Kalahkan Ubed, Alwi Jumpa Lakshya di Semifinal Kumamoto Masters

JawaPos.com – Alwi Farhan berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Moh Zaki Ubaidillah, pada perempat final Kumamoto Masters 2026. Tunggal putra Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-12 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, kemarin (13/11).

Kemenangan tersebut mengantarkan Alwi ke semifinal. Pada babak empat besar yang berlangsung hari ini (14/11), pemain berusia 21 tahun itu akan menghadapi wakil India, Lakshya Sen. Lakshya lolos ke semifinal usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka 21-16, 21-15.

Di atas kertas, Alwi memiliki modal positif untuk menghadapi Lakshya. Dalam dua pertemuan sebelumnya, pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, tersebut selalu berhasil mengalahkan mantan juara Commonwealth Games 2022 itu.

Pertemuan pertama terjadi pada semifinal Macau Open 2025. Saat itu, Alwi tampil dominan dan menang dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-9.

Keduanya kembali bertemu pada babak 32 Besar Indonesia Open 2026. Bermain di hadapan publik sendiri, Alwi kembali menunjukkan kemampuannya dengan mengamankan kemenangan 21-19, 21-16. Hasil tersebut membuat Alwi unggul 2-0 dalam catatan head to head (H2H).

Meski demikian, Lakshya bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tunggal putra India tersebut datang dengan kepercayaan diri setelah menjuarai Hylo Open 2026 di Jerman. Itu adalah kejuaraan yang digelar tepat sebelum Kumamoto Masters 2026.

Performa Lakshya di Kumamoto juga cukup konsisten. Dia mampu melewati pertandingan-pertandingan sebelumnya tanpa kehilangan gim. Kondisi tersebut membuat Alwi tetap harus menyiapkan strategi untuk meredam permainan lawannya. "Saya akan fokus ke diri sendiri untuk mempersiapkan diri lagi," ujar Alwi.

Sementara itu, kemenangan atas Ubed di perempat final juga memperlihatkan kemampuan Alwi dalam mengontrol tempo pertandingan. Menghadapi rekan yang setiap hari berlatih bersama di pelatnas, Alwi mengaku sudah cukup mengenali karakter permainan masing-masing.

"Hari ini (kemarin, Red) saya bisa memegang kendali karena benar-benar siap mengatasi dan meredam kecepatan dan serangan Ubed. Alhamdulillah saya bisa menang," ungkap Alwi.

Alwi menambahkan, kondisi lapangan tiga turut memberikan keuntungan. Sebab, dia sudah bermain di lapangan tersebut pada pertandingan sebelumnya, sehingga lebih memahami situasi dan kondisi arena.