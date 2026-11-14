Prediksi Skor Jepang vs Brasil: Selecao Diunggulkan Menang di Singapura

JawaPos.com – Jepang akan menghadapi Brasil dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Stadion Nasional, Kallang, Singapura, Sabtu (14/11/2026). Pertandingan dijadwalkan kick-off pukul 17.15 WIB.

Duel ini menjadi salah satu pertandingan menarik dalam agenda FIFA Matchday November 2026. Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari laga sebelumnya dan berusaha melanjutkan tren positif.

Jepang berhasil mengalahkan Selandia Baru dengan skor 2-1. Sementara itu, Brasil tampil meyakinkan setelah mencatat kemenangan telak 4-0 atas India.

Hasil tersebut membuat kedua tim memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan kali ini. Meski demikian, Brasil sedikit lebih diunggulkan jika melihat kualitas pemain serta catatan pertemuan kedua negara.

Jepang tentu tidak ingin sekadar menjadi lawan yang memberikan perlawanan. Samurai Biru memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan Brasil, terutama melalui permainan cepat dan organisasi serangan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan mereka.

Namun, konsistensi lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jepang. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka tercatat kebobolan dalam lima pertandingan.

Di sisi lain, produktivitas serangan Jepang cukup menjanjikan. Mereka mampu mencetak gol dalam lima dari enam pertandingan tersebut. Catatan ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki potensi untuk memberikan ancaman, meskipun masih perlu memperbaiki keseimbangan permainan antara menyerang dan bertahan.

Brasil Punya Lini Serang Produktif Brasil datang dengan modal yang tidak kalah bagus. Kemenangan 4-0 atas India menjadi gambaran kekuatan lini depan Selecao menjelang pertandingan melawan Jepang.

Dalam pertandingan tersebut, Estêvão membuka keunggulan Brasil pada menit ke-28. Pedro kemudian menggandakan skor menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-42.

Brasil semakin menjauh setelah Lino mencetak gol pada menit ke-58. Pemain tersebut kemudian melengkapi kemenangan timnya melalui gol kedua pada menit ke-90.

Produktivitas Brasil juga terlihat dari catatan enam pertandingan terakhir. Mereka mampu menghasilkan total 21 gol atau rata-rata 3,5 gol per pertandingan. Sementara itu, lawan-lawan Brasil hanya mampu mencetak enam gol dalam periode tersebut.

Statistik itu menjadi modal penting bagi Brasil untuk menghadapi Jepang. Kekuatan lini serang mereka berpotensi menyulitkan pertahanan Samurai Biru yang masih belum sepenuhnya konsisten.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Brasil Jika melihat rekor pertemuan, Brasil juga memiliki keunggulan cukup jauh. Dari enam pertandingan sejak 15 Juni 2013, Brasil berhasil meraih lima kemenangan, sedangkan Jepang hanya mencatat satu kemenangan. Tidak ada satu pun pertemuan yang berakhir imbang.

Dalam enam pertandingan tersebut, Brasil mengoleksi 15 gol, sementara Jepang hanya mampu mencetak lima gol. Artinya, Selecao memiliki keunggulan dalam produktivitas maupun hasil pertemuan kedua tim.

Meski begitu, statistik masa lalu tidak sepenuhnya menjamin hasil pertandingan kali ini. Jepang tetap memiliki peluang memberikan kejutan, terlebih pertandingan persahabatan bisa menjadi kesempatan bagi kedua pelatih untuk menguji kekuatan skuad.

Brasil diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan kualitas individu dan efektivitas serangan. Sementara itu, Jepang berpeluang mencoba mengimbangi permainan melalui kecepatan serta kolektivitas tim.

Melihat performa terakhir, produktivitas gol, dan catatan head to head, Brasil lebih layak diunggulkan. Jepang berpotensi mencetak gol, tetapi Selecao diprediksi mampu mengamankan kemenangan dengan selisih skor tipis.