang vs Brasil Pada pertandingan teranyar, Jepang mampu menundukkan Selandia Baru dengan skor 2-1. Catatan tersebut memperlihatkan kualitas Samurai Biru yang semakin berkembang.

Jepang juga semakin percaya diri setelah mencatatkan sepuluh kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya sekali kalah dalam 15 pertandingan sejak September 2025. Satu-satunya kekalahan Jepang dalam periode tersebut terjadi ketika menghadapi Brasil pada Juni lalu.

Karena itu, pertandingan kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Samurai Biru untuk membuktikan bahwa mereka mampu membalikkan keadaan saat kembali berhadapan dengan Selecao.

Jepang: Zion Suzuki (PG); Ayumu Seko, Hiroki Ito, Ko Itakura; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda; Koki Ogawa.

Pelatih: Hajime Moriyasu.

Brasil: Bento (PG); Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes, Carlos Augusto; Bontempo, Joao Gomes, Andrey Santos; Rayan, Endrick, Vinicius Jr.

Pelatih: Carlo Ancelotti.

Prediksi Skor Jepang vs Brasil Dari sisi rekor pertemuan, Brasil jelas masih berada di atas angin. Selecao tercatat meraih 12 kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali kalah dalam 15 pertandingan melawan Jepang.

Brasil juga memiliki catatan produktivitas yang mengesankan. Mereka mampu mencetak setidaknya dua gol dalam 12 dari 15 pertemuan tersebut. Karena itu, Jepang perlu memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas lini serang lawannya.

Meski demikian, statistik masa lalu tidak sepenuhnya menjamin hasil pertandingan kali ini. Perkembangan Jepang dalam beberapa tahun terakhir membuat duel tersebut berpotensi menghadirkan persaingan yang lebih ketat.

Brasil tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Namun, performa Jepang yang sedang menanjak serta motivasi untuk membalas kekalahan sebelumnya bisa membuat pertandingan berjalan sulit bagi tim asal Amerika Selatan tersebut.