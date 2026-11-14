Ronaldinho Jadi Starter Ravenna, Siap Merumput Lagi di Usia 46 Tahun

JawaPos.com – Legenda sepak bola Brasil Ronaldinho akan kembali merumput dalam pertandingan kompetitif setelah lebih dari satu dekade absen. Pemain yang kini berusia 46 tahun itu dipastikan menjadi starter saat Ravenna menghadapi rival sekotanya, Forli, dalam lanjutan kompetisi kasta ketiga Liga Italia, Minggu (15/11/2026).

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Ravenna, Andrea Mandorlini, dalam konferensi pers pada Jumat (13/11). Mandorlini memastikan Ronaldinho akan tampil sejak menit pertama dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Bruno Benelli, markas Ravenna.

“Dia akan bermain sejak awal, tidak ada keraguan,” kata Mandorlini.

Meski demikian, Mandorlini belum memastikan berapa lama mantan pemain Barcelona dan AC Milan tersebut akan berada di lapangan. Durasi bermain Ronaldinho akan ditentukan bersama setelah pertandingan berjalan.

“Kemudian kami akan memutuskan bersama berapa lama dia bermain. Dia adalah salah satu pemain terhebat di era modern. Kami juga harus mendapatkan hasil. Kami selalu bermain dengan tiga penyerang dan dia akan menjadi salah satunya,” ujar Mandorlini, dikutip dari Reuters.

Ronaldinho Gabung Ravenna dan Bersiap Jalani Debut Ronaldinho bergabung dengan Ravenna pada Juni 2026. Selain menjadi bagian dari tim, pemain yang turut mengantarkan Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 itu juga mengambil saham kepemilikan klub.

Ronaldinho tiba di Italia pada Jumat sore. Menariknya, ia hanya memiliki satu kesempatan untuk menjalani latihan bersama rekan-rekan setimnya, yakni pada Sabtu (14/11), sebelum melakoni debut.

Antusiasme terhadap penampilan Ronaldinho juga terlihat dari persiapan stadion. Pihak Ravenna bahkan mendirikan tribun sementara di Stadion Bruno Benelli untuk mengakomodasi jumlah penonton yang diperkirakan memadati pertandingan tersebut.

Berpeluang Genapkan Koleksi 300 Gol Laga tersebut berpotensi menjadi momen spesial bagi Ronaldinho. Jika berhasil mencetak gol, peraih Ballon d'Or itu berpeluang menggenapkan koleksi gol profesionalnya menjadi 300 sepanjang karier.

Rekan setimnya di lini depan, Simone Rabbi, bahkan menyatakan bahwa Ronaldinho akan mendapatkan kesempatan mengambil tendangan penalti jika Ravenna memperoleh peluang tersebut.