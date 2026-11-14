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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 14 November 2026 | 16.43 WIB

Prediksi Skor China vs Malaysia: Ujian Berat Harimau Malaya di Guangdong

Timnas Malaysia dalam salah satu sesi latihan jelang menghadapi China di laga persahabatan internasional di Guangdong. (Dok. Instagram/@malaysia_nt) - Image

Timnas Malaysia dalam salah satu sesi latihan jelang menghadapi China di laga persahabatan internasional di Guangdong. (Dok. Instagram/@malaysia_nt)

JawaPos.com – Timnas China akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Guangdong, Tiongkok, Sabtu (14/11/2026). Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 19.00 WIB.

Kedua negara memiliki modal berbeda menjelang pertemuan ini. China berusaha bangkit setelah menelan kekalahan dalam pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Malaysia datang dengan kepercayaan diri lebih baik usai mengamankan kemenangan atas Palestina.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu keuntungan bagi China. Namun, mereka tetap perlu memperbaiki sejumlah hal, terutama dalam penyelesaian akhir jika ingin mengamankan hasil positif.

Pada pertandingan persahabatan sebelumnya, China harus mengakui keunggulan Tajikistan dengan skor tipis 0-1. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Dragon Team itu memiliki pekerjaan rumah sebelum menghadapi Malaysia.

Salah satu catatan yang cukup terlihat dari penampilan China adalah produktivitas gol. Dalam enam pertandingan terakhir, lima di antaranya berakhir tanpa kedua tim sama-sama mencetak gol.

Statistik tersebut memperlihatkan bahwa pertandingan yang melibatkan China belakangan ini cenderung berjalan ketat. Mereka memiliki pertahanan yang cukup mampu menjaga pertandingan tetap kompetitif, tetapi efektivitas serangan masih perlu ditingkatkan.

Malaysia Bermodal Kemenangan atas Palestina

Di sisi lain, Malaysia memiliki modal positif setelah mengalahkan Palestina dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Harimau Malaya dicetak Figueiredo ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Kemenangan tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Malaysia. Meski demikian, performa lini belakang masih menjadi perhatian menjelang lawatan ke markas China.

Dalam enam pertandingan terakhir, Malaysia tercatat kebobolan dalam lima pertandingan dengan total tujuh gol. Catatan itu menunjukkan masih ada celah di sektor pertahanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh tuan rumah.

Malaysia tentu tidak ingin mengulangi kesalahan serupa. Menghadapi China yang memiliki keuntungan bermain di kandang, konsentrasi lini belakang akan menjadi salah satu faktor penting.

Prediksi Skor China vs Malaysia

Secara permainan, kedua tim diperkirakan tidak akan mengambil terlalu banyak risiko sejak awal pertandingan. China kemungkinan berusaha mengendalikan jalannya laga, sedangkan Malaysia bisa mengandalkan kecepatan serangan untuk mencari peluang.

Melihat catatan pertandingan terakhir kedua negara, duel ini berpotensi berlangsung cukup seimbang. Malaysia memiliki kepercayaan diri setelah menang atas Palestina, tetapi China tetap mempunyai keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

China sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Malaysia tetap berpeluang memberikan perlawanan dan mencetak gol jika mampu memanfaatkan kesempatan yang didapat.

Prediksi skor: China 2-1 Malaysia

Editor: Hendra
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