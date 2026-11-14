Pernah Bela Bayern dan Dortmund, Niklas Sule Akui Terlalu Sering Konsumsi Hamburger

JawaPos.com – Karier Niklas Süle mengalami perubahan drastis musim ini. Setelah pernah membela Bayern Munchen (2017–2022), Borussia Dortmund (2022–2026), dan Timnas Jerman (2016–2023), bek tengah berusia 31 tahun itu kini bermain untuk SV Tiefenbach, klub yang berkompetisi di kasta kesembilan Liga Jerman.

Salah satu faktor yang disorot adalah kebiasaan hidup Süle di luar lapangan, termasuk pola makan dan konsumsi minuman beralkohol. Dia mengakui tidak selalu mampu menjaga pola hidup yang mendukung kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Dalam siniar After the Final Whistle yang dikutip Marca, Süle secara terbuka menceritakan kebiasaannya selama berkarier.

”Sepanjang karier profesionalku, aku terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol dan hamburger,” ungkap Süle.