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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 14 November 2026 | 18.22 WIB

Prediksi Skor Palestina vs Iran: Team Melli Bidik Kemenangan Usai Kalah dari Rusia

Timnas Iran saat tampil di Piala Dunia 2026. (instagram.com/@iran_football_federation) - Image

Timnas Iran saat tampil di Piala Dunia 2026. (instagram.com/@iran_football_federation)

JawaPos.com – Timnas Palestina akan menghadapi Iran dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Internasional Basra, Basra, Irak, Sabtu (14/11/2026). Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 22.00 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Palestina memiliki kepercayaan diri tinggi berkat kemenangan besar atas China. Sementara itu, Iran berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan dari Rusia.

Palestina Bermodal Kemenangan Besar atas China

Palestina menunjukkan performa menjanjikan dalam pertandingan terakhirnya. Mereka berhasil mengalahkan China dengan skor telak 5-0. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim berjuluk The Team itu menjelang duel melawan Iran.

Dalam kemenangan tersebut, Assad Al Hamlawi tampil menonjol dengan mencetak dua gol pada menit ke-16 dan ke-22. Oday Dabbagh juga menyumbangkan dua gol, masing-masing pada menit ke-45 dan ke-54.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal penting Palestina. Selain mampu mencetak banyak gol, mereka juga memiliki catatan pertahanan yang cukup baik. Dalam enam pertandingan terakhir, Palestina hanya kebobolan empat gol.

Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik. Palestina tidak hanya mengandalkan serangan, tetapi juga mampu menjaga organisasi pertahanan ketika menghadapi tekanan lawan.

Iran Berusaha Bangkit setelah Kalah dari Rusia

Di sisi lain, Iran datang dengan motivasi untuk memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya. Mereka baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Rusia dalam laga persahabatan internasional.

Dalam pertandingan tersebut, Iran gagal membendung permainan Rusia yang mencetak dua gol melalui Aleksander Golovin pada menit ke-21 dan ke-36.

Secara statistik, Iran juga masih perlu meningkatkan performanya. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali. Catatan tersebut menjadi perhatian, terutama dalam upaya memperbaiki efektivitas serangan dan konsistensi lini belakang.

Jika melihat rekor pertemuan, Iran memiliki catatan lebih baik dibandingkan Palestina. Kedua negara terakhir bertemu pada pertandingan pertama Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 14 Januari 2024. Saat itu, Iran berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Hasil tersebut bisa menjadi modal psikologis bagi Iran. Namun, situasi pertandingan kali ini berpotensi berbeda karena Palestina sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan besar atas China.

Prediksi Skor Palestina vs Iran

Iran tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas pemain yang dimiliki. Meski demikian, Palestina berpeluang memberikan perlawanan jika mampu mempertahankan soliditas pertahanan sekaligus memaksimalkan peluang di lini depan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Palestina berpotensi mencetak gol, tetapi Iran memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan permainan dan mengamankan kemenangan.

Prediksi skor: Palestina 1-2 Iran.

Editor: Hendra
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