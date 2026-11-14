Moldova Kalahkan Kazakhstan 2-1, Petru Popescu Borong Dua Gol

JawaPos.com – Moldova berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Kazakhstan dalam laga kelima UEFA Nations League 2026/2027. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadionul Zimbru, Chisinau, Sabtu (14/11), Petru Popescu menjadi sosok penting di balik kemenangan tuan rumah.

Sejak awal pertandingan, kedua tim berusaha mengambil inisiatif serangan. Moldova lebih dulu memberikan ancaman melalui Sergiu Perciun dan Petru Popescu. Namun, sejumlah peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol.

Kazakhstan juga berusaha memberikan perlawanan. Islam Chesnokov sempat mendapatkan kesempatan pada menit kelima, tetapi tembakannya dari sisi kiri kotak penalti masih melebar dari sasaran.

Moldova akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-39. Petru Popescu mencatatkan namanya di papan skor melalui tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti.

Gol tersebut berawal dari serangan balik cepat yang dibangun Moldova. Popescu memaksimalkan peluang dengan melepaskan tembakan ke sudut kiri atas gawang Kazakhstan yang dikawal Stas Pokatilov. Keunggulan 1-0 Moldova bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Kazakhstan langsung berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika pertandingan memasuki menit ke-51.

Islam Chesnokov berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dia memanfaatkan umpan Ramazan Orazov sebelum melepaskan tendangan yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang Moldova.

Moldova akhirnya kembali unggul pada menit ke-77. Petru Popescu mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.

Gol tersebut tercipta setelah Nichita Motpan mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Popescu menyambut bola dengan tembakan voli kaki kiri yang mengarah ke bagian atas tengah gawang Kazakhstan.

Memasuki masa tambahan waktu, Kazakhstan semakin kesulitan setelah Maksim Samorodov menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+4. Samorodov pun harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah diganjar kartu merah.

Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Moldova pun memastikan kemenangan 2-1 atas Kazakhstan.

Hasil tersebut membawa Moldova menempati posisi kedua klasemen sementara Grup C3 dengan koleksi tujuh poin. Sementara itu, Kazakhstan berada di posisi terakhir dengan dua poin.