Dipecat Manchester United, Michael Carrick Tulis Pesan Perpisahan untuk Pemain dan Pendukung

JawaPos.com - Michael Carrick menuliskan pesan perpisahan setelah dipecat Manchester United. Pesan tersebut ditujukannya kepada pendukung, staf kepelatihannya, dan pemain.

Dalam pesan perpisahannya, Michael Carrick mengawali dengan rasa syukur menjadi pelatih Manchester United dari paruh musim kedua musim lalu hingga musim ini.

Dia berterima kasih kepada para pendukung yang setia di momen suka dan duka.

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"Saya mendapat kehormatan besar memimpin Manchester United, klub sepak bola yang saya cintai. Hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk mengalami dan merasakan hal itu, dan untuk itu saya sangat bersyukur," tulis Michael Carrick di Instagram, Jumat (13/11).

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukung. Harus saya akui, kalian adalah kelompok yang istimewa dan langka," ucap terima kasih Carrick ke pendukung.

"Kita telah melewati banyak momen indah tahun ini dan momen-momen yang akan selalu kita ingat. Hal terbaik dari posisi saya adalah melihat begitu banyak dari kalian larut dalam emosi momen-momen tersebut," tutur Carrick.

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"Meninggalkan stadion dengan keinginan kuat untuk kembali lagi di lain waktu. Aku hanya ingin membalas budimu. Cinta itu tidak pernah mati," lanjut pelatih yang merupakan seorang gelandang tersebut.

Carrick juga mengucapkan terima kasih kepada staf kepelatihannya yaitu Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion, dan Craig Mawson.

Dia berterima kasih kepada staf di balik layar yang telah memberikan segalanya.

"Ucapan terima kasih khusus kepada staf pelatih saya. Kalian telah memberikan segalanya, setiap hari, dan saya tidak bisa meminta lebih dari itu," ucap Crrick.

"Saya sangat berterima kasih atas loyalitas, kerja keras, dan dukungan kalian selama ini," tulis terima kasih Carrick kepada staf kepelatihannya.

"Kepada seluruh staf di balik layar, terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untuk klub sepak bola ini. Banyak pekerjaan kalian yang tidak terlihat, tetapi tidak pernah kami lupakan," lanjut Carrick.

Tidak lupa, Carrick berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah berjuang. Pelatih 45 tahun tersebut mengharapkan yang terbaik bagi mereka.

Di akhir pesan perpisahannya, Carrick berharap Manchester United akan meraih kesuksesan. Kini, dia akan menjadi pendukung dan menyemangati para pemain.

"Dan kepada para pemain, terima kasih atas usaha kalian dan momen-momen yang telah kita lalui bersama. Saya berharap yang terbaik untuk kalian semua di masa mendatang," ujar Carrick.

"Saya hanya menginginkan kesuksesan untuk Manchester United. Klub ini telah menjadi bagian besar dari hidup saya dan itu tidak akan pernah berubah," kata Carrick.

"Saya akan selalu bangga telah memainkan peran saya dan saya akan selalu menginginkan yang terbaik untuk klub ini. Mulai sekarang aku akan selalu ada di sana bersamamu, menonton dari pinggir lapangan, menyemangati para pemain," tutur Michael Carrick.

Performa Manchester United bersama Carrick menurun sejak awal musim. Di Liga Inggris, dia membawa tim asuhannya hanya menang satu laga, empat kekalahan, dan lima imbang.

Hasil buruk itu, membuat Man United makin buruk posisinya di klasemen sementara Liga Inggris.