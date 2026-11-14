Prediksi Skor Kosovo vs Israel: Dardanët Siap Tempel Ketat Austria

JawaPos.com – Kosovo berpeluang meraih kemenangan penting saat menjamu Israel dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup B3 di Stadiumi Fadil Vokrri, Sabtu (14/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Bermodalkan lima poin dari empat pertandingan, Dardanët membidik kemenangan untuk memperkuat posisi kedua sekaligus menjaga peluang promosi ke League A.

Pertandingan Kosovo vs Israel diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk mencapai target masing-masing.

Kosovo berusaha mendekati Austria di puncak klasemen, sedangkan Israel berjuang keluar dari dasar klasemen demi menghindari ancaman playoff degradasi.

Kosovo Incar Kemenangan setelah Tiga Laga Tanpa Hasil Maksimal Kosovo mengawali perjalanan di UEFA Nations League musim ini dengan hasil menjanjikan setelah mengalahkan Republik Irlandia 1-0.

Kapten Vedat Muriqi menjadi pahlawan kemenangan melalui gol pada pengujung pertandingan yang memastikan tiga poin pertama bagi Dardanët.

Penampilan Kosovo dalam pertandingan tersebut memperlihatkan dominasi permainan yang cukup meyakinkan di bawah arahan Franco Foda.

Mereka menguasai 57 persen penguasaan bola, melepaskan 22 tembakan, serta menghasilkan expected goals (xG) mencapai 2,74.

Sebaliknya, Republik Irlandia hanya mampu menciptakan tiga percobaan tembakan dengan nilai xG sebesar 0,25 sepanjang pertandingan.

Statistik tersebut menunjukkan kemampuan Kosovo dalam membangun serangan sekaligus membatasi peluang lawan melalui organisasi permainan yang disiplin.

Sayangnya, kemenangan pembuka itu belum menjadi awal konsistensi Kosovo dalam tiga pertandingan berikutnya. Mereka kalah 1-3 dari Austria sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Israel dan menahan Austria dengan skor 1-1.

Rangkaian hasil tersebut membuat Kosovo mengumpulkan lima poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat kedua Grup B3.

Mereka unggul atas Republik Irlandia melalui rekor pertemuan langsung sehingga persaingan memperebutkan posisi kedua masih terbuka.

Menghadapi Israel di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi pasukan Franco Foda untuk mengakhiri puasa kemenangan. Dukungan publik Stadiumi Fadil Vokrri diharapkan mampu memberikan energi tambahan ketika Kosovo berusaha mengamankan tiga poin penting.

Israel Terancam Playoff Degradasi, Rekor Pertemuan Jadi Masalah Israel datang menghadapi Kosovo dengan situasi yang lebih sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan UEFA Nations League.

Tim asuhan Ran Ben Simon baru mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Kondisi tersebut menempatkan Israel di dasar klasemen Grup B3 dengan hanya dua pertandingan tersisa.

Mereka tertinggal tiga poin dari dua tim di atasnya dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang menghindari playoff degradasi.

Masalah Israel bukan hanya terletak pada hasil pertandingan, melainkan juga keseimbangan permainan ketika tampil di luar kandang.

Dua gol yang mereka cetak sepanjang kompetisi lahir dalam pertandingan tandang. Namun, pertahanan mereka juga kebobolan empat gol dalam dua laga tersebut.

Catatan pertemuan langsung juga belum berpihak kepada Israel menjelang kunjungan ke markas Kosovo. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Israel tidak pernah menang dengan rincian satu kekalahan dan dua hasil imbang.

Sepanjang tiga pertandingan tersebut, Israel hanya mencetak satu gol dan kebobolan dua kali dari Kosovo.

Rekor ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ran Ben Simon untuk menemukan pendekatan berbeda dalam menghadapi organisasi permainan tuan rumah.

Meski demikian, Israel tetap memiliki peluang memberikan perlawanan apabila mampu memanfaatkan ruang di lini pertahanan Kosovo.

Efektivitas serangan balik dan ketajaman penyelesaian akhir bisa menjadi faktor penting untuk menciptakan kejutan di Stadiumi Fadil Vokrri.

Vedat Muriqi Jadi Andalan Kosovo, Israel Bertumpu pada Oscar Gloukh Kosovo diperkirakan kembali mengandalkan Vedat Muriqi sebagai ujung tombak utama dalam pertandingan menghadapi Israel.

Penyerang sekaligus kapten tersebut menjadi salah satu sumber gol penting Dardanët bersama Edon Zhegrova.

Keduanya telah menyumbangkan dua dari total tiga gol Kosovo sepanjang UEFA Nations League musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Kosovo vs Israel Baton Zabergja diproyeksikan melengkapi trio penyerang, sementara Fisnik Asllani dapat menjadi alternatif untuk menambah daya gedor dari bangku cadangan.

Di sektor pertahanan, Franco Foda berpeluang memberikan kesempatan debut kepada Bleon Kurtulus dalam skema tiga bek.

Kurtulus diperkirakan berduet dengan Ilir Krasniqi dan Ron Raci untuk menjaga keseimbangan ketika Kosovo meningkatkan intensitas serangan.

Sementara itu, Israel kemungkinan menempatkan Oscar Gloukh dan Liel Abada sebagai pendukung Dor Turgeman di lini depan.

Kombinasi ketiganya diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan sekaligus menghadirkan ancaman melalui pergerakan antarlini.

Kapten Dor Peretz diprediksi mengisi lini tengah bersama Omri Gandelman dan Eitan Azoulay untuk mengendalikan tempo permainan.

Pada sektor belakang, Roy Revivo dan Ilay Feingold berpotensi menjadi pilihan utama di sisi pertahanan Israel.

Kosovo (3-4-3): Saipi; Kurtulus, Krasniqi, Raci; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja.

Israel (4-3-2-1): Tzur; Feingold, Dasa, Stoinov, Revivo; Gandelman, Peretz, Azoulay; Abada, Gloukh; Turgeman.

Prediksi Skor Kosovo vs Israel Kosovo lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan karena memiliki performa kompetisi dan catatan pertemuan yang lebih baik.

Meski gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir, Dardanët tetap memperlihatkan kemampuan bersaing menghadapi lawan kuat seperti Austria.

Pertemuan pertama melawan Israel yang berakhir 0-0 juga memberikan gambaran mengenai potensi dominasi Kosovo. Mereka mampu mengendalikan sebagian besar jalannya pertandingan, tetapi belum berhasil mengubah penguasaan permainan menjadi gol kemenangan.

Kali ini, kehadiran Vedat Muriqi dan Edon Zhegrova diharapkan membuat penyelesaian akhir Kosovo lebih efektif.

Sebaliknya, Israel diperkirakan mengandalkan transisi cepat untuk mengeksploitasi ruang ketika tuan rumah terlalu agresif menyerang.

Kemenangan akan menjadi modal berharga bagi Kosovo sebelum menjalani pertandingan terakhir melawan Republik Irlandia.

Dengan persaingan posisi kedua yang masih ketat, tambahan tiga poin dapat memperbesar peluang Dardanët mempertahankan tempat di papan atas.

Berdasarkan performa kedua tim, kekuatan lini serang, dan keuntungan bermain di kandang, Kosovo diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.

Israel berpotensi mencetak gol, tetapi konsistensi permainan tuan rumah menjadi alasan utama untuk menjagokan Dardanët.