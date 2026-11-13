3 Hal yang Dilakukan Mauricio Pochettino Setelah Resmi Jadi Pelatih Manchester United

JawaPos.com - Mauricio Pochettino telah resmi menjadi pelatih kepala Manchester United. Dia menyetujui kontrak hingga 2029.

Setelah resmi menjadi pelatih, Sky Sports sudah memprediksi apa yang dilakukan Mauricio Pochettino di Manchester United.

Pelatih asal Argentina tersebut akan memulai pekerjaannya setelah mendampingi timnas Amerika Serikat melawan Haiti pada 15 dan 18 November.

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Pada Rabu (18/11) siang atau malam waktu Inggris, Pochettino akan bertemu para petinggi Manchester United.

Kemungkinan besar dia bertemu Co-owner Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada, dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox.

Di keesokan harinya, pada Kamis (19/11), Pochettino bakal bertemu untuk pertama kalinya dengan para pemain.

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Mereka yang membela negaranya di jeda internasional juga bakal bergabung.

Dalam tiga hari berikutnya, Pochettino akan mempersiapkan Manchester United untuk laga berat melawan Liverpool.

Laga itu akan menjadi debutnya sebagai pelatih Setan Merah sekaligus menandai kembalinya di Liga Inggris.

Manchester United memberikan alasan kenapa Pochettino adalah pelatih yang tepat untuk menggantikan Michael Carrick.

Pihak klub terpikat dengan permainan menyerang yang diterapkannya hingga kemampuannya mengembangkan potensi individual pemainnya.

"Pelatih asal Argentina ini terkenal dengan gaya sepak bola menyerangnya yang intensif, dedikasinya dalam membangun tim yang kuat dan solid, serta rekor luar biasanya dalam mengembangkan pemain secara individual," tulis pernyataan Manchester United melalui laman resminya.

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Kemampuannya dalam menangani tim-tim besar seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, dan PSG, juga membuat Manchester United yakin kepada Pochettino.

Beberapa prestasi yang menjadi sorotan adalah keberhasilannya membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions hingga membawa timnas Amerika Serikat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Kini, tugas berat ditanggung Mauricio Pochettino di Manchester United untuk mengeluarkan timnya dari zona degradasi dan konsisten meraih kemenangan.