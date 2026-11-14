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Penulis: Rizka Perdana Putra
Sabtu, 14 November 2026 | 14.13 WIB

Kekalahan Perdana Zidane, Les Bleus Butuh Plan C tanpa Mbappe

Michael Olise mencetak gol cepat bagi Prancis, tetapi tetap harus mengakui keunggulan Italia 1-3 di Stadio San Siro, Milan, kemarin (13/11). (Dok. Instagram/@equipedefrance) - Image

Michael Olise mencetak gol cepat bagi Prancis, tetapi tetap harus mengakui keunggulan Italia 1-3 di Stadio San Siro, Milan, kemarin (13/11). (Dok. Instagram/@equipedefrance)

JawaPos.com – Zinedine Zidane menelan kekalahan pertama bersama Prancis. Italia yang sempat menahan 1-1 Prancis di Stade de France, Saint-Denis, bulan lalu (3/10), akhirnya mengalahkan Zidane dan Les Bleus –julukan Prancis– dengan skor 3-1 di Stadio San Siro, Milan, kemarin (13/11).

Meski kapten tim Kylian Mbappe berada dalam skuad, Zidane tidak diperkuat bintang Real Madrid itu di San Siro dengan alasan cedera hamstring. Beberapa media mengklaim, Zizou –sapaan akrab Zidane– sengaja mengistirahatkan Mbappe.

Dalam tiga laga UEFA Nations League sebelumnya, Zidane punya plan B tanpa Mbappe dengan mengandalkan gelandang serang Michael Olise. Dari enam gol Prancis selama main tanpa Mbappe, empat gol di antaranya berhasil diciptakan Olise.

Namun, plan B itu terbaca oleh allenatore Italia Roberto Mancini. Ketika Olise dimatikan, Zidane gagal menemukan strategi lainnya. ”Dia (Zidane) butuh plan C,” sindir Mancini kepada Sky Sport Italia.

Bukan hanya Olise. Gelandang Adrien Rabiot yang dipercaya sebagai kapten Prancis seperti kehilangan kreativitas. Padahal, San Siro merupakan lapangan familier bagi Rabiot karena kandang AC Milan, klub yang diperkuatnya. ”Kami sebenarnya punya beberapa peluang, tetapi kami kurang klinis,” ucap Rabiot seperti dikutip dari Foot Mercato.

Kekalahan di San Siro membuat Prancis tergusur Italia dari puncak klasemen grup A1. Kedua tim sama-sam mengoleksi 10 poin, tetapi Gli Azzurri –sebutan Italia – unggul diferensiasi gol. Persaingan memperebutkan dua besar sekaligus tiket lolos ke perempat final pun makin sengit karena Belgia di peringkat ketiga hanya terpaut satu poin (9-10) dari Italia dan Prancis.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran

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