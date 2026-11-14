Prediksi Skor Austria vs Irlandia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Berpeluang Promosi

JawaPos.com - Austria akan menghadapi Irlandia dalam lanjutan Grup B3 UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Raiffesein Arena, Linz, Austria, Minggu (15/11/2026) 02.45 WIB.

Austria datang dengan peluang besar untuk memastikan tiket promosi ke UEFA Nations League A. Sementara Irlandia membutuhkan kemenangan demi menjaga asa bersaing di papan atas sekaligus menciptakan persaingan lebih ketat menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Austria saat ini memimpin klasemen dengan mengemas delapan poin. Tim berjuluk Das Team itu unggul tiga angka atas Irlandia yang menempati peringkat ketiga dengan lima poin, sementara Kosovo juga mengoleksi lima angka di posisi kedua.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan akan memberikan keuntungan besar bagi Austria, sedangkan tambahan tiga poin bisa membuka kembali peluang Irlandia untuk mengejar posisi teratas.

Austria bahkan berpeluang memastikan promosi apabila mampu mengalahkan Irlandia. Hasil positif tersebut akan membuat mereka tidak lagi terkejar dalam persaingan grup berdasarkan ketentuan penentuan posisi yang mengutamakan rekor pertemuan langsung.

Austria memiliki modal cukup baik jelang menjamu Irlandia. Tim polesan Ralf Rangnick itu tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir di semua kompetisi dan berhasil mencetak sembilan gol sepanjang periode tersebut.

Austria juga punya catatan kandang impresif. Mereka tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir saat bermain di hadapan pendukung sendiri, dengan 11 di antaranya berakhir dengan kemenangan.

Di sisi lain, Irlandia juga tidak datang tanpa bekal positif. Tim besutan Heimir Hallgrimsson itu hanya sekali menelan kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir, meski kemenangan masih menjadi hasil yang sulit mereka dapatkan secara konsisten.

Kekalahan tersebut terjadi ketika Irlandia takluk 0-1 dari Kosovo pada 24 September lalu. Hasil itu menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut, sehingga konsistensi permainan tetap menjadi modal untuk menghadapi Austria.

Irlandia juga memiliki catatan pertemuan yang cukup menjanjikan melawan calon lawannya. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir kontra Austria dan berhasil meraih satu kemenangan dalam periode tersebut.

Prediksi Skor Austria Vs Irlandia

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar. Austria tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan promosi, sedangkan Irlandia bertekad menjaga peluang hingga matchday terakhir.

Irlandia berpeluang memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah. Namun, Austria yang memiliki catatan kandang impresif diperkirakan mampu mengamankan poin penuh dalam laga tersebut meski dengan susah payah.

Prediksi skor: Austria 2-1 Irlandia

Prediksi Susunan Pemain Austria Vs Irlandia

Austria: Alexander Schlager (PG); Stefan Posch, Felix Becher, Kevin Danso, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Junior Adamu, Romano Schmid, Alexander Prass; Sasa Kalajdzic.

Pelatih: Ralf Rangnick.

Irlandia: Caoimhin Kelleher (PG); John Egan, Jimmy Dunne, Liam Scales; Jason Knight, Jayson Molumby, Conor Coventry, Ryan Manning; Adam Idah, Jack Moylan; Troy Parrott.