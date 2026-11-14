Prediksi Skor Chinese Taipei vs Kirgizstan: Upaya Tuan Rumah Akhiri Tren Negatif

JawaPos.com – Chinese Taipei akan menghadapi Kirgizstan dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menguji kekuatan sekaligus memperbaiki performa setelah menjalani sejumlah laga internasional.

Duel Chinese Taipei vs Kirgizstan dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Kedua tim datang dengan kondisi berbeda jika melihat hasil pertandingan sebelumnya. Chinese Taipei masih kesulitan meraih kemenangan, sementara Kirgizstan memiliki catatan yang lebih menjanjikan.

Chinese Taipei membutuhkan hasil positif untuk mengakhiri periode sulit. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercantum, mereka selalu menelan kekalahan. Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam memperkuat lini pertahanan.

Kekalahan 0-2 dari Vietnam pada 11 November 2026 menjadi hasil terbaru yang harus segera dievaluasi. Sebelumnya, Chinese Taipei juga takluk 1-3 dari Malaysia dan 0-3 dari Oman. Mereka bahkan dua kali kalah dari Kirgizstan dengan skor 0-2 dan 1-5 pada Maret 2024.

Catatan tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri menjelang pertandingan kali ini. Chinese Taipei perlu tampil lebih disiplin dan mengurangi kesalahan di area pertahanan jika ingin memberikan perlawanan kepada tim tamu.

Kirgizstan Datang dengan Modal Positif Di sisi lain, Kirgizstan memiliki modal yang lebih baik. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam empat pertandingan terakhir yang tersedia.

Kirgizstan berhasil mengalahkan Lebanon dengan skor 3-1 pada Oktober 2026. Sebelumnya, mereka juga meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Maladewa pada September 2026. Selain itu, Kirgizstan bermain imbang tanpa gol dalam dua pertandingan melawan Palestina pada Juni 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kirgizstan memiliki kestabilan permainan yang lebih baik. Mereka juga punya pengalaman positif saat berhadapan dengan Chinese Taipei.

Dalam dua pertemuan terakhir, Kirgizstan selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka menang 2-0 saat bertandang pada 21 Maret 2024, kemudian kembali meraih kemenangan dengan skor 5-1 lima hari berselang.

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Melihat perbedaan performa kedua tim, Kirgizstan lebih layak diunggulkan dalam pertandingan ini. Chinese Taipei memang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan status sebagai tuan rumah, tetapi tren negatif yang sedang dialami membuat tugas mereka tidak mudah.

Kirgizstan diperkirakan akan mencoba mengambil kendali permainan sejak awal. Dengan modal produktivitas gol dan catatan pertemuan yang lebih baik, tim tamu berpeluang membawa pulang kemenangan.

Chinese Taipei tetap berpotensi memberikan perlawanan, tetapi Kirgizstan diprediksi memiliki kualitas permainan yang lebih konsisten.