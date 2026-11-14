Argentina Kalah 1-2, Lionel Scaloni Akui Kesulitan Lawan Uruguay

JawaPos.com – Argentina kalah 1-2 dari Uruguay dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Alberto José Armando atau La Bombonera, Buenos Aires, Sabtu (14/11). Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Argentina berusaha mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan Julian Alvarez, Enzo Fernandez, dan Thiago Almada.

Namun, sejumlah peluang yang mereka ciptakan belum mampu menembus pertahanan Uruguay yang dikawal Cristopher Fiermarin. Pada menit kedelapan, Alvarez mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Alexis Mac Allister. Namun, tembakannya berhasil diamankan Fiermarin.

Uruguay tidak tinggal diam. Tim tamu beberapa kali mengancam melalui situasi bola mati. Salah satunya terjadi pada menit ke-44 ketika sundulan Ronald Araujo dari dalam kotak penalti masih melebar dari sasaran. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum berhasil mencetak gol.

Memasuki babak kedua, Uruguay langsung meningkatkan tekanan. Petaka bagi Argentina datang pada menit ke-48. Leonardo Balerdi justru mencetak gol bunuh diri ketika berusaha mengantisipasi serangan Uruguay. Kesalahan bek Argentina itu membuat tim tamu unggul 1-0.

Situasi Argentina semakin sulit lima menit kemudian. Pada menit ke-53, Maxi Araujo berhasil menggandakan keunggulan Uruguay menjadi 2-0. Gol tersebut tercipta melalui penyelesaian dari sisi kiri kotak penalti setelah menerima umpan silang Giorgian de Arrascaeta dalam situasi sepak pojok.

Argentina mencoba merespons ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Nico Paz sempat mendapatkan peluang melalui tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-52, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Pelatih Argentina kemudian memasukkan Matias Soule pada awal babak kedua sebelum Gianluca Prestianni masuk menggantikan Thiago Almada pada menit ke-60.

Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Julian Alvarez memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui tembakan dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan Gianluca Prestianni.

Hingga peluit panjang dibunyikan pada menit ke-90+5, Argentina tidak mampu mencetak gol penyeimbang. Uruguay pun memastikan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan internasional di La Bombonera.

Lionel Scaloni Akui Uruguay Lawan Sulit Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menyebut Uruguay sebagai lawan yang sulit dihadapi.

“Terlepas dari hasil akhir, pertandingan ini meninggalkan hal-hal baik untuk dianalisis. Kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang sulit dan kami harus bekerja keras,” kata Scaloni, dikutip dari akun X resmi Argentina.

Scaloni juga mengakui bahwa anak asuhnya masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan setelah ditinggal Lionel Messi yang pensiun dari tim nasional.