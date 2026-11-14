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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 14 November 2026 | 16.14 WIB

Prediksi Skor Bahrain vs Yaman: The Reds Diunggulkan Menang di Laga Persahabatan

Sesi latihan Timnas Bahrain jelang menghadapi Yaman dalam laga persahabatan internasional di Guangzhou. (Dok. Instagram/@bahrainnt) - Image

Sesi latihan Timnas Bahrain jelang menghadapi Yaman dalam laga persahabatan internasional di Guangzhou. (Dok. Instagram/@bahrainnt)

JawaPos.com – Bahrain akan menghadapi Yaman dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (14/11/2026). Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Tianhe, Guangzhou, Tiongkok, dengan waktu kick-off pukul 13.00 WIB.

Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan ini. Bahrain berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan dalam pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Yaman datang dengan kepercayaan diri lebih baik usai meraih hasil positif saat menghadapi Kuwait.

Bahrain tentu ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk memperbaiki performa sekaligus menguji kesiapan tim. Kekalahan 0-2 dari Georgia dalam laga persahabatan sebelumnya menjadi hasil yang perlu segera direspons.

Dalam pertandingan tersebut, Bahrain mampu menahan gempuran Georgia pada babak pertama. Namun, pertahanan mereka akhirnya ditembus Luka Lochoshvili pada menit ke-52. Khvicha Kvaratskhelia kemudian menggandakan keunggulan Georgia melalui gol pada menit ke-77.

Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan Bahrain. Mereka tercatat selalu kebobolan dalam enam pertandingan terakhir dengan total sembilan gol. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.

Menghadapi Yaman, Bahrain diharapkan mampu tampil lebih solid, terutama dalam menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga akan menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil maksimal.

Di sisi lain, Yaman memiliki bekal cukup bagus setelah mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan sebelumnya. Kemenangan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk menghadapi Bahrain.

Dalam enam pertandingan terakhir, Yaman mampu mencetak tujuh gol atau rata-rata 1,17 gol per laga. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman, meskipun produktivitas lini serang masih perlu ditingkatkan.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Bahrain

Meski demikian, Yaman menghadapi tantangan berat jika melihat catatan pertemuan melawan Bahrain. Kedua negara sudah enam kali bertemu sejak Februari 2013, dengan Bahrain memiliki rekor yang jauh lebih baik.

Dalam enam pertemuan tersebut, Bahrain berhasil memenangi sebagian besar pertandingan, sementara Yaman belum pernah mencatatkan kemenangan. Bahkan, Bahrain mampu mencetak total 13 gol tanpa sekalipun kebobolan dari Yaman.

Namun, pertemuan terakhir kedua tim pada 6 Juni 2024 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir tanpa gol. Hasil imbang 0-0 tersebut menunjukkan bahwa Yaman pernah memberikan perlawanan cukup baik meski secara keseluruhan masih tertinggal dalam rekor pertemuan.

Prediksi Skor Bahrain vs Yaman

Melihat kondisi kedua tim, Bahrain memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Pengalaman dan keunggulan rekor head to head menjadi modal penting bagi mereka.

Meski begitu, Bahrain tetap perlu mewaspadai Yaman yang sedang berada dalam kepercayaan diri setelah mengalahkan Kuwait. Jika mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan Bahrain, Yaman berpeluang memberikan kejutan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup menarik. Bahrain diprediksi lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sedangkan Yaman berusaha memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Dengan mempertimbangkan performa terakhir dan catatan pertemuan kedua tim, Bahrain lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan.

Prediksi skor: Bahrain 3-1 Yaman

Editor: Hendra
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