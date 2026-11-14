Kekalahan Perdana Zidane, Les Bleus Butuh Plan C tanpa Mbappe

JawaPos.com – Zinedine Zidane menelan kekalahan pertama bersama Prancis. Italia yang sempat menahan 1-1 Prancis di Stade de France, Saint-Denis, bulan lalu (3/10), akhirnya mengalahkan Zidane dan Les Bleus –julukan Prancis– dengan skor 3-1 di Stadio San Siro, Milan, kemarin (13/11).

Meski kapten tim Kylian Mbappe berada dalam skuad, Zidane tidak diperkuat bintang Real Madrid itu di San Siro dengan alasan cedera hamstring. Beberapa media mengklaim, Zizou –sapaan akrab Zidane– sengaja mengistirahatkan Mbappe.

Dalam tiga laga UEFA Nations League sebelumnya, Zidane punya plan B tanpa Mbappe dengan mengandalkan gelandang serang Michael Olise. Dari enam gol Prancis selama main tanpa Mbappe, empat gol di antaranya berhasil diciptakan Olise.

Namun, plan B itu terbaca oleh allenatore Italia Roberto Mancini. Ketika Olise dimatikan, Zidane gagal menemukan strategi lainnya. ”Dia (Zidane) butuh plan C,” sindir Mancini kepada Sky Sport Italia.

Bukan hanya Olise. Gelandang Adrien Rabiot yang dipercaya sebagai kapten Prancis seperti kehilangan kreativitas. Padahal, San Siro merupakan lapangan familier bagi Rabiot karena kandang AC Milan, klub yang diperkuatnya. ”Kami sebenarnya punya beberapa peluang, tetapi kami kurang klinis,” ucap Rabiot seperti dikutip dari Foot Mercato.