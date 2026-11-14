Prediksi Skor Georgia vs Hungaria: Szoboszlai Cs Bisa Kudeta Puncak Klasemen

JawaPos.com – Prediksi skor Georgia vs Hungaria mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 0-2 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup B2, Minggu (15/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Hungaria berpeluang merebut puncak klasemen dari Irlandia Utara. Sementara itu, Georgia menghadapi ancaman degradasi setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan fase grup.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Hungaria untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga peluang promosi otomatis ke League A. Sebaliknya, Georgia harus menemukan solusi atas persoalan lini serang yang belum menghasilkan satu gol pun sepanjang fase grup.

Persaingan Grup B2 masih terbuka menjelang dua pertandingan terakhir, terutama dalam perebutan posisi teratas dan tiket playoff promosi.

Hungaria saat ini berada di peringkat kedua dengan tujuh poin, hanya terpaut satu angka dari Irlandia Utara. Situasi berbeda dialami Georgia yang terpuruk di dasar klasemen setelah mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan.

Meski demikian, pasukan Ramaz Svanadze secara matematis masih berpeluang memperbaiki posisi apabila mampu memaksimalkan dua laga tersisa.

Georgia Terancam Degradasi dari League B Georgia menghadapi ancaman degradasi karena belum sekalipun memenangkan pertandingan dalam empat laga UEFA Nations League musim ini.

Mereka mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Persoalan terbesar terletak pada buruknya produktivitas lini depan.

Perjalanan Georgia dimulai dengan kekalahan 0-1 dari Irlandia Utara pada pertandingan pembuka fase grup. Mereka kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ukraina sebelum kembali menelan kekalahan 0-1 dari Hungaria.

Pada pertandingan keempat, Georgia kembali gagal mencetak gol ketika ditahan Irlandia Utara dengan skor 0-0.

Catatan tersebut membuat Georgia menjadi satu-satunya tim di grup yang belum mencetak gol setelah empat pertandingan.

Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi sulit karena berpotensi menjalani playoff degradasi untuk mempertahankan tempat di League B.

Kemenangan atas Hungaria menjadi kebutuhan mendesak apabila Georgia masih ingin mengejar posisi kedua sekaligus menghindari ancaman turun kasta.

Hungaria Berpeluang Kudeta Irlandia Utara dari Puncak Klasemen Hungaria memiliki peluang mengambil alih puncak klasemen Grup B2 setelah bangkit melalui dua kemenangan beruntun.

Tim asuhan Marco Rossi kini hanya tertinggal satu poin dari Irlandia Utara dalam persaingan memperebutkan tiket promosi otomatis.

Perjalanan Magyarok sebenarnya tidak dimulai dengan meyakinkan. Mereka kalah 0-1 dari Ukraina pada pertandingan pertama, kemudian bermain imbang 0-0 melawan Irlandia Utara pada laga kedua yang berlangsung September.

Namun, performa mereka meningkat ketika memasuki rangkaian pertandingan Oktober. Hungaria mengalahkan Georgia dengan skor 1-0, kemudian melanjutkan momentum melalui kemenangan 2-1 atas Ukraina.

Hasil tersebut mengangkat posisi Hungaria ke peringkat kedua klasemen.

Dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Hungaria hanya mengalami satu kekalahan dan berhasil mengamankan lima kemenangan.

Konsistensi tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Georgia yang sedang kesulitan menemukan ketajaman serangan.

Hungaria juga memiliki agenda menentukan ketika menghadapi Irlandia Utara pada 17 November 2026 dalam pertandingan terakhir fase grup.

Karena itu, kemenangan atas Georgia dapat membuka peluang bagi Magyarok untuk memasuki duel penentuan dengan posisi klasemen yang lebih menguntungkan.

Georgia Kehilangan Kvaratskhelia, Hungaria Andalkan Szoboszlai Georgia dipastikan menghadapi tantangan tambahan karena tidak dapat memainkan Khvicha Kvaratskhelia yang mengalami cedera.

Absennya pemain andalan tersebut menjadi pukulan besar bagi lini serang yang sebelumnya sudah kesulitan mencetak gol. Selain Kvaratskhelia, Georgia juga kehilangan Giorgi Kochorashvili akibat hukuman skorsing.

Situasi tersebut memaksa Ramaz Svanadze melakukan penyesuaian komposisi pemain untuk menghadapi organisasi permainan Hungaria.

Harapan mencetak gol kini banyak bertumpu kepada Georges Mikautadze yang memiliki pengalaman internasional cukup menjanjikan. Penyerang berusia 26 tahun tersebut telah mengoleksi 23 gol dari 47 penampilan bersama tim nasional Georgia.

Giorgi Chakvetadze juga diperkirakan menjadi bagian penting dalam susunan pemain utama untuk membantu kreativitas serangan.

Gelandang berusia 27 tahun itu telah mengemas 10 gol bersama Georgia dan diharapkan mampu memberikan kontribusi ketika menghadapi pertahanan Hungaria.

Di kubu tim tamu, Marco Rossi mendapatkan kabar positif setelah Milos Kerkez kembali tersedia seusai menjalani hukuman skorsing.

Kehadirannya memberikan tambahan pilihan di sektor pertahanan sekaligus membantu Hungaria membangun serangan dari sisi lapangan.

Meski Alex Toth dan Milan Toth tidak masuk skuad, Hungaria masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman untuk mempertahankan momentum kemenangan.

Dominik Szoboszlai diperkirakan mengisi lini tengah, sedangkan Roland Sallai dan Barnabas Varga menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan Georgia.

Prediksi Susunan Pemain Georgia vs Hungaria Georgia diperkirakan mengandalkan Giorgi Mamardashvili sebagai penjaga gawang dengan dukungan pemain bertahan seperti Dvali, Kakabadze, Azarovi, dan Sazonov.

Sementara itu, Mikautadze bersama Zivzivadze berpotensi menjadi pasangan penyerang untuk mengakhiri paceklik gol tuan rumah.

Georgia (4-4-2): Mamardashvili; Dvali, Kakabadze, Azarovi, Sazonov; Davitashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Gagnidze; Mikautadze, Zivzivadze.

Komposisi tersebut memberi Georgia kesempatan bermain lebih agresif meskipun kehilangan dua pemain penting.

Di sisi lain, Hungaria kemungkinan menurunkan Bence Toth di bawah mistar dengan Willi Orban dan Milos Kerkez sebagai bagian dari barisan pertahanan.

Szoboszlai bersama Schafer akan menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Sallai dan Varga diharapkan menghadirkan ancaman utama.

Hungaria (4-2-3-1): Bence Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Szoboszlai; Lukacs, Vitalis, Sallai; Varga.

Susunan ini memungkinkan Hungaria mengontrol permainan melalui lini tengah sekaligus memaksimalkan pergerakan para penyerangnya.

Prediksi Skor Georgia vs Hungaria Secara keseluruhan, Hungaria lebih diunggulkan berkat peningkatan performa, kedalaman skuad, dan keberhasilan memenangkan pertemuan sebelumnya dengan Georgia.

Kesulitan tuan rumah mencetak gol dalam empat pertandingan menjadi alasan kuat untuk memperkirakan Magyarok kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.

Hasil tersebut akan menjaga peluang Hungaria merebut puncak klasemen Grup B2 sekaligus memperbesar tekanan terhadap Georgia dalam perjuangan menghindari degradasi.