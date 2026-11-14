Prediksi Skor Austria vs Irlandia: The Boys in Green Bisa Pupus Kans Promosi Tuan Rumah

JawaPos.com – Prediksi skor Austria vs Irlandia mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 2-2 dalam lanjutan UEFA Nations League B 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Sabtu (15/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Austria memburu kemenangan untuk memastikan promosi ke League A. Sementara itu, Republik Irlandia berusaha memangkas selisih tiga poin sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas Grup B3.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim menjelang berakhirnya fase grup UEFA Nations League musim ini.

Austria memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Irlandia datang dengan catatan pertemuan yang cukup menjanjikan untuk mencuri poin.

Austria Bisa Promosi ke League A, tetapi Pertahanan Masih Jadi Masalah Austria memasuki pertandingan menghadapi Republik Irlandia dengan status pemuncak klasemen Grup B3 UEFA Nations League setelah mengumpulkan delapan poin dari empat pertandingan.

Pasukan Ralf Rangnick unggul tiga angka atas Kosovo dan Irlandia yang sama-sama mengoleksi lima poin.

Kemenangan atas Irlandia akan memastikan Austria mendapatkan tiket promosi otomatis ke League A tanpa perlu menunggu hasil pertandingan terakhir.

Situasi tersebut terjadi karena Austria memiliki keunggulan rekor pertemuan langsung atas Kosovo, yang menjadi penentu posisi klasemen sebelum selisih gol.

Namun, perjalanan Austria menuju promosi tidak sepenuhnya berjalan mulus meskipun mereka belum terkalahkan sepanjang fase grup.

Dari empat pertandingan, Das Team mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Meski demikian, pertahanan mereka masih menyisakan sejumlah persoalan.

Austria sudah kebobolan lima gol dalam empat pertandingan UEFA Nations League musim ini, termasuk ketika bermain imbang 2-2 melawan Irlandia pada 1 Oktober.

Catatan tersebut memperlihatkan lini belakang Austria masih bisa ditembus meskipun mereka mempunyai kualitas serangan yang cukup produktif.

Dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi, Austria belum terkalahkan dan berhasil mencetak sembilan gol.

Sayangnya, mereka juga gagal mencatatkan clean sheet dalam delapan pertandingan terakhir sehingga konsistensi pertahanan menjadi perhatian menjelang laga penting ini.

Di sisi lain, rekor kandang Austria memberikan alasan kuat bagi pendukung tuan rumah untuk optimistis menghadapi Irlandia.

Austria tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir saat berstatus tuan rumah dengan catatan 11 kemenangan. Statistik tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi teratas.

Irlandia Punya Modal Tiga Pertemuan Tanpa Kekalahan atas Austria Republik Irlandia datang ke Raiffeisen Arena dengan ambisi menghidupkan kembali peluang promosi ke League A untuk pertama kalinya.

Tim asuhan Heimir Hallgrimsson menempati peringkat ketiga dengan lima poin dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki posisi dalam dua pertandingan tersisa.

Kemenangan atas Austria akan membuat Irlandia menyamai perolehan delapan poin milik tuan rumah sekaligus membuka persaingan hingga pertandingan terakhir.

Namun, kegagalan meraih poin juga berpotensi memperumit situasi mereka karena Israel yang berada di dasar klasemen hanya tertinggal tiga angka.

Performa Irlandia belakangan menunjukkan karakter tim yang sulit dikalahkan, meskipun kemenangan masih belum konsisten mereka dapatkan.

The Boys in Green hanya mengalami satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir, yakni ketika menyerah 0-1 kepada Kosovo pada 24 September.

Pada pertandingan terakhir UEFA Nations League, Irlandia harus puas bermain imbang 1-1 menghadapi Israel pada 4 Oktober.

Pertandingan tersebut berlangsung di tempat netral sehingga Irlandia tidak mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Catatan pertemuan langsung justru menjadi salah satu sumber kepercayaan diri terbesar bagi skuad Hallgrimsson menjelang lawatan ke Austria.

Irlandia tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir menghadapi Das Team dengan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, performa tandang Irlandia belum sepenuhnya meyakinkan karena mereka menelan empat kekalahan dalam delapan pertandingan tandang terakhir.

Jika mampu meraih kemenangan di Raiffeisen Arena, Irlandia akan mencatatkan dua kemenangan tandang secara beruntun.

Prediksi Susunan Pemain Austria vs Irlandia Austria diperkirakan tetap mengandalkan Alexander Schlager sebagai penjaga gawang utama dengan Felix Bacher dan Kevin Danso menjaga jantung pertahanan.

Stefan Posch serta Konrad Laimer berpeluang melengkapi lini belakang dalam skema permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan tekanan agresif.

Di lini tengah, Nicolas Seiwald berpotensi mencatatkan penampilan ke-56 bersama tim nasional Austria, sementara Xaver Schlager memburu caps ke-60.

Keduanya diharapkan memberikan keseimbangan permainan sekaligus membantu Austria mengendalikan tempo sejak menit awal.

Absennya Marco Grull akibat cedera dan tidak dipanggilnya Patrick Wimmer membuka kesempatan bagi Raul Florucz untuk mengisi sektor kanan serangan.

Michael Gregoritsch diperkirakan menjadi ujung tombak dengan dukungan Romano Schmid dan Alexander Prass untuk membongkar pertahanan Irlandia.

Sementara itu, Republik Irlandia kemungkinan mengandalkan Caoimhin Kelleher di bawah mistar dengan John Egan sebagai pemimpin lini pertahanan.

Finn Azaz dan Conor Coventry diproyeksikan mengisi sektor tengah, sedangkan Troy Parrott menjadi salah satu tumpuan utama dalam membangun serangan.

Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Stefan Posch, Felix Bacher, Kevin Danso, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Raul Florucz, Romano Schmid, Alexander Prass; Michael Gregoritsch.

Irlandia (3-4-3): Caoimhin Kelleher; Dara O'Shea, John Egan, Liam Scales; James Abankwah, Finn Azaz, Conor Coventry, Ryan Manning; Jack Moylan, Adam Idah, Troy Parrott.

Prediksi Skor Austria vs Irlandia Austria diperkirakan tampil menyerang sejak awal pertandingan karena kemenangan langsung memastikan tiket promosi menuju League A.

Namun, pertahanan tuan rumah yang selalu kebobolan dalam delapan pertandingan terakhir memberikan kesempatan bagi Irlandia untuk memanfaatkan serangan balik.

Irlandia memiliki alasan untuk bermain berani mengingat mereka mampu menahan Austria 2-2 pada pertemuan pertama dan belum kalah dalam tiga perjumpaan terakhir.

Meski Austria sangat tangguh di kandang, kemampuan The Boys in Green memanfaatkan celah pertahanan berpotensi membuat pertandingan berlangsung terbuka.

Dengan mempertimbangkan produktivitas Austria, rekor pertemuan kedua tim, serta kebutuhan poin masing-masing, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.