Prediksi Skor Norwegia vs Wales: Tekad Haaland Cs Akhiri Tren Kekalahan

JawaPos.com – Norwegia membidik kemenangan penting saat menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Minggu (15/11/2026) pukul 00.00 WIB, dalam lanjutan Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027.

Bermodalkan ketajaman Erling Haaland, The Vikings berambisi mengakhiri tiga kekalahan beruntun sekaligus menjaga peluang lolos ke perempat final. Namun, mereka harus menghadapi lawan yang memenangi tiga pertemuan terakhir kedua negara.

Pertandingan Norwegia vs Wales diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan.

Kemenangan menjadi target penting bagi pasukan Stale Solbakken maupun Craig Bellamy untuk mempertahankan harapan bersaing dengan Denmark dan Portugal.

Norwegia Wajib Bangkit untuk Menjaga Peluang Lolos Norwegia wajib bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun dalam perjalanan Grup A4 UEFA Nations League musim ini.

Tim asuhan Stale Solbakken menempati posisi keempat dengan tiga poin hasil dari satu kemenangan dan tiga kekalahan.

The Vikings sebenarnya mengawali kompetisi dengan menjanjikan setelah mengalahkan Denmark 3-2 pada pertandingan pembuka. Namun, momentum positif tersebut menghilang setelah mereka dua kali dikalahkan Portugal dan sekali menyerah kepada Wales.

Situasi tersebut membuat Norwegia tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan pada dua pertandingan terakhir fase grup.

Mereka perlu mengalahkan Wales dan Denmark untuk membuka peluang finis di dua posisi teratas klasemen. Kemenangan atas Denmark nantinya juga dapat memberikan keuntungan dalam perhitungan rekor pertemuan langsung.

Meski demikian, Norwegia terlebih dahulu harus menyelesaikan tantangan Wales yang terbukti mampu menyulitkan mereka pada pertemuan sebelumnya.

Musim ini menjadi pengalaman pertama Norwegia bersaing di League A UEFA Nations League setelah promosi ke level tertinggi kompetisi.

Kesempatan mencetak sejarah dengan mencapai perempat final untuk pertama kalinya tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Solbakken.

Bermain di Ullevaal Stadion memberikan keuntungan tersendiri karena Norwegia dapat mengandalkan dukungan langsung publik tuan rumah. Kehadiran Erling Haaland sebagai ujung tombak juga menjadi modal utama untuk mengembalikan ketajaman serangan The Vikings.

Wales Punya Modal Rekor Pertemuan Positif Wales datang ke markas Norwegia dengan modal tiga kemenangan beruntun dalam sejarah pertemuan kedua negara.

Catatan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi The Dragons meskipun performa mereka sepanjang UEFA Nations League 2026/2027 belum konsisten.

Dari empat pertandingan Grup A4, Wales baru mengumpulkan tiga poin setelah mencatatkan satu kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka menempati posisi ketiga, unggul atas Norwegia dalam klasemen sementara meskipun kedua tim memiliki jumlah poin identik.

Pasukan Craig Bellamy mengawali perjalanan dengan dua kekalahan beruntun melawan Portugal dan Denmark pada akhir September.

Wales kemudian bangkit dengan mengalahkan Norwegia 2-1 pada Oktober, sebelum kembali takluk 0-1 dari Denmark.

Kekalahan terakhir tersebut membuat perjalanan Wales menuju perempat final semakin rumit karena Denmark unggul dalam rekor pertemuan langsung.

The Dragons membutuhkan kemenangan atas Norwegia sambil berharap hasil pertandingan lain memberikan keuntungan dalam persaingan klasemen.

Sepanjang sejarah, Norwegia dan Wales sudah bertemu sebanyak 12 kali dengan catatan yang berimbang. Kedua negara sama-sama mengoleksi empat kemenangan, sedangkan empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, Wales memiliki keunggulan psikologis setelah memenangkan tiga pertemuan terakhir melawan Norwegia.

Rekor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Haaland dan rekan-rekannya untuk membalikkan keadaan di hadapan pendukung sendiri.

Haaland Jadi Andalan, Wales Kehilangan Dua Pemain Erling Haaland diperkirakan kembali menjadi pemain paling berbahaya dalam susunan pemain Norwegia saat menghadapi Wales.

Penyerang tersebut berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-60 sekaligus menambah koleksi 65 gol bersama tim nasional.

Produktivitas Haaland memberikan harapan besar bagi Norwegia untuk membongkar pertahanan Wales yang belum menunjukkan konsistensi.

Dukungan Oscar Bobb dan Antonio Nusa dari sektor sayap juga berpotensi menciptakan banyak peluang berbahaya. Martin Odegaard diprediksi tetap menjadi pengatur permainan bersama Sander Berge dan Patrick Berg di lini tengah.

Namun, Odegaard termasuk empat pemain Norwegia yang terancam menjalani skorsing pada pertandingan berikutnya apabila kembali menerima kartu kuning.

Sementara itu, Wales harus menghadapi pertandingan penting ini tanpa Benjamin Cabango dan Sorba Thomas akibat hukuman skorsing.

Absennya kedua pemain tersebut membuat Craig Bellamy perlu melakukan penyesuaian untuk menjaga keseimbangan permainan timnya.

Kabar positif datang dari Harry Wilson yang kembali tersedia setelah melewatkan periode internasional sebelumnya akibat cedera.

Pemain berusia 29 tahun tersebut diperkirakan langsung mengisi susunan utama untuk meningkatkan kreativitas serangan The Dragons.

Daniel James berpeluang dimainkan sebagai penyerang tengah, sedangkan Chris Mepham dan Rubin Colwill juga memiliki kesempatan tampil sejak awal.

Wales turut memiliki enam pemain yang terancam skorsing pada laga berikutnya, termasuk gelandang Ethan Ampadu.

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Wales Norwegia diprediksi mampu mengalahkan Wales dengan skor 2-1 dalam pertandingan kelima Grup A4 UEFA Nations League 2026/2027.

Keunggulan bermain di kandang dan kualitas individu Erling Haaland menjadi dua faktor utama yang dapat menentukan hasil pertandingan.

Meski demikian, Wales tetap memiliki peluang mencetak gol melalui kecepatan Daniel James dan kreativitas Harry Wilson. Rekor tiga kemenangan beruntun atas Norwegia juga menunjukkan bahwa The Dragons bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Norwegia (4-3-3): Selvik; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Nusa.

Wales (4-2-3-1): Ward; N Williams, Mepham, Davies, Dasilva; Ampadu, R Colwill; Johnson, Cullen, Wilson; D James.

Prediksi Skor Norwegia vs Wales Pertandingan berpotensi berlangsung terbuka karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke perempat final.

Norwegia diperkirakan tampil lebih agresif sejak awal, sementara Wales dapat memanfaatkan ruang melalui serangan balik cepat.

Apabila Haaland mampu memaksimalkan peluang, The Vikings memiliki kesempatan besar menghentikan tren negatif sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan sebelumnya.

Tuan rumah pun berpeluang mengamankan tiga poin penting untuk mempertahankan harapan di Grup A4.