Prediksi Skor Aljazair Vs Togo di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Les Fennecs Diunggulkan

JawaPos.com – Aljazair akan menghadapi Togo dalam lanjutan Grup I Kualifikasi Piala Afrika 2027. Les Fennecs –julukan Timnas Aljazair– diunggulkan untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Aljazair akan menjamu Togo di Stadion Hocine Ait Ahmed, Tizi Ouzou, Aljazair, Minggu (15/11/2026) pukul 02.00 WIB. Duel ini menjadi penting bagi kedua negara karena hasilnya akan memengaruhi persaingan di klasemen Grup I.

Les Fennecs saat ini menempati posisi teratas klasemen sementara Grup I dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Aljazair memiliki poin yang sama dengan Zambia di posisi kedua dan hanya unggul satu angka atas Togo yang menempati peringkat ketiga.

Kondisi tersebut membuat Aljazair tidak boleh kehilangan poin di kandang sendiri. Kemenangan akan membuat posisi mereka di puncak semakin kokoh sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Performa Aljazair sejauh ini cukup menjanjikan. Tim polesan Brahim Hemdani itu belum terkalahkan dalam tiga pertandingan sejak September 2026.

Di bawah komando Hemdani, Aljazair mengawali kualifikasi dengan hasil positif. Mereka menundukkan Zambia dengan skor 3-1 sebelum bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Burundi pada laga kedua Grup I.

Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu keunggulan Aljazair. Mereka selalu mampu mencetak minimal dua gol dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk ketika mengalahkan Niger dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan pada Oktober lalu.

Meski demikian, Aljazair masih memiliki pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan. Mereka telah kebobolan 13 gol dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi dan belum mampu mencatatkan clean sheet dalam periode tersebut.

Situasi itu bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Togo. Tim tamu tentu memiliki motivasi besar untuk mencuri poin demi memanaskan persaingan di papan atas Grup I.

Togo sendiri mengawali perjalanan di kualifikasi dengan kemenangan 1-0 atas Burundi. Namun, tim asuhan Patrice Neveu itu gagal mempertahankan momentum setelah takluk 0-2 dari Zambia.

Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri catatan enam pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dimiliki Togo. Hasil itu juga menjadi kali pertama mereka gagal mencetak gol dalam enam pertandingan sepanjang tahun ini.

Meski demikian, Togo tidak bisa sepenuhnya dipandang sebelah mata. Mereka masih berpeluang memberikan kejutan, terutama jika mampu memanfaatkan persoalan pertahanan yang belakangan dialami Aljazair.

Akan tetapi, catatan pertandingan tandang menjadi tantangan tersendiri bagi skuad berjuluk Les Éperviers tersebut. Togo tercatat hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir di luar kandang, dengan enam hasil imbang dan enam kekalahan.

Prediksi Susunan Pemain Aljazair vs Togo Aljazair: Oussama Benbout (PG); Mohamed Azzi, Ramy Bensebaini, Sohaib Nair, Fahem Benaissa; Nabil Bentaleb, Yacine Titraoui, Himad Abdelli; Ibrahim Maza, Mohamed Amoura, Amine Gouiri.

Pelatih: Brahim Hemdani.

Togo: Malcolm Barcola (PG); Lilian Brassier, Kennedy Boateng, Abdoul Bode, Henri Koudossou; Dakonam Djene, Samsindin Ouro, Dermane Karim; Komi Arnaud Komlavi, Bastou Djibril, Kevin Denkey.

Pelatih: Patrice Neveu.

Prediksi Skor Aljazair vs Togo Rekor pertemuan lebih berpihak kepada Aljazair. Les Fennecs berhasil memenangi enam dari tujuh pertemuan terakhir melawan Togo di berbagai ajang. Mereka juga mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam empat dari lima duel terbaru.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Aljazair. Terlebih, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri yang diharapkan dapat menambah kepercayaan diri para pemain.

Aljazair lebih diunggulkan jika melihat kualitas skuad dan catatan pertemuan kedua tim. Les Fennecs diperkirakan akan mengendalikan jalannya permainan saat menjamu Togo.

Meski demikian, Togo diprediksi tampil disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Namun, Aljazair memiliki cukup banyak pemain berkualitas untuk membongkar pertahanan tim tamu sekaligus mengamankan kemenangan.