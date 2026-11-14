Prediksi Skor Real Valladolid vs Castellón: Pucela Waspadai Rekor Tandang Tim Tamu

JawaPos.com – Real Valladolid akan menjamu Castellón dalam lanjutan kompetisi La Liga 2 Spanyol. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nuevo José Zorrilla, Valladolid, Sabtu (14/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan tersebut. Real Valladolid baru saja meraih kemenangan atas Sporting Gijón, sedangkan Castellón harus puas bermain imbang ketika menghadapi Burgos.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Real Valladolid untuk melanjutkan tren positif. Namun, Castellón juga memiliki sejumlah catatan yang membuat mereka berpotensi menyulitkan tuan rumah.

Real Valladolid Bermodal Kemenangan atas Sporting Gijón Real Valladolid datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Sporting Gijón dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Dalam laga tersebut, mereka mampu menunjukkan efektivitas meski tidak banyak menguasai bola.

Real Valladolid hanya mencatatkan 37 persen penguasaan bola. Meski demikian, mereka mampu melepaskan 15 tembakan, dengan enam di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan.

Julien Ponceau membuka keunggulan pada menit keempat. Tai Abed kemudian menggandakan skor pada menit ke-39 sebelum Sporting Gijón memperkecil ketertinggalan melalui gol Rosas pada menit ke-83.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Real Valladolid dalam memanfaatkan peluang meski berada di bawah tekanan lawan.

Produktivitas lini serang juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Dalam enam pertandingan terakhir, laga Real Valladolid menghasilkan total 24 gol. Sebanyak 15 gol di antaranya berhasil dicetak oleh tim berjuluk Pucela tersebut.

Catatan itu menjadi modal penting bagi Real Valladolid untuk menghadapi Castellón. Mereka diharapkan mampu kembali memaksimalkan peluang, terutama dengan keuntungan bermain di kandang sendiri.

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Di sisi lain, Castellón juga tidak datang dengan persiapan yang buruk. Mereka sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Burgos.

Dalam pertandingan tersebut, Castellón tampil cukup dominan dengan penguasaan bola mencapai 60 persen. Namun, dari lima percobaan tembakan yang dilepaskan, hanya satu yang mengarah ke gawang.

Suero membawa Castellón unggul cepat pada menit kedua. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan setelah Luengo mencetak gol penyama kedudukan untuk Burgos pada menit ke-45.

Meski gagal meraih tiga poin, performa Castellón dalam beberapa pertandingan terakhir terbilang cukup stabil. Mereka hanya kebobolan tiga gol dan berhasil mencetak 12 gol dalam enam laga terakhir.

Catatan tandang Castellón juga patut diperhitungkan. Mereka belum terkalahkan dalam dua pertandingan tandang terakhir di kompetisi liga.

Rekor Pertemuan dan Kondisi Pemain Dari sisi rekor pertemuan, persaingan kedua tim terbilang cukup berimbang. Sejak 15 Oktober 2005, Real Valladolid dan Castellón sudah bertemu sebanyak enam kali.

Real Valladolid mencatatkan tiga kemenangan, sementara Castellón meraih dua kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, Castellón memiliki kenangan positif dari pertemuan terakhir. Pada 8 Februari 2026, mereka berhasil mengalahkan Real Valladolid dengan skor telak 4-0.

Ousmane Camara, Barri yang mencetak dua gol, serta Brian Cipenga menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut.

Menjelang pertandingan kali ini, kedua tim juga harus menghadapi persoalan pemain absen. Real Valladolid tidak bisa diperkuat Juanmi Latasa dan Guille Bueno karena cedera, sementara Iván Alejo harus menjalani hukuman skorsing.

Castellón juga kehilangan Fran Castillo dan Fabrizio Brignani akibat cedera. Matías Orozco turut absen karena skorsing.

Prediksi Skor Real Valladolid vs Castellón Melihat performa terkini, Real Valladolid memiliki peluang untuk memanfaatkan keuntungan kandang. Namun, pertahanan Castellón yang cukup solid bisa membuat tuan rumah kesulitan meraih kemenangan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama memiliki peluang mencetak gol. Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup realistis.