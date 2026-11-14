Prediksi Skor Irlandia Utara vs Ukraina: Green & White Army Berpeluang Menang Tipis

JawaPos.com – Timnas Irlandia Utara berpeluang mempertahankan puncak klasemen Grup B2 UEFA Nations League 2026/2027 ketika menjamu Ukraina di Windsor Park, Minggu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Green & White Army mengincar kemenangan ketiga untuk menjaga keunggulan atas Hungaria. Sementara itu, Ukraina berusaha menghindari ancaman degradasi setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi bertolak belakang, terutama dalam hal konsistensi permainan dan ketajaman serangan.

Irlandia Utara belum terkalahkan dalam empat pertandingan, sedangkan Ukraina justru gagal meraih kemenangan dalam tiga penampilan terakhir.

Irlandia Utara Kokoh di Puncak, Pertahanan Jadi Senjata Utama Irlandia Utara memimpin klasemen Grup B2 dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan, hasil dua kemenangan dan dua kali imbang.

Tim asuhan Michael O'Neill bahkan belum sekalipun kebobolan sepanjang perjalanan mereka di UEFA Nations League musim ini.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Green & White Army untuk mempertahankan posisi teratas sekaligus membuka peluang promosi otomatis ke League A.

Namun, keunggulan mereka atas Hungaria hanya satu poin sehingga kemenangan menghadapi Ukraina menjadi kebutuhan mendesak.

Persaingan semakin menarik karena Hungaria dijadwalkan menghadapi Georgia yang sedang terpuruk di dasar klasemen.

Jika gagal mengamankan tiga poin, Irlandia Utara berisiko kehilangan posisi teratas menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Meski memiliki pertahanan solid, produktivitas gol tuan rumah masih menyisakan persoalan yang perlu segera diselesaikan.

Mereka bahkan belum mencetak gol dalam dua pertandingan kandang Grup B2 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Hungaria dan Georgia.

Namun, Windsor Park tetap menjadi tempat yang sulit ditaklukkan lawan dalam beberapa tahun terakhir.

Irlandia Utara mencatatkan sembilan kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam 13 pertandingan kandang terakhirnya.

Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi ketika mereka menyerah 0-1 kepada Jerman pada kualifikasi Piala Dunia Oktober 2025.

Rekor tersebut memperlihatkan kemampuan pasukan Michael O'Neill menjaga konsistensi permainan ketika mendapatkan dukungan langsung dari suporternya.

Ukraina Terancam Degradasi, Kekalahan Telak Jadi Peringatan Ukraina datang ke Windsor Park dengan tekanan besar setelah hanya mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan Grup B2.

Tim asuhan Andrea Maldera menempati peringkat ketiga, tertinggal empat poin dari Irlandia Utara dan tiga poin dari Hungaria.

Perjalanan Ukraina sebenarnya dimulai cukup menjanjikan ketika mereka mengalahkan Hungaria 1-0 pada 25 September 2026.

Tiga hari kemudian, mereka kembali memperoleh tambahan satu poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Georgia.

Sayangnya, performa positif tersebut tidak mampu dipertahankan ketika kompetisi memasuki pertandingan berikutnya.

Ukraina dihajar Irlandia Utara dengan skor 0-3 sebelum kembali menyerah 1-2 kepada Hungaria dalam pertandingan terakhir.

Kekalahan telak dari Irlandia Utara menjadi peringatan serius mengenai rapuhnya organisasi permainan mereka ketika menghadapi lawan yang disiplin.

Ciaron Brown mencetak dua gol dalam pertemuan tersebut, sedangkan Isaac Price menyumbangkan satu gol melalui sundulan.

Kini, Ukraina hanya unggul dua poin atas Georgia yang berada di posisi terbawah klasemen sementara.

Situasi tersebut membuat mereka harus memikirkan upaya menghindari degradasi, bukan sekadar mengejar peluang promosi yang semakin sulit.

Masalah lainnya terletak pada produktivitas serangan yang belum memberikan hasil memuaskan sepanjang kompetisi berlangsung.

Ukraina baru mencetak dua gol dalam empat pertandingan, meskipun mereka belum terkalahkan dalam laga tandang UEFA Nations League musim ini.

Krisis Pemain Belakang Irlandia Utara, Ukraina Juga Kehilangan Andalan Michael O'Neill menghadapi persoalan serius dalam menentukan komposisi pertahanan Irlandia Utara karena sejumlah pemain utama mengalami cedera.

Dan Ballard mengalami masalah hamstring, Eoin Toal dibekap cedera otot, sedangkan kapten Conor Bradley harus menepi akibat cedera lutut.

Absennya tiga pemain tersebut berpotensi memaksa O'Neill melakukan penyesuaian susunan pemain sejak menit pertama.

Tom Atcheson, Ruairi McConville, dan Ciaron Brown diperkirakan mengisi tiga posisi bek tengah di depan penjaga gawang Pierce Charles.

Trai Hume dan Justin Devenny berpeluang menjalankan peran sebagai bek sayap untuk memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Sementara itu, Shea Charles dan Ethan Galbraith dapat menjadi penghubung permainan dari lini tengah menuju sektor depan.

Ukraina juga menghadapi persoalan kebugaran setelah Viktor Tsygankov dan Oleksandr Zinchenko dipastikan absen karena cedera.

Kondisi tersebut membuat Andrea Maldera perlu mengoptimalkan pemain yang tersedia untuk meningkatkan kreativitas sekaligus efektivitas serangan.

Georgiy Sudakov dan Yehor Nazaryna diperkirakan mendapatkan tanggung jawab membantu serangan dari kedua sisi lapangan.

Sementara itu, Oleh Ocheretko bersama Yehor Yarmoliuk akan berusaha menjaga penguasaan bola sekaligus mengendalikan tempo permainan.

Di lini pertahanan, Ilya Zabarnyi dan Mykola Matvienko berpeluang menjadi duet bek tengah yang bertugas meredam tekanan tuan rumah.

Vitaliy Mykolenko serta Illia Krupskyi diperkirakan melengkapi pertahanan Ukraina untuk menjaga keseimbangan sepanjang pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain Irlandia Utara vs Ukraina Irlandia Utara diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Pierce Charles; Tom Atcheson, Ruairi McConville, Ciaron Brown; Trai Hume, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Kelly, Isaac Price; Jamie Donley.

Komposisi tersebut memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk mempertahankan pertahanan rapat sekaligus memaksimalkan pergerakan pemain sayap.

Ukraina diprediksi memainkan formasi 4-4-2 dengan Anatoliy Trubin; Illia Krupskyi, Ilya Zabarnyi, Mykola Matvienko, Vitaliy Mykolenko; Yehor Nazaryna, Oleh Ocheretko, Yehor Yarmoliuk, Georgiy Sudakov; Roman Yaremchuk, Danylo Sikan.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan permainan dan meningkatkan peluang mencetak gol.

Prediksi Skor Irlandia Utara vs Ukraina Melihat performa kedua tim, Irlandia Utara lebih diunggulkan berkat pertahanan yang belum kebobolan serta catatan kandang impresif.

Ukraina kemungkinan memberikan perlawanan sengit, tetapi kesulitan mencetak gol dapat kembali menjadi penghambat mereka.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan sedikit peluang bersih karena kedua tim sama-sama memiliki persoalan produktivitas serangan.